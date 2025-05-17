Wizz Air відкриває перший хаб у Єревані, з'єднуючи Вірменію з 8 популярними європейськими напрямками

Wizz Air зробила значний крок, відкривши свою першу операційну базу в Єревані, Вірменія, з планами розпочати польоти в жовтні 2025 року. Авіакомпанія базуватиме два літаки Airbus A321neo в аеропорту Звартноц і забезпечить прямі рейси до восьми європейських міст, включно з Прагою, Гамбургом і Неаполем. Ця експансія не лише зміцнює позиції Wizz Air у Вірменії, але й покращує сполучення між Європою та Південним Кавказом.

Нова база надасть пасажирам значно ширший вибір бюджетних подорожей. Wizz Air запропонує прямі рейси до популярних європейських напрямків, полегшуючи вірменам подорожі до цих міст і назад. Водночас європейські мандрівники отримають вигоду від доступніших і зручніших рейсів до Вірменії – напрямку, який набирає популярності як для туризму, так і для бізнесу.

Wizz Air запускає доступні маршрути з Єревана, починаючи з жовтня 2025 року. Джерело: Wizz Air Wizz Air запускає доступні маршрути з Єревана, починаючи з жовтня 2025 року. Джерело: Wizz Air

Завдяки цим новим маршрутам дістатися до Єревана, столиці Вірменії, стало простіше для європейських мандрівників, які можуть насолоджуватися культурною енергією міста та його історичними пам’ятками. Відвідувачі можуть відчути велич площі Республіки, відвідати історичний монастир Гегард і прогулятися руїнами фортеці Еребуні. Для тих, хто бажає вийти за межі міста, Вірменія пропонує приголомшливі краєвиди для походів у Кавказьких горах і моменти релаксу біля мальовничого озера Севан, ідеального місця для любителів природи та пригод.

Для вірмен, які подорожують до Європи, нові маршрути відкривають можливість досліджувати міста, багаті історією та культурою. Мандрівники до Праги можуть насолодитися чарівним Старим містом і знаменитим Празьким замком, тоді як Гамбург славиться своїм динамічним портом і мальовничими каналами. Ніцца, на Французькій Рив’єрі, є топовим напрямком для тих, хто шукає прекрасні пляжі та середземноморський шарм. Подорожі до кількох європейських міст тепер стали простішими завдяки покращеному авіасполученню.

Один із нових маршрутів Wizz Air з'єднує Єреван із Прагою, наближаючи Вірменію до чеської столиці. Джерело: unsplash Один із нових маршрутів Wizz Air з'єднує Єреван із Прагою, наближаючи Вірменію до чеської столиці. Джерело: unsplash

Вплив нової бази Wizz Air у Єревані виходить за межі простої зручності нових авіамаршрутів. Ця ініціатива підтримує місцеву економіку, створюючи нові робочі місця в авіації та туризмі. Для мандрівників це означає значне покращення варіантів подорожей, роблячи Європу доступнішою, ніж будь-коли. Це лише початок, і зі зростанням попиту на авіаперельоти такі розширення, ймовірно, продовжать формувати майбутнє регіональних і міжнародних подорожей.