Сколько стажа нужно иметь, чтобы получить социальную пенсию
Не всем удается добиться необходимого страхового стажа для получения полноценной пенсии. В таких случаях на помощь приходит социальная пенсия. Об этом пишет 24 tv.ua.
Кто может получать социальную пенсию?
- Люди, не имеющие достаточного страхового стажа для получения пенсии по возрасту.
- Члены семей умерших военнослужащих, участников боевых действий, инвалидов войны.
- Инвалиды с детства.
- Люди, потерявшие трудоспособность до 60 лет.
Какой стаж требуется для социальной пенсии?
В 2024 году для получения социальной пенсии нужно иметь страховой стаж:
- 31 год – для пенсии в 60 лет.
- 21 год – для пенсии в 63 года.
- 15 лет – для пенсии в 65 лет.
Важно! Ежегодно к 2028 году минимальное требование к страховому стажу будет увеличиваться на год.
Каков размер социальной пенсии?
Размер социальной пенсии определяется как разница между прожиточным минимумом для нетрудоспособных лиц (2361 гривен) и средним месячным доходом семьи на человека за последние шесть месяцев. Эта выплата не может превышать 100% от прожиточного минимума для трудоспособного лица (3028 гривен).
Расчет социальной пенсии пересматривается каждые шесть месяцев в зависимости от изменений в имущественном состоянии и среднем доходе.
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Как оформить социальную пенсию?
Для оформления социальной пенсии необходимо обратиться в местный отдел социальной защиты населения с пакетом документов, включающим:
- Заявление о назначении пенсии.
- Паспорт и идентификационный код.
- Справку от Пенсионного фонда о приобретенном страховом стаже.
- Декларацию о доходах и имущественном состоянии за последние шесть месяцев.
- Копию судебного решения о назначении опекуна, если лицо признано недееспособным.
Помните:
- Социальная пенсия – это гарантия социальной защиты людей, не имеющих достаточного страхового стажа.
- Оформить социальную пенсию можно в местном отделе социальной защиты населения.
- Для получения пенсии необходимо предоставить пакет документов.
Напомним, ранее UAportal писал, какой средний размер пенсии получают украинцы в 2024 году.
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