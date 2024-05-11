В Украине введут новую форму военного билета: о чем следует знать гражданам

В Украине готовятся к введению новой формы военного билета. Об этом сообщил представитель Генерального штаба Вооруженных Сил Украины полковник Юрий Глущенко.

По его словам в интервью Radio NV, обновленный документ будет учитывать цифровизацию военного учета. Данные владельцев билетов через электронный кабинет будут попадать в Единый государственный реестр.

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Как проверить военнообязанного без билета?

В случае остановки военнообязанного на улице или другом месте для проверки его документа работники ТЦК смогут:

Обратиться в Реестр: данные можно получить онлайн или по телефону.

данные можно получить онлайн или по телефону. Узнать у оператора Реестра: если данные обновлены, к владельцу билета не будет вопросов.

Разрабатывается нормативно-правовая база для выдачи единого документа для военнообязанных, резервистов и призывников.

Когда будет введен новый билет?

После вступления в силу нового постановления Кабинета министров гражданам, не имеющим военно-учетного документа, будет выдаваться документ нового образца.

Документы, изданные до 11 апреля 2024 года, остаются в силе. В них будут внесены соответствующие отметки.

Информация о новом военном билете обновляется. Ожидайте официальные публикации от государственных органов.

Напомним, ранее мы рассказывали, что изменится для военнообязанных с 18 мая.

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