В РФ розпочались перші кроки з замороження вкладів росіян

Те, що так довго прогнозували я та мої однодумці, нарешті в рф розпочалось. Де-юре в рф почали заморожувати пенсійні вклади "мовчунів", тобто вклади, за якими ніхто тривалий час не звертався з приводу переведення в один з недержавних пенсійних фондів.

Міністр фінансів зазначив, що зараз деякі "мовчуни" навіть не знають, що у них є гроші, які раніше були зараховані як пенсійні накопичення, і які сьогодні перебувають у Соцфонді та керуються ВЕБом.

І хоча ці вклади перебувають на рахунках Соцфонду, тут є певні прямі аналогії з банківськими вкладами, оскільки кошти самого Соцфонду знаходяться у ВЕБі.

Міністр фінансів рф Сілуанов зробив неоднозначну заяву, в який обмовився, що джерело довгих пасивів для економіки рф вже знайшли. Пенсійні внески "мовчунів" не можуть бути значним джерелом, тому скоріш за все мався на увазі сценарій замороження депозитів росіян, оскільки інших значущих джерел для інвестицій в рф немає.