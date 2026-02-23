У Білорусі теж погано: Лукашенко поскаржився на поганий стан економіки РБ

Самопроголошений президент Беларусі Лукашенко на минулому тижні поскаржився на поганий стан економіки РБ.

"Батько" був у розпачі: промисловість за 2025 рік впала на 1,8%, а за січень 2026 року – аж на 3,4%. На ключовому для РБ російському ринку тільки Мінпром не добрав 1 млрд доларів виторгу.

У підсумку "батько" розкритикував білоруських аграріїв, вказавши, що імпортування свинини з рф – це взагалі ганьба.

Схоже, що Лукашенко почав повільно прозрівати, або ж готуватись знову подоїти рф.

Втім, якщо його розпач був щирим, то виникає питання: на що ж він розраховував? Якщо твій стратегічний партнер – брехливий дебіл, який бреше всім про стан власної економіки, то країни-торгівельні партнери також будуть відчувати "від’ємне зростання".