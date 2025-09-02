Навіщо Кремль витягнув із нафталіну Януковича

Росія знову витягла в інформаційний простір Януковича. Для чого – це стає зрозумілим із тези, яку йому надиктували росіяни, і яку він нам озвучив. Янукович божився, що вів Україну в Євросоюз, але ЄС ставився до неї зверхньо і не хотів розуміти наявних проблем. Водночас він наголосив, що завжди виступав проти вступу України до НАТО.

Де-факто Янукович підтвердив тези, які останнім часом озвучує Трамп і багато хто в його оточенні, а саме: війна з Росією почалася через те, що Україну хотіли затягнути до НАТО. Робили це "кляті демократи": у 2014 році – Обама, а в 2022-у – Байден. А Путін... він у війні не винен. Мовляв, уся провина – на американських демократах і Євросоюзі, які хотіли затягнути Україну до Альянсу і заради цього "влаштували переворот". І от, росіяни підсовують "президента", проти якого був влаштований "переворот", і він підтверджує все це публічно.

Тож, по-перше, Януковича витягли для того, щоб спробувати легітимізувати статус Росії не як агресора, а також виправдати Путіна і його дії, щоб він постав не агресором, а борцем за відновлення конституційного ладу в Україні.

По-друге, розрахунок Кремля полягав ще у тому, що цей виступ Януковича мають показати Трампу на підтвердження його власних переконань про те, що в усьому винні демократи, Обама та Байден. Таким чином, Путін просто намагається підіграти останнім заявам Трампа про те, що війна в Україні почалася через те, що країну хотіли затягнути до НАТО. І Янукович тут з’явився, щоб сказати, що саме через те, що він був противником членства України в Альянсі, проти нього влаштували переворот.

Іншими словами, поява Януковича – це відмивання Путіна як формального партнера Трампа.

Втім, не думаю, що Росія почне часто показувати Януковича, адже якби вона хотіла його використовувати, ми б і досі бачили його регулярно. Це було "разове використання". Ба більше, він є малопопулярною, але пізнаваною фігурою.

Крім того, Росія, постійно наголошуючи на нелегітимності Зеленського, може натякати на те, що легітимним є Янукович, і саме з ним має підписуватися мирна угода. Цим Москва буде шантажувати. Але це не більше, ніж гра на нервах, як карта в кабінеті Герасимова, на тлі якої він виступав: де російськими також позначені Одеська та Миколаївська області. Далі шантажу та інформаційного тиску ані історія з картою, ані історія з появою Януковича не підуть.

Петро Олещук, політолог, викладач КНУ ім. Тараса Шевченка, спеціально для Главреда