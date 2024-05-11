В Украине введут новую форму военного билета: о чем следует знать гражданам
В Украине готовятся к введению новой формы военного билета. Об этом сообщил представитель Генерального штаба Вооруженных Сил Украины полковник Юрий Глущенко.
По его словам в интервью Radio NV, обновленный документ будет учитывать цифровизацию военного учета. Данные владельцев билетов через электронный кабинет будут попадать в Единый государственный реестр.
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Как проверить военнообязанного без билета?
В случае остановки военнообязанного на улице или другом месте для проверки его документа работники ТЦК смогут:
- Обратиться в Реестр: данные можно получить онлайн или по телефону.
- Узнать у оператора Реестра: если данные обновлены, к владельцу билета не будет вопросов.
Разрабатывается нормативно-правовая база для выдачи единого документа для военнообязанных, резервистов и призывников.
Когда будет введен новый билет?
После вступления в силу нового постановления Кабинета министров гражданам, не имеющим военно-учетного документа, будет выдаваться документ нового образца.
Документы, изданные до 11 апреля 2024 года, остаются в силе. В них будут внесены соответствующие отметки.
Информация о новом военном билете обновляется. Ожидайте официальные публикации от государственных органов.
Напомним, ранее мы рассказывали, что изменится для военнообязанных с 18 мая.
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