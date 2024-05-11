Українці з низькими пенсіями отримають доплату у травні та червні: про кого йде мова
У травні та червні 2024 року українські пенсіонери, які проживають у регіонах, де ведуться активні бойові дії або існує їхня загроза, отримають додаткову виплату до пенсії. Ця допомога надається в рамках програми ООН, яка діє в Україні з серпня 2023 року.
Розмір пенсії для розрахунку надбавки враховується з усіма доплатами, підвищеннями, додатковими пенсіями та цільовою допомогою. Про це пише видання "На пенсії".
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Хто має право на надбавку?
- Пенсіонери, які проживають у Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Луганській, Миколаївській, Сумській, Харківській, Херсонській, Чернігівській областях.
- Внутрішньо переміщені особи, які перебувають у зазначених регіонах.
Умова отримання надбавки:
- Розмір пенсії не повинен перевищувати 3250 гривень.
Розмір надбавки:
- Доплата буде дорівнювати різниці між 3250 гривнями та розміром пенсії одержувача.
Як отримати надбавку?
- Для отримання надбавки не потрібно нікуди звертатися.
- Пенсійний фонд України нарахує її автоматично на основі даних, що є в його базі.
- Пенсіонери отримають надбавку разом з пенсією: на банківську картку (якщо виплата здійснюється через банк) або у відділенні "Укрпошти".
Нагадаємо, раніше UAportal, розповідав, що дехто з пенсіонерів може отримати щомісячну надбавку в розмірі 944 грн.
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