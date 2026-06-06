Жителі ОРДЛО були впевнені, що стріляти по Україні можуть тільки вони, а українці не наважаться, але...

Україна змінює ситуацію у війні. Не так швидко, як хотілося, але впевнено й послідовно. Це важко зрозуміти та оцінити, особливо після масованої атаки, яку росія знову завдала по Україні, але те, що не бачать у тилу, але бачать ті, хто спостерігає за війною з різних позицій. Україна змінює ситуацію у війні. Вже не тільки на росії, а й в ОРДЛО почали розуміти – "Києв за три дня", "на Берлін" та "на Вашингтон" – це навіть не мрії дурника, а діагноз, з яким треба до психіатрів, пише Олена Степова для "Інформаційного спротиву".

ОРДЛО усі ці роки війни жило вільно, ситно, мирно, та ще й на дві пенсії – російську та українську.

Війна була десь там, мешканців ОРДЛО більше цікавили різні пільги та виплати, які платили в мирних частинах України.

12 років мешканці ОРДЛО відкрито брехали про обстріли та сміялися над реальними переселенцями, бо ж більшість з тих, хто вибрав Україну, понівірялися без житла та допомоги, тоді, як мешканці ОРДЛО отримали довідку ВПО, жили на окупованій частині Донбасу та вільно їздили до "бендер" отримувати соцвиплати.

Реально більшість мешканців ОРДЛО за ці 12 років гарно нагріли руки на соціальних виплатах, які Україна толерантно та щедро виплачувала, не перевіряючи, чи живий пенсіонер в ОРДЛО чи ні, але на камеру російського ТВ завжди брехали, радісно, віддано, в унісон – "укро-хунта нас обстреливает, украинцы бомбят Донбасс".

Насправді, за ці 12 років мешканці Донбасу, який "бамбіла Україна", не знали ні звуку шахедів, ні звуку дронів, ні звуку ракет, ні звуку артилерії. Єдині постріли, які чули мешканці тилових міст ОРДЛО, це були автоматні черги, поодинокі вистрели чи підрив гранат які підривали у містах п’яні ополченці.

Саме тому критична більшість мешканців ОРДЛО були впевнені у перемозі росії та в тому, що їм ніколи не прийдеться відповідати за свої злочини.

У лютому 2022 року масштабний обстріл України в ОРДЛО святкували відкриттям шампанського.

Знаєте, тоді відбувалась дивна ситуація, оце згадала. У соцмережах ОРДЛО кожен день повідомляли інформацію про кількість жертв, руйнації та окупації міст України. Уявляєте, писали, що окуповані Харків, Дніпро, навіть Канів.

В ОРДЛО ці новини викликали захват. Скільки мені погроз та гидоти тоді написали, коли вийшла інформація про "российские войска без боя взяли Канев". В ОРДЛО усі були впевнені, що тепер нас, ВПО, "предателей Донбасса", як нас називали в ОРДЛО, розстріляють.

Цей інформаційний тріумф був настільки сильним, що ні в росіян, ні у мешканців ОРДЛО не було сумніву, що росія за три дні окупувала Україну аж до Львова.

Потім його затерли з соцмереж й росія, й мешканці ОРДЛО тихо зробили вигляд, що цього не було.

Але я не про це, про те, що мешканці ОРДЛО увесь цей час були впевнені в перемозі росії й мріяли про те, як будуть вбивати українців та грабувати Київ. Ця впевненість виходила з того, що по ОРДЛО з боку України не було нанесено жодного удару у відповідь чи по розташуванню частин колаборантів чи окупантів.

Окупаційні війська в тилових містах ОРДЛО почували себе вільно. Розташування в гарних місцях, бази відпочинку, санаторії, автобази, школи, гуртожитки, шахти. Вода є, газ є, бані є, їжа є, ще й населення несе й поїсти, й попити, й себе на тарілочці з блакитним крантиком.

Безкоштовні секс послуги на будь-які забаганки від повій будь-якого гендеру та віку. Фрукти. Тиша. Безпека.

Ось саме тиша та безпека в тилових містах ОРДЛО, гарна логістика, бази відпочинку ротаційних військ, склади боєприпасів… ОРДЛО стало такою собі тихою гаванню війни, де окупанти та колаборанти були заколисані безпекою. Окупанти використовували ресурси ОРДЛО по повній.

ОРДЛО та Ростовщина стали форпостами логістики війни.

Це дуже турбувало, тому я постійно писала, що покращення логістики війни з боку Ростовщини та ОРДЛО несе в собі велику загрозу.

Мешканці ОРДЛО, як й мешканці росії, були впевнені на усі 1000 відсотків, що за злочини вони не понесуть покарання, стріляти по Україні можуть лише вони, а українці не наважаться й не будуть мати змоги відповісти ударом на удар.

З кожним українським дроном, який прилітає через ОРДЛО на Ростовщину, з кожної новиною з росії про палаючі НПЗ та військові бази впевненість колаборантів та окупантів "отрицательно растет".

Стільки паніки та вою "а нас-то за что", "где наше пво", "будет громко – две стеночки" я ще не чула.

Україна змінила ситуацію у війні, й дала гарного ляпаса колаборантам та окупантам, знищуючи їх логістику у самому їх тилу, на українсько-російському кордоні.

Прикордоння Луганщини, – а це Свердловськ, Ровеньки, Краснодон, Антрацит, фундамент війни, логістика окупантів, де критична більшість проросійського населення, в родинах яких хтось воює чи воював проти України, – вже місяць не спить, рахує дрони, прильоти, сидить у підвалах, без води та світла, та спостерігає, як після кожного точного потрапляння до Ростовщини пливуть каравани 200-х.

Україна змінила ситуацію у війні, бо з початку 2026 року Україна здійснила по ОРДЛО та росії понад 1 000 ударів безпілотниками середньої дальності, завдала удару по логістиці окупантів.

За останній місяць у місті Свердловську (Довжанськ), а це останнє місто на кордоні з росією, знищено кілька складів боєприпасів, залізничну релейну, автобазу окупантів з особистим складом, нафтосховище.

Мешканці ОРДЛО вперше за 12 років почали ставити собі питання:

– що з ними буде, якщо Україна почне знищувати усі логістичні бази, які окупанти натикали навіть у школи та гуртожитки.

– чи не стануть вони щитом для російських військових.

– що з ними буде, якщо росія відступить, а Україна почне звільнення окупованих територій.

Наразі мешканці ОРДЛО, які були на 1000 відсотків впевнені у військовій перевазі росії, того ж самого ППО, втратили свої рожеві окуляри, бо українські дрони не піддаються радіоелектронному придушенню, їх багато, російське ППО не може захистити ні ОРДЛО, ні росію.

А це інша війна. Бути мішенню в ОРДЛО ніхто не хоче.

Збій у логістиці окупантів болюче вдарить не тільки по фронту, а й по колаборантам, бо усі продуктові та промислові групи товарів, як й паливо, в ОРДЛО завозять з росії. Це вже теж розуміють мешканці ОРДЛО.

Що ж, це тільки "квіточки". Чим більше уражень буде отримувати ОРДЛО та росія, тим більше паніки й розчарувань буде у тих, хто свято вірив у могутність та невразливість росії.

Мешканці ОРДЛО так часто кричали "бамбіть Донбас", що Всесвіт вирішив здійснити й це їх бажання.