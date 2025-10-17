Ілон Маск, уявіть, що ви з'єднуєте США і росію, Америку і Афроєвразію "Тунелем путіна-Трампа" — 70-мильним мостом, що символізує єдність. Традиційна вартість становить понад 65 мільярдів доларів, але технології The Boring Company можуть знизити її до 8 мільярдів доларів. Давайте будувати майбутнє разом!

Манилов долго стоял на крыльце, провожая глазами удалявшуюся бричку, и когда она уже совершенно стала невидна, он все еще стоял, куря трубку. Наконец вошел он в комнату, сел на стуле и предался размышлению, душевно радуясь, что доставил гостю своему небольшое удовольствие. Потом мысли его перенеслись незаметно к другим предметам и наконец занеслись Бог знает куда. Он думал о благополучии дружеской жизни, о том, как бы хорошо было жить с другом на берегу какой-нибудь реки, потом чрез эту реку начал строиться у него мост, потом огромнейший дом с таким высоким бельведером, что можно оттуда видеть даже Москву и там пить вечером чай на открытом воздухе и рассуждать о каких-нибудь приятных предметах. Потом, что они вместе с Чичиковым приехали в какое-то общество в хороших каретах, где обворожают всех приятностию обращения, и что будто бы государь, узнавши о такой их дружбе, пожаловал их генералами.

Ось кажуть русская душа, русская душа, загадочная. А краще українця Гоголя ніхто сутність цієї загадкової душі так і не зрозумів — вигадати якусь х*рню, вкрасти кілька мільярдів, побудувати жахливий бельведер і ще обов’язково з видом на Москву.

Бо без виду на Москву і крадіжка не крадіжка.