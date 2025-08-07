Повітряне ''перемир'я'' Путіна: що означає для України

Напередодні Bloomberg видали на-гора черговий "ексклюзив" від джерел, які заслуговують на "довіру", "знайомих" із ситуацією, а саме — росія розглядає можливість обмеженого повітряного перемир'я з Україною без повного припинення війни. Йдеться про тимчасове припинення повітряних атак як жест для зниження напруженості напередодні візиту спецпосланника Трампа Віткоффа до Москви.

Не знаю, звідки у Bloomberg така інформація… Ах, ну так, я ж забув, від джерел, які заслуговують на "довіру", "знайомих" із ситуацією… Але, навіть якщо така пропозиція озвучить росія і США вона сподобається, для нас це буде вкрай негативний момент і ось чому.

По-перше, такою пропозицією росія може спробувати вкотре ввести Дональда Трампа, скажімо так, в оману і виторгувати чергові "два тижні" відстрочення запровадження санкцій, імітацією до мирного діалогу.

По-друге, припинення повітряних ударів нам значно більше невигідно, ніж росії. Вже передбачаю численні вигуки обурених, мовляв, щоночі Україну атакують дрони-камікадзе, а ти розповідаєш про те, що нам це невигідно? Але, як би це неприємним не було б, а емоції слід запхати в далеку, курну скриньку і включити раціональне мислення.

Щоночі РІВ здійснюють нальоти на тилову Україну дронами-камікадзе та дронами-приманками Shahed-136/Гербера/Пародія. Удари припадають здебільшого за цивільними об'єктами. Щоночі здійснюється не просто терор, а геноцид цивільного населення України.

У свою чергу, за якими об'єктами здійснюють удари українські дрони? Перерахую деякі з них, здійснені останнім часом.

Удар по заводу "Купол" в Іжевську, де виробляються Shahed-136. Удар по ПАТ "Енергія" в Єльці, єдиному у всій Росії підприємству із замкнутим циклом виробництвом літієвих акумуляторних батарей. Удар по АОМЗ в Азові, виробника ГСН для 9М723, 3М14 "Калібр", Х-35 і т.д. Удар по НДІ Прикладної хімії, розробника та виробника термобаричних сумішей. Удар по ВНДІР "Прогрес" у Чебоксарах, виробнику навігаційних модулів "Комета". Удар по Невинномиському Азоту, єдиному виробнику в Росії оцтової кислоти. Удар на заводі "Сигнал" у Ставрополі, одному з найбільших виробників РЕБ. І це не повний перелік по об'єктах пов'язаних з ВПК Росії, за винятком класики у вигляді палаючих НПЗ, задимлених аеродромів і закритих на ремонтні роботи залізничних вузлів.

У той час як РВВ тероризує мирне населення України, українські дрони методично тероризують російські підприємства ВПК, часом унікальні, єдині у своєму роді на території Росії.

Відчуваєте різницю і чому на росії, якщо інформація від Bloomberg відповідає дійсності, хочуть щоб удари хоча б на якийсь час зупинилися? Відновити пошкоджені об'єкти, підтягнути ППО, забезпечити прикриття не традиційними засобами захисту.

Ну і по-третє – РІВ матиме можливість накопичити Shahed-136/Гербера/Пародія.

Зараз виробництво Shahed-136 складає до 100 одиниць готової продукції на добу, за "Гербером"/"Пародією" показник такий самий. Таким чином, за добу, РОВ мають близько 200 Shahed-136/"Гербера"/"Пародія" для здійснення системного терору. Але їм потрібно більше. Вони хочуть масштабувати терор, як рахунок виробництва, і рахунок накопичення. І тут включається елементарна математика.

Якщо РВВ не здійснюватимуть нальоти Shahed-136/"Гербера"/"Пародія" по Україні тиждень, скільки у них буде накопичено дронів? Правильно – мінімум 1 400. А за два тижні? Три? І це без урахування того, що у них вже на сьогоднішній день є накопичений резерв близько 2000.

Так, буде можливість виспатися, хоча, відверто кажучи, більша частина тилової України і так спокійно висипається, а в деяких містах і селах взагалі не знають, що таке звук Shahed-136, але все ж таки… У якийсь момент РІВ повернеться до терору і тоді у них у наявність, тільки кілька накопичених дронів будуть тисячі, змін, може перевантажити систему нашу систему ППО і виснажити її, що наслідки може бути незворотними.

Повторюся, я не знаю, наскільки стаття Bloomberg відповідає дійсності, але слід розуміти, що подібні "миротворчі" ініціативи – це не пропозиції заради "світу", а заради порятунку підприємств свого ВПК, які надійно захистити росія не здатна, а також подальшої каталізації насильства та ще більшого кровопролиття.