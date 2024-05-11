Українці з низькими пенсіями отримають доплату у травні та червні: про кого йде мова

Українці з низькими пенсіями зможуть отримати надбавку у травні та червні

У травні та червні 2024 року українські пенсіонери, які проживають у регіонах, де ведуться активні бойові дії або існує їхня загроза, отримають додаткову виплату до пенсії. Ця допомога надається в рамках програми ООН, яка діє в Україні з серпня 2023 року.

Розмір пенсії для розрахунку надбавки враховується з усіма доплатами, підвищеннями, додатковими пенсіями та цільовою допомогою. Про це пише видання "На пенсії".

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Хто має право на надбавку?

Пенсіонери, які проживають у Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Луганській, Миколаївській, Сумській, Харківській, Херсонській, Чернігівській областях.

Внутрішньо переміщені особи, які перебувають у зазначених регіонах.

Умова отримання надбавки:

Розмір пенсії не повинен перевищувати 3250 гривень.

Розмір надбавки:

Доплата буде дорівнювати різниці між 3250 гривнями та розміром пенсії одержувача.

Як отримати надбавку?

Для отримання надбавки не потрібно нікуди звертатися.

Пенсійний фонд України нарахує її автоматично на основі даних, що є в його базі.

Пенсіонери отримають надбавку разом з пенсією: на банківську картку (якщо виплата здійснюється через банк) або у відділенні "Укрпошти".

Нагадаємо, раніше UAportal, розповідав, що дехто з пенсіонерів може отримати щомісячну надбавку в розмірі 944 грн.

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