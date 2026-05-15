''Змова Шойгу'' і після 9 травня залишається у роботі

4 травня три видання – телеканал CNN, Financial Times та емігрантські "Важливі історії" опублікували доповідь розвідки однієї з країн Євросоюзу про те, що Шойгу і ще хтось можуть готувати ліквідацію "путіна". Багато видання це прокоментували та вийшла великомасштабна інформаційна операція.

Сенс її - нагадати "вежам" кремля, що 9 травня найзручніший день для закриття бренду "путін" з метою спрощеного виведення РФ з війни. Цей день зручний, оскільки жодне з угруповань у кремлі не зможе заявити – на трибуні стояв двійник та ввести у гру після вибуху свого "путіна". Оголосити: на параді висадили в повітря двійника – це плюнути в душу "глибинному народу" і порвати всі скріпи. Їх це "червона лінія" – якщо її перейти, то завжди виникатиме підозра – цар несправжній.

Доповідь "розвідки з однієї країни ЄС" її так назвали, щоб ніхто не подумав на британців, містить і підказку, що буде, якщо Шойгу з генералами не приберуть "путіна". Їм пообіцяли іранський сценарій, у якому полковники масово та швидко стають генералами. Автори доповіді написали - Бортников і Герасимов стурбовані станом особистої охорони генералів і вимагають зміцнити її силами Федеральної служби охорони, але Бєлоусов та голова Росгвардії Золотов відмовляються це робити.

Така стурбованість у них з'явилася після початку "Епічної люті", і не тільки у них. У КНДР вже 22 березня вписали в конституцію – у разі вбивства іноземцями голови Трудової партії Кореї по цій державі має бути негайно завдано ядерного удару. Це називається, ми всіх одразу попереджаємо.

Але у випадку з "путіним" та Кім Чен Ыном є проблема, яка була й у Брежнєва у радянському анекдоті. "Чому не можна застрелити Брежнєва на мітингу як Леніна? Тому що з усіх боків смикають за руку і кажуть: "Дай я стрільну." У КНДР ще й проблема, що її ракети до США та Європи не долітають і кількість ядерних боєголовок обмежена, на всіх не вистачить.

У РФ боєголовок достатньо, дехто навіть злітає, але багато іноземних агентів. Навіть Шойгу із Мішустіним мають репутацію агентів впливу Китаю. Є ще вкрай незручні для прицілювання агенти Ізраїлю, хасидської організації Хабад та Естонія. Ядерний удар по Естонії дорівнює удару по Ленінградській області, а це не Сибір, над яким Симонья пропонувала підірвати ядерну бомбу, щоб вивести з ладу супутники США. Але оскільки "СВО" не закінчено, то Україна на першому місці у списку.

Автори доповіді все це врахували, і щоби відвести ядерний удар від України, призначили Шойгу головним змовником. Знали, у це ніхто не повірить, але миттєво оживили "вічну" російську суперечку, чим краще: шарфиком чи табакеркою?

Кремлівцям дали цим підказку – обійдіться хоч раз без українських дронів, самі підірвіть "путина", як ви підірвали 9 травня Ахмата Кадирова у 2004 р. Московське ППО збереже репутацію непробивного, і у пропагандистів буде ще більша свобода фантазії вирішити, хто підірвав "Північного потоку". Можете навіть написати, це зробили "Хабад", шабат, "Моссад" або сполох, вони люблять рекламу. Особливо коли за неї не треба платити.

Але 4 травня Зеленський спочатку наговорив у Єревані про дрони над Червоною площею, а наступного дня на шляху до Бахрейну оголосив про перемир'я з 6 травня. "Путін" не став скаржитися в ООН, як 29 грудня 2025 р., що Зеленський хотів його вбити на Валдаї 91 дроном. Натомість 7 травня пообіцяв неядерний, але ґрунтовний удар по центру Києва та по бункеру Зеленського, і що жодного перемир'я не буде навіть на 9 травня.

В результаті "вибухнув" Трамп і ультимативно зажадав перемир'я на три дні з обміном полоненими "тисячу на тисячу". Так як сторони до такого великого обміну не готувалися, списків у них не виявилося. Кремль відразу заявив, що Банкова свій список не подала, тому обмін не відбувся. Але Москалькова лише до 12 травня склала список із 9083 росіян і повідомила ЗМІ. Обмін відбувся лише 15 травня – до України повернулося лише 205 захисників.

Зеленський заявою про дрони явно зіпсував медіа гру в "змову Шойгу". По суті, він узяв він ліквідацію "путіна" ще до того, як вона сталася б. Після його слів не можна було сказати, що "путина" підірвали 9 травня не спецслужби України, а хтось інший. Навіть якби обійшлося без дронів. Сказали б, які креативні українці.

Важко оцінити, наскільки реальною була "змова Шойгу" на 9 травня. Але підозріло ніхто не хотів опинитися цього дня на параді поряд із "путіним". Навіть лукашенко. На його сайті висіло привітання "братському народу", ніби він не збирався особисто їхати. Лукашенко 2015 р. на парад не їздив, а 2023 р. поїхав з нього, не пообідавши з "путіним". У цьому контексті небажання Фіцо опинитися на параді набуває особливого сенсу. Про приїзд Токаєва та Мірзієєва стало відомо лише пост-факт.

Схоже, зрив "змови Шойгу" став однією з причин, через які 11 травня з'явилося інтерв'ю Юлії Мендель у Такера Карлсона. Вона не сказала нічого такого, що не було б відомо. Загалом до її інтерв'ю можна застосувати правило, скажи, хто твої прес-секретар і начальник канцелярії, і я скажу хто ти.

Цікавіше звернення Мендель до "путіну" у стилі "Я, проста жінка". Далеко не проста. Тому двічі повторена нею хитромудра фраза "Ніхто вам не скаже спасибі, якщо зупините війну, але люди знатимуть", в ньому явно недарма. Це схоже на новий виток у "змові Шойгу", і якщо в кремлі не зроблять правильні висновки, то кожен російський генерал може отримати самокатом.