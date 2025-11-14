У справі Міндіча влада пішла по найгіршому сценарію

Влада вирішила йти по найгіршому сценарію. Вчора я написав, що за всіх учасників схеми, які взяти під варту Міндіч буде дуже швидко вносити заставу. При цьому, у жодного із тих, хто не втік і затриман, нема таких грошей, щоб внести заставу. Але Міндіч робитиме все, щоб витягнути їх з-під арешту. Олігарх буде намагатиметься врятувати своїх людей, щоб вони вийшли з-під варти, а не дали покази, перебуваючи під арештом. Тому обов'язково треба перевірити походження грошей. І от ми спостерігаємо, як все саме так і відбувається.

За двох двох працівниць "бек-офісу" у справі про розкрадання в енергетиці — Лесю Устименко та Людмилу Зоріну — внесли заставу. Так, на рахунок Вищого антикорупційного суду надійшли 25 і 12 мільйонів гривень відповідно за двох підозрюваних

Чи перевіряється походження грошей - невідомо. Але те, що там мутно - 100%

Програма "Схеми" вже з’ясувала, що багатомільйонну заставу за працівниць "бек-офісу" внесла новостворена фірма зі статутним капіталом у тисячу гривень. 13 листопада ТОВ "Вангар" сплатило 25 мільйонів гривень застави за Устименко і 12 мільйонів – за Зоріну. Компанія створена в травні 2025 року, за даними YouControl не має нерухомого майна чи автомобілів. Також не вдалося знайти дані, які можуть свідчити про здійснення нею господарської діяльності. Її основний вид діяльності – виробництво меблів.

Міндіч почав витягувати своїх. Походження грошей ми всі розуміємо.