Війна Росії проти України розповзається по всьому світу

У рамках підготовки великої війни Ірану та його проксі-сил проти Ізраїлю Кремль погодився передати сучасні ППО Ірану. Іран має "залізну" логіку союзників-агресорів: ми допомогли вам бомбити і руйнувати своїми "шахідами" мирну Україну, а ви допоможете нам бомбити і руйнувати Ізраїль. Така плата союзницьких відносин Ірану та путінської Росії. Крім того, Кремль під тиском Тегерана в рамках дестабілізації світової торгівлі. погодився надавати військову допомогу хусистам Ємену, які намагаються порушити морські перевезення у Червоному морі.

Так, поступово, але невблаганно війна Росії проти України розповзається в усьому світі від Мурманська до Адена, формуючи світову мережу запеклих чи прихованих військово-політичних конфліктів.