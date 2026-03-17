Успіх Трампа лежить не в Ірані, а в Україні

Зіткнувшись із невдалою для себе війни в Ірані та зростанням невдоволення всередині Америки, у Трампа залишається два шляхи. Він може швидко згорнути військову операцію та оголосити себе переможцем Ірану і відразу захопити Кубу.

А може після іранської авантюри, як компенсацію, швидко змінити своє негативне ставлення до Зеленського, надати інтенсивну військову допомогу Україні, щоб змусити путінську Росію піти на зупинку воєнних дій та підписання мирної угоди на справедливих для України умовах. Це дозволить Трампу помиритися з колишніми євроатлантичними союзниками в Європі, без яких, виявляється, у нього нічого не виходить у світі і зупинити перетворення Росії на проксі країну Китаю.