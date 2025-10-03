Водна катастрофа ОРДЛО як показник системної кризи Росії

Карма діє автоматично, як закон природи, і її неможливо уникнути. Кожна дія має свій наслідок (с) Вікіпедія

Зараз усі багато пишуть про водну кризу в ОРДЛО. Звісно, в цьому окупанти та колаборанти звинувачують Україну, якось намагаються намалювати турботу, привезти воду, але ситуація патова – води в ОРДЛО буде ставати все менше, а проблем все більше.

Але що цікаво, в усіх цих "караул" з боку ОРДЛО та "ситуация под контролем" з боку росії, немає одного важливого аспекту. Критична ситуація з питною водою в ОРДЛО виникла не вчора.

Я нагадаю вам свій допис 2021 року.

Звертаю увагу на те, що цей допис про ситуацію, яка склалася в ОРДЛО за рік до повномасштабного наступу росії, знищення росією водогону разом з сіткою вузлових агрегатних насосних станцій.

Нагадаю: "Якщо в крані немає води, російський світ прийшов сюди" – цю цитату я взяла з коментаря мешканця ОРДЛО, під обговоренням чергової істерики "як жити без води".

В ОРДЛО чергове "безводдя". Без води залишилися майже всі міста ОРЛО (лнр). Воду до міст не подають через масові прориви водопостачальних систем. За 7 років "свободи від України" "багаті та незалежні республіки", фактично "вугільна швейцарія Донбасу" не знайшли російської копійки на ремонт, ну, а тим більше, повну заміну систем водопостачання, ЖКГ, та інших важливих систем життєзабезпечення. "Республіки" всі ці роки живуть на тому ресурсі, який тут залишився від "хунти".

Вау, оце так. Тобто, водяна криза в ОРДЛО виникла з самого початку окупації й усі ці роки ситуація тільки погіршувалася.

Вже в 2021 році проблеми з водопостачанням мала більшість міст окупованих росією Луганської та Донецької областей.

Вже тоді населенню ОРДЛО росія обіцяла… Вирішити проблеми водопостачання захопленням інших міст України.

Вбити усіх українців, знищити усе на Україні, й тоді на Донбасі буде рай,- ось така мрія, яку одразу після зникнення води у крані росія дала критичній більшості населення Донбасу й отримала підтримку.

Люди терпіли відсутність води, незручності, деградували, завалювали свої міста сміттям, але мріяли про знищення тих, хто відбудував усі їх комунікації.

Сміття, сморід та відсутність води – це візитівки не тільки ОРДЛО, а й самого "русского мира".

Спочатку росією прогнозувалося, що окупований Донбас буде на самоокупності, бо ж там шахти, сільгосп підприємства, переробка, багато заводів. Але, кремль забув про "ефект 90-х", це коли усі зв’язки були розірвані, логістичні ланцюжки не працювали, й це призвело до важкої кризи, зупинки та банкрутства багатьох підприємств.

Теж саме сталося й в ОРДЛО після ізоляції окупованих територій росією від України. Виробництво та підприємства Донбасу окупанти залишили в управління "эффективным мессенджерам" – колаборантам, яких призначили управляти містами та підприємствами ОРДЛО.

Після "ефективного управління" та розуміння зростаючих проблем ОРДЛО стало ярмом на шиї росії.

Що цікаво, мешканці ОРДЛО щасливі в своєму гетто. Їх не лякає ні відсутність води, вони ще вірять, що росія все налагодить. Їх не лякає те, що росія закрила усі шахти, вони ще вірять, що їх поновлять. Люди заспокоюють себе "москва не сразу строилась" й чекають на перемогу росії у цій війні, бо пов’язують знищення України зі своїм майбутнім благом.

На цей час в ОРДЛО існують дві "республіки" яким байдуже один на одного. В ОРЛО ("лнр") проблеми з водою не такі наявні, як в ОРДО ("днр"). Тому в "лнр" просто не обговорюють такі питання. Там зараз проблема з паливом, за бензином треба їхати в російське Гуково.

Ото й бігають "народи Донбасу" одні за водою, інші за бензином.

"Вугільна швейцарія" яку "народу Донбасу" обіцяла росія, стала клоакою, сміттєзвалищем, а зараз може стали пустелею. Манна небесна так й не впала на ці землі.

З Ростова в ОРЛО провели водогін, він надає якусь кількість води, але виникла інша проблема, по усьому місту аварії та пориви місцевих мереж. За 10 років росія нічого не вклала в ОРДЛО й не збирається, тому на цей час питання вже стоїть не тільки в відновленні хоч якогось водопостачання, а й опаленні. Скоріш за все в ОРДО опалення не буде. ОРЛО на 70 відсотків має індивідуальне опалення, то шанс встояти цієї зими тут більше.

Електрика в "республіках" теж розкіш, яка не доступна усім. З урахуванням постійного падання стовпів, постійних аварій та нестабільної подачі електрики з Ростовської області, є великий шанс, що віялові відключення будуть затяжними.

Генератори, які рятували людей в ОРДЛО, тепер важко заправити, бо бензин в ОРДЛО по блату, талонах та дорогий, за дешевим треба їхати в Гуково.

По вулицях ОРЛО тече каналізація та вода. Та сама питна вода, якої немає в ОРДО. Можна було б запропонувати бартер, як в старі добрі часи. Тим більше, що на росії бартерні відносини вже повернули, як й видачу зарплатні продукцією.

Як тільки ОРДЛО стане дуже важкою ношею, то росія швидко відгородиться від цієї діри.

Водяна криза – це тільки початок системної кризи окупованих територій. Й це яскравий приклад того, що росія не здатна ні утримати, ні налагодити життя на окупованих територіях. Та що там окуповані, на росії зараз масштабна криза в сільському господарстві, бо "не вродило", тобто зібрали компактний урожай усього, що могли. Бо ж раніше росія отримувала якісні добрива та насіння з України, зламавши логістичні, економічні, політичні та добросусідські відносини та знищивши промисловий Донбас, росія починає отримувати бумеранги.

Що ж, порадіємо за мешканців ОРДЛО, як радіють вони з того, що отримали таке життя. Мрії повинні збуватися.