Ранок в Москві почався не з кави: у ФСБ буде багато роботи

Доброе утро, Москва!

07:00

Вибухнув автомобіль начальника Управління оперативної підготовки Збройних сил РФ.

За кермом перебував генерал-лейтенант - Фаніл Сарваров (56 років).

Водій загинув.

Генерал Сарваров займав ключову посаду в структурі Генштабу Міноборони рф.

Управління відповідає за організацію масштабних навчань і бойову підготовку з'єднань.

Учасник обох чеченських воєн та операції в Сирії.

Як керівник оперативної підготовки, він безпосередньо відповідає за боєготовність військ, які беруть участь у повномасштабному вторгненні в Україну.

Танковий офіцер, випускник Академії Генштабу.

Звання генерал-лейтенанта отримав у 2024.

P/s

У поліцейських та співробітників ФСБ по Москві та Московській області ранок почнеться точно не з кави.