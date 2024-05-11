В Україні запровадять нову форму військового квитка: про що слід знати громадянам

В Україні готуються до впровадження нової форми військового квитка. Про це повідомив представник Генерального штабу Збройних сил України полковник Юрій Глущенко.

За його словами в інтерв'ю Radio NV, оновлений документ буде враховувати цифровізацію військового обліку. Дані власників квитків через електронний кабінет потраплятимуть до Єдиного державного реєстру.

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Як перевірити військовозобов'язаного без квитка?

У разі зупинки військовозобов'язаного на вулиці або в іншому місці для перевірки його документа працівники ТЦК зможуть:

Звернутися до Реєстру: дані з нього можна отримати онлайн або телефоном.

дані з нього можна отримати онлайн або телефоном. З'ясувати у оператора Реєстру: якщо дані оновлені, до власника квитка не буде питань.

Наразі розробляється нормативно-правова база для видачі єдиного документа для військовозобов'язаних, резервістів та призовників.

Коли буде запроваджено новий квиток?

Після набрання чинності новою постановою Кабінету міністрів громадянам, які не мають військово-облікового документа, видаватиметься документ нового зразка.

Документи, видані до 11 квітня 2024 року, залишаються чинними. У них буде внесено відповідні позначки.

Інформація про новий військовий квиток наразі оновлюється. Очікуйте офіційних публікацій від державних органів.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що зміниться для військовозобовʼязаних з 18 травня.

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