Украинцы с низкими пенсиями получат доплату в мае и июне: о ком идет речь
В мае и июне 2024 года украинские пенсионеры, проживающие в регионах, где ведутся активные боевые действия или существует их угроза, получат дополнительную выплату к пенсии. Эта помощь оказывается в рамках программы ООН, действующей в Украине с августа 2023 года.
Размер пенсии для расчета надбавки учитывается со всеми доплатами, повышениями, дополнительными пенсиями и целевой помощью. Об этом пишет издание "На пенсии".
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Кто имеет право на прибавку?
- Пенсионеры проживают в Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Луганской, Николаевской, Сумской, Харьковской, Херсонской, Черниговской областях.
- Внутри перемещенные лица, находящиеся в регионах.
Условие получения надбавки:
- Размер пенсии не должен превышать 3250 гривен.
Размер надбавки:
- Доплата будет равна разнице между 3250 гривнами и размером пенсии получателя.
Как получить прибавку?
- Для получения прибавки не нужно никуда обращаться.
- Пенсионный фонд Украины начислит ее автоматически на основе имеющихся в его базе данных.
- Пенсионеры получат надбавку вместе с пенсией: на банковскую карту (если выплата осуществляется через банк) или в отделении "Укрпочты".
Напомним, ранее UAportal, рассказывал, что некоторые пенсионеры могут получить ежемесячную надбавку в размере 944 грн.
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