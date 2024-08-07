В рамках подготовки большой войны Ирана и его прокси-сил против Израиля Кремль согласился передать современные ПВО Ирану. У Ирана "железная" логика союзников-агрессоров: мы помогли вам бомбить и разрушать своими "шахидами" мирную Украину, а вы помогите нам бомбить и разрушать Израиль. Такова плата союзнических отношений Ирана и путинской России. Кроме того, Кремль, под давлением Тегерана, в рамках дестабилизации мировой торговли. согласился оказывать военную помощь хусистам Йемена , которые пытаются нарушить морские перевозки в Красном море.

Так, постепенно, но неумолимо война России против Украины расползается по всему миру от Мурманска до Адена, формируя мировую сеть ожесточенных или скрытых военно-политических конфликтов.