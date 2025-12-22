Ранок в Москві почався не з кави: у ФСБ буде багато роботи
Доброе утро, Москва!
07:00
Вибухнув автомобіль начальника Управління оперативної підготовки Збройних сил РФ.
За кермом перебував генерал-лейтенант - Фаніл Сарваров (56 років).
Водій загинув.
Генерал Сарваров займав ключову посаду в структурі Генштабу Міноборони рф.
Управління відповідає за організацію масштабних навчань і бойову підготовку з'єднань.
Учасник обох чеченських воєн та операції в Сирії.
Як керівник оперативної підготовки, він безпосередньо відповідає за боєготовність військ, які беруть участь у повномасштабному вторгненні в Україну.
Танковий офіцер, випускник Академії Генштабу.
Звання генерал-лейтенанта отримав у 2024.
P/s
У поліцейських та співробітників ФСБ по Москві та Московській області ранок почнеться точно не з кави.