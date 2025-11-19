4 причины почему Украину вновь могут попытаться заставить уступить России

На фоне продолжающегося коррупционного скандала в Украине в ряде западных СМИ вновь заговорили о возможном определении контуров заморозки войны. Якобы США готовят обновлённую концепцию. При этом днём раньше ещё один информационный повод — о переговорах Москвы и Вашингтона. Которые якобы активизировались, но идут не публично. В конце концов, в Турции должна была пройти встреча Ермака и Уиткоффа, но она была отменена. Зато туда прилетел президент Зеленский, с анонсом разговора о справедливом мире. С кем разговора — пока не ясно. В то же время в Киев прилетел генерал Дрискол — командующий сухопутными войсками США и друг Ди Венса. Если связать данные события в один клубок, можно прийти к выводу о вероятности новой разморозки переговорного трека. Причём в худшем для Украины сценарии — по аналогии с февралём-мартом 2025 года, когда Трамп требовал уступок России. И тому есть как минимум четыре причины.

Трамп всё же спешит на фоне переговоров с КНР. Президент США намеревался заморозить войну в Украине в заданным им рамках и начать совместные проекты с РФ. И таким образом, на фоне конкуренции с Китаем, попытаться "сыргать Москвой" как фактором сдерживающим аппетиты Пекина в Европе и Азии. А так же, без лишних затрат, подтвердить что Восточная Европа находится в зоне доминирующего влияния США. Ну и, наконец, заработать на этом за счёт экономического сотрудничества с Россией. Данная концепция не сработала и украинский вопрос уже поднимался на встрече Трампа и Си. Во время визита американского президента в КНР он будет обсуждаться. И если стороны договорятся обозначить контуры мирного процесса, США вынуждены будут двигаться в этот треке. А это уже немного не MAGA. Поэтому возможность решить вопрос при удобном случае ДО поездки в Пекин для Трампа выглядит крайне привлекательно. Но ещё месяц назад ситуация была патовой: Москва требовала слишком многого, не имея возможности добиться того силой. Украина не могла, в свою очередь изменить баланс сил. Европейские союзники США крайне сильно опасались повторения Мюнхена 1938 года. Именно поэтому Трамп заявил "пусть повоюют" и ждал удобного случая. Москва выходила на переговорный трек с США по двум направлениям. Ключевое — это перевод вопроса войны из основного в дополительный. Почему так? Посмотрите на их риторику и темы Дмитриева. Кремль пытается купить Трампа на выгоды от торговли ресурсами, вход в контроль Северного Морского Пути, политического позиционирования. А вопрос российско-украинской войны преподносит как "досадное препятствие" стоящее на пути к очерченному светлому и богатому на выгоды будущему. То есть основная тема для договорённостей — не завершить войну, а договориться как и на чём заработать и тогда станет ясно как и когда выходить на мирные переговоры. При случае хочу напомнить последний публичный визит Дмитриева в США. Наши СМИ активно и даже радостно комментировали то, что посланник Путина не встретился с политическими тяжеловесами в Вашингтоне. Но упустили одно — Дмитриев активно встречался с бизнесом. Теми, кто будет зарабатывать в случае договорняка по войне. И это была его цель. И уже эти люди, американские граждане, владельцы бизнесов-сторонники Трампа, увидевшие выгоду, говорили со своим президентом. Вторая переговорная нить — утверждение, что Москва сможет продавить ситуацию на фронте и Украина в любом случае вынуждена будет сдавать территории.

Теперь смотрим на сегодняшнюю ситуацию. Трек Дмитриева идёт. На фронте достаточно сложная ситуация. Пусть, кинув дополнительные резервы, но Путин пытается создать картинку развала фронта. И в Вашингтоне задумались. Ведь если это так, то надо идти на заморозку — поражение Украины не выгодно США. А официальный Киев может быть более сговорчив. Поэтому цель визита Дрискола— как раз выяснить что реально происходит. И стоит ли Трампу спешить.

Миндич-гейт. Крупнейший политический кризис в Украине, который находится сегодня в своей начальной стадии. Сам факт скандала, в котором замешано окружение Зеленского уже ослабляет Украину. Выход — кардинальная смена внутренней политики в рамках которой президент не только жертвует частью своего окружения, но и лишается части рычагов влияния на ситуацию. Но если Зеленский не готов к таким решительным шагам, и будет пытаться сохранить старую команду, то у США появляются чудесные механизмы влияния на него лично. То есть, смотрим п.2. - если Дрискол по результатам поездки рекомендует "морозить войну", решение принимается быстро и доводится до окружения украинского президента с изрядной долей инструментов политического принуждения. Эпштейн-гейт в США. Это уже скандал, который может стоить поста президента Трампу. И разрушает его формат "монобольшинства" в Конгрессе. И он так же на начальной стадии. В такой ситуации президенту США необходима "внешнеполитическая победа". Такие себе "смолл бьютифул виктори" и "бьютифул биг дил". И вариант с российско-украинской войной вполне подходит, потому что он бьёт по трём направлениям: собственно завершение войны, завершение войны на своих условиях ДО переговоров с СИ (демонстрация силы США), бизнес с РФ. Одним словом, MAGA во всей красе. Поэтому при наличии благоприятных для него стартовых условий Трамп не будет колебаться.

Получается "всё пропало"? Не спешил бы с такими выводами. У Украины есть возможности своей игры. Пусть и со слабой стартовой позиции. Во-первых, критично важна сегодня не поездка Зеленского в Турцию, а поездка Дрискола в Украину. И, возможно, хорошо, что ключевые политические игроки выехали за рубеж. Ведь генерал будет больше общаться с военными и, возможно, создаст своё видение ситуации. Которая сегодня действительно, сложна для Украины, но уж точно не является разгромом как об этом пытается вещать Москва.

Второе и крайне важное — управленческие и политические решения Зеленского в ближайшие 7-10 дней. Если президент Украины продемонстрирует (на деле) готовность перезагрузки системы руководства страной и если это будет поддержано его политическими оппонентами, то такой шаг может привести к росту доверия со стороны населения. А значит, большей свободе в принятии управленческих решений. И, при нормальной коммуникации с партнёрами, сохранение уровня поддержки Украины.

Третье — внешняя политика. Весной позиция государств Европы и Турции помогла сдержать давление США. Сегодня (при условии грамотного управления кризисом в Украине) это так же возможно. Более того, визит Зеленского в Турцию может быть полезен с ещё одной стороны — Эрдоган имеет прекрасные отношения с Си и способен выступить в качестве посредника для разморозки украинско-китайского дипломатического трека. В условиях, когда о завершении войны будут разговаривать США и КНР, важно иметь возможность донести свою позицию и до Пекина. И, возможно, самое главное — начать предлагать партнёрам возможный функционал Украины. То есть так же сместить акценты. Пока просим помощи в отражении агрессии и послевоенном восстановлении. А ведь можно предлагать свой функционал, своё видение сотрудничества, своё участие в глобальных проектах. И в свою очередь показывать, что российская агрессия — фактор, который мешает не только нам, но и заинтересованным сторонам.

А пока стоит внимательно следить за новостными лентами. Причём, в первую очередь в странах, завязанных на процессы. Будет много интересных намёков на ход процесса.