В ОК ''Захід'' відреагували на інцидент з футболістом ''Хусту'', якого мобілізували прямо з вокзалу

Футбольна команда "Хуст" повідомила, що її 25-річного футболіста Миколу Сираша з вокзалу забрали до військомату 7 травня. Зазначається, що працівники ТЦК доставили спортсмена до Хустського ТЦК.

У "Хусті" заявили, що через ці дії працівників ТЦК Чемпіонат України "на грані зриву"."Чи можуть працювати українські професійні клуби в таких умовах?", – вдалися в питання у футбольній команді.

Заява ФК ''Хуст''. Джерело: Скриншот з facebook.com/football.khust

Оперативне командування "Захід" прокоментувало доправлення футболіста в територіальний центр комплектування та соціальної підтримки.

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"Вболіваємо за український футбол, але захист України ставимо на перше місце", – зазначається у заяві ОК "Захід".

Командування пояснило, що процес бронювання і отримання відстрочки від мобілізації строго регламентований.

Заява ОК ''ЗАхід'' з приводу мобілізації футболіста. Джерело: Скриншот з t.me/operationalcommandwest

"Якщо у спортсмена нема законних підстав і належним чином оформленого бронювання, він може підлягати призову за мобілізацією. В той час коли сотні видатних спортсменів в лавах Сил Оборони героїчно борються з агресором, інколи ціною власного життя, м’яко кажучи, дивним є намагання футбольного клубу зробити своїх гравців привілейованими порівняно з іншими громадянами України і ставити інтереси футбольного клубу над захистом країни", – додали в ОК "Захід".

Нагадаємо, раніше у Генштабі відповіли, як працівники ТЦК будуть перевіряти дані на вулиці.

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