Жители Львовской и Ровенской областей могут получить денежную помощь: о чем идет речь
Часть жителей Львовской и Ровенской областей могут получить пособие в размере 10 800 гривен. Регистрация на выплаты проводит благотворительный фонд "Право на защиту" при финансовой поддержке УВБК ООН. Об этом пишет ЧП.
Кто может получить денежную помощь
Денежная помощь в размере 3600 гривен в месяц в течение трех месяцев предоставляется:
- лицам, которые получили статус ВПЛ в течение последних 6 месяцев;
- гражданам, вернувшимся в Украину после пребывания за границей;
- ВПЛ, вернувшихся на постоянное место жительства.
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Обязательными условиями получения помощи является не получение выплат УВКБ ООН или других благотворительных организаций и соответствие следующим критериям уязвимости:
- родители-одиночки детей до 18 лет;
- семьи с пожилыми людьми старше 55 лет;
- лица с тяжелыми заболеваниями или инвалидностью;
- семьи с доходом не более 5 400 грн в месяц на каждого члена семьи.
Напомним, ранее UAportal писал, какой средний размер пенсии получают украинцы в 2024 году.
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