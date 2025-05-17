Wizz Air открывает первый хаб в Ереване, соединяя Армению с 8 популярными европейскими направлениями.

Wizz Air совершила значительный шаг, открыв свою первую операционную базу в Ереване, Армения, с планами начать полеты в октябре 2025 года. Авиакомпания будет базировать два самолета Airbus A321neo в аэропорту Звартноц и обеспечит прямые рейсы в восемь европейских городов, включая Прагу, Гамбург и Неаполь. Эта экспансия не только укрепляет позиции Wizz Air в Армении, но и улучшает соединение между Европой и Южным Кавказом.

Новая база предоставит пассажирам более широкий выбор бюджетных путешествий. Wizz Air предложит прямые рейсы в популярные европейские направления, облегчая армянам путешествия в эти города и обратно. В то же время европейские путешественники получат выгоду от более доступных и удобных рейсов в Армению – направление, которое набирает популярность как для туризма, так и для бизнеса.

Wizz Air запускает доступные маршруты из Еревана, начиная с октября 2025 года. Источник: Wizz Air

Благодаря новым маршрутам добраться до Еревана, столицы Армении, стало проще для европейских путешественников, которые могут наслаждаться культурной энергией города и его историческими достопримечательностями. Посетители могут ощутить величие площади Республики, посетить исторический монастырь Гегард и прогуляться по развалинам крепости Эребуни. Для тех, кто хочет выйти за пределы города, Армения предлагает потрясающие виды для походов в Кавказских горах и моменты релакса у живописного озера Севан, идеального места для любителей природы и приключений.

Для армян, путешествующих в Европу новые маршруты открывают возможность исследовать города, богатые историей и культурой. Путешественники в Прагу могут насладиться очаровательным Старым городом и знаменитым Пражским замком, тогда как Гамбург славится своим динамичным портом и живописными каналами. Ницца, Французская Ривьера, является топовым направлением для тех, кто ищет прекрасные пляжи и средиземноморский шарм. Путешествия в несколько европейских городов теперь стали проще благодаря улучшенному авиасообщению.

Один из новых маршрутов Wizz Air соединяет Ереван с Прагой, приближая Армению к чешской столице. Источник: unsplash

Влияние новой базы Wizz Air в Ереване выходит за пределы простого удобства новых авиамаршрутов. Эта инициатива поддерживает местную экономику, создавая новые рабочие места в авиации и туризме. Для путешественников это означает значительное улучшение вариантов путешествий, делая Европу более доступной, чем когда-либо. Это только начало, и с ростом спроса на авиаперелеты такие расширения, вероятно, продолжат формировать будущее региональных и международных путешествий.