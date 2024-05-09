Офіцер 'Магніт' з 'Омеги' про необхідність мобілізації: потрібно якось замінити людей

Військовий на псевдо "Магніт", який є старшим офіцером 2-го окремого загону НГУ спеціального призначення "ОМЕГА", висловив свою думку щодо необхідності мобілізації в Україні за новим законом.

Український захисник нині перебуває поблизу Вовчанська харківської області. У ході телемарафону він зауважив, що підготовка до прийому нових кандидатів у їхній загін проводиться у плановому режимі.

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Майбутні воїни проходять психологічні тести та фізичні випробування, адже служба в цьому підрозділі вимагає від бійців серйозної підготовки.

Після відбору кандидати направляються на базовий рівень підготовки на двомісячний термін, після чого проходять злагодження у підрозділі та навчання протягом чотирьох місяців.

"Інші військовослужбовці Збройних сил, Сил оборони України також чекають на поповнення. Усім людям потрібно відпочивати. Потрібно якось замінити людей", - наголосив офіцер "Магніт".

Нагадаємо, 8 травня Верховна Рада ухвалила законопроєкт №11079-1 про добровільну мобілізацію ув‘язнених.

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