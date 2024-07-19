Сколько стажа нужно иметь, чтобы получить социальную пенсию

Не всем удается добиться необходимого страхового стажа для получения полноценной пенсии. В таких случаях на помощь приходит социальная пенсия. Об этом пишет 24 tv.ua.

Кто может получать социальную пенсию?

Люди, не имеющие достаточного страхового стажа для получения пенсии по возрасту.

Члены семей умерших военнослужащих, участников боевых действий, инвалидов войны.

Инвалиды с детства.

Люди, потерявшие трудоспособность до 60 лет.

Какой стаж требуется для социальной пенсии?

В 2024 году для получения социальной пенсии нужно иметь страховой стаж:

31 год – для пенсии в 60 лет.

– для пенсии в 60 лет. 21 год – для пенсии в 63 года.

– для пенсии в 63 года. 15 лет – для пенсии в 65 лет.

Важно! Ежегодно к 2028 году минимальное требование к страховому стажу будет увеличиваться на год.

Каков размер социальной пенсии?

Размер социальной пенсии определяется как разница между прожиточным минимумом для нетрудоспособных лиц (2361 гривен) и средним месячным доходом семьи на человека за последние шесть месяцев. Эта выплата не может превышать 100% от прожиточного минимума для трудоспособного лица (3028 гривен).

Расчет социальной пенсии пересматривается каждые шесть месяцев в зависимости от изменений в имущественном состоянии и среднем доходе.

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Как оформить социальную пенсию?

Для оформления социальной пенсии необходимо обратиться в местный отдел социальной защиты населения с пакетом документов, включающим:

Заявление о назначении пенсии.

Паспорт и идентификационный код.

Справку от Пенсионного фонда о приобретенном страховом стаже.

Декларацию о доходах и имущественном состоянии за последние шесть месяцев.

Копию судебного решения о назначении опекуна, если лицо признано недееспособным.

Помните:

Социальная пенсия – это гарантия социальной защиты людей, не имеющих достаточного страхового стажа.

Оформить социальную пенсию можно в местном отделе социальной защиты населения.

Для получения пенсии необходимо предоставить пакет документов.

Напомним, ранее UAportal писал, какой средний размер пенсии получают украинцы в 2024 году.

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