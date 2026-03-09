Україна повернулась у свій ТОП в світовому рейтингу виробників Зброї

Днями побачив інформацію, що у 2025 році Україна виробила зброї на $12 млрд (!!!)

Передивився актуальні дані по іншфм країнам - Україна займає вже десь 13 місце!

Не знайшов публічного акутального рейтингу країн по виробнитству, тому зробив свій на підставі публічних даних:

США ~$370-400 млрд

Половина світового ринку. 39 компаній у SIPRI Top 100. Lockheed, RTX, Northrop, Boeing.

Китай ~$130-200 млрд

SIPRI бачить лише $88 млрд (8 компаній, і ті -10% через чистки Сі).

Реальне держвиробництво - мінімум вдвічі більше. Суднобудівна потужність у 230 разів більша за США. Не помилка - у 230 разів (!)

росія ~$80-120 млрд

Держвитрати на оборону - $143 млрд у 2025 р., ~60% витрачається всередині.

Естонська розвідка: вироблено 7 млн снарядів у 2025 р. - зростання у 17 разів за 4 роки.

Але авіація і точні системи - критично відстають через санкції.

Велика Британія ~$52 млрд

BAE Systems вперше з 2017 у топ-5 світових виробників. Typhoon, субмарини Astute, і 15% від кожного F-35 у світі роблять британці.

Франція ~$26 млрд

Rafale, Thales, Safran, Naval Group.

Рекордний збройовий експорт - €29 млрд у 2024 р. Стратегічна автономія - поточна мета Франції.

Індія ~$17 млрд

Офіційна статистика МО Індії: $17,2 млрд у FY2024-25, рекорд +18%.

Більше, ніж Ізраїль чи Корея.

Але 77% - держпідприємства з радянською ефективністю. Потенціал є, реалізація - інша розмова.

И тут є база для потенційної кооперації для нас.

Німеччина ~$20-24 млрд

Rheinmetall $8,2 млрд (+47%), портфель €63,8 млрд.

Плюс Thyssenkrupp Marine, Hensoldt.

Берлін прокидається повільно - але Rheinmetall прокинувся вже давно і його акціх стрімко зростають.

Італія ~$17 млрд

Leonardo + Fincantieri.

Тихий євпропейській гравець якого недооцінюють. Гелікоптери AW по всьому світу, фрегати FREMM, M346 - і скрізь.

Ізраїль ~$16 млрд

Крута технологічно-війскова економіка

9 млн населення.

$16 млрд виробництва.

Рекордний експорт - $14,8 млрд у 2024 р.(!!!)

Iron Dome, Spike, Harop, Arrow.

Країна під ракетним обстрілом нарощує виробництво і продає це по всьому світу.

Південна Корея ~$14 млрд

+31% за рік (!)

K9 Thunder купує вся Європа, K2 - Польща і Норвегія, FA-50 - Малайзія і Філіппіни.

Корея за 20 років перетворилась з імпортера на головного постачальника НАТО.

Ось що таке промислова стратегія і реальний приклад для України (!)

Японія ~$13 млрд

+40% за рік.

Країна, яка 70 років не могла мати армію, тепер нарощує виробництво швидше за всіх у регіоні.

Субмарини Taigei - найтихіші неядерні у світі.

(!) Україна ~$12 млрд

Саме стрмке зростання виробнитства

$1 млрд у 2022. $3 млрд у 2023. $9 млрд у 2024. $12 млрд у 2025 (!)

Під ракетами і дронами.

Без тривалих контрактів до грудня 2025.

При тому що виробнича потужність - $35 млрд, а завантаження - лише третина.

FPV-дрони: з нуля до 200 000 на місяць за два роки.

Ракети Flamingo з дальністю 3 000 км - серійне виробництво з серпня 2025.

Богдана - 40 САУ на місяць.

500 виробників дронів замість 7 до вторгнення.

І при цьому Польща з бюджетом $45 млрд і без жодного ворога на кордоні виробляє вдвічі менше.

Туреччина ~$10 млрд

З 20% самозабезпечення у 2002 р. до 80% у 2025 р (!)

Bayraktar - 95% виручки від експорту.

Країна вирішила не залежати від нікого - і зробила це за 20 років.

ОАЕ ~$8 млрд

EDGE Group. Перший раз у SIPRI Top 100 - одразу 9 компаній з Близького Сходу.

Швеція ~$6-7 млрд

Saab. Gripen E - по всьому світу.

Субмарина A26 - вибір Польщі, Данії, Нідерландів.

Carl-Gustaf - у кожного піхотинця НАТО.

Країна з населенням Харкова виробляє більше за більшість держав G20.

17-18. Норвегія та Іспанія ~$4-5 млрд кожна

Nammo + Kongsberg (Норвегія). Indra + Navantia (Іспанія). Тихі, стабільні, у своїх нішах.

Австралія ~$4-5 млрд

AUKUS запустив будівництво нового суднобудівного кварталу.

Але поки - переважно обслуговування і ліцензійне складання.

Чехія ~$3,6 млрд

+193% за рік - найшвидший ріст серед усіх 100 компаній SIPRI. Czechoslovak Group на снарядах для України. Маленька країна, яка знайшла нішу і видала максимум.

Тож, ми 13-ті! і це дуже круто! Вітаю!

Цього року можемо обійти навіть Ізраіль.

Нагадаю, що в країні сьогодні більш 1 тис компаній що виробляють продукцію для армії + 1500 стартапів.

Також нагадаю, що сектор Defence Tech, він (за ізраїльскім прикладом) є головною передумовою розвитку іноваційної економіки.

далі буде!

Читайте, робить висновки, поширюйте!