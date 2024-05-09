Офицер 'Магнит' из 'Омеги' о необходимости мобилизации: нужно как-то заменить людей

Военный на псевдо "Магнит", старший офицер 2-го отдельного отряда НГУ специального назначения "ОМЕГА", высказал свое мнение о необходимости мобилизации в Украине по новому закону.

Украинский защитник ныне находится вблизи Волчанской харьковской области. В ходе телемарафона он отметил, что подготовка к приему новых кандидатов в их отряд проводится в плановом режиме.

Вас также заинтересует: В ОК "Запад" отреагировали на инцидент с футболистом "Хуста", мобилизованным прямо с вокзала

Будущие воины проходят психологические тесты и физические испытания, ведь служба в этом подразделении требует от бойцов серьезной подготовки.

После отбора кандидаты направляются на базовый уровень подготовки на двухмесячный срок, после чего проходят согласование в подразделении и обучение в течение четырех месяцев.

"Другие военнослужащие Вооруженных сил, Сил обороны Украины также ждут пополнения. Всем людям нужно отдыхать. Нужно как-то заменить людей", — подчеркнул офицер "Магнит".

Напомним, 8 мая Верховная Рада приняла законопроект №11079-1 о добровольной мобилизации заключенных.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!