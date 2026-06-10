Україна не вступить в ЄС в 2027 році. Чи варто з цього робити трагедію?

Візит європейської комісарки з питань розширення Марти Кос показав, що ЄС прийняв базову модель Мерца про поетапний вступ України до ЄС. Кос доволі ультимативно дала зрозуміти: ця модель єдино можлива.

1. Україні пропонується погодитися з тим, що ніякого вступу в ЄС в 2027 році не буде. Альтернатива – поетапний вступ з участю (без права голосу) в основних структурах ЄС. Президент явно не задоволений таким розвитком подій і за збігом обставин не був присутнім в Києві під час візиту Кос.

В той же час єврокомісаркв дуже артикульовано звернула увагу опозиціі на те, що не потрібно критикувати Президента за те, що Україна в 2027 не стане членом ЄС. Це диспозиція на сьогодні і позиція ЄС навряд чи зміниться в найближчі роки.

2. Відкинувши емоції, варто чітко для себе усвідомити, як і в питанні НАТО європейці будуть категорично проти швидкого вступу. Головних причин є три: по-перше, це Росія. Швидкий вступ України в ЄС ускладнить переговори з РФ до яких Європа активно готується. І тому, варто на старті відкотитися від швидкого вступу України в ЄС, щоб потім не відкочуватися під тиском Росії (аналог Бухарестського саміту НАТО). По-друге, ряд країн ЄС реально боїться української аграрки. І, по-третє, як би це дивно для нас не звучало, але Європа все ж тримається на певних принципах і правилах. І вони вимагатимуть прийняття та імплементації ряду законів.

3. Хоча, щодо третього пункту (правила і принципи) варто все ж звернути увагу на один важливий момент : через різноманітні структури антикорупціонерів розпочато доволі серйозний і масовий процес заміщення еліт. І цей процес є ключовим для Заходу. І тут мається на увазі не лише зміна політичних, але й, що важливо (можливо, важливіше), економічних еліт. Якщо ще простіше: український виробник має завжди менше шансів в суперечках з українською державою ніж представник іноземного капіталу.

4. Все це не означає, що рівень корупції впаде. Адже корупція є похідною від управлінської кризи, а не навпаки. Але це окрема тема для розмови.

5. Україна, схоже, спробує все ж вимагати чітких термінів вступу в ЄС. ЄС зробить все можливе від себе, щоб ці терміни зробити максимально розмитими. Зараз починається велика політична гра. Єдине, що можна сказати, так це те, що найбільшою помилкою буде стати в позу і сказати: ми вимагаємо вступ в 2027 році. Нам потрібно йти не від електоральної логіки, а від прагматики, де є два ключових питання: реальне відкриття європейських ринків та забезпечення фінансування України. Якщо йти в цій логіці, термін вступу в ЄС буде вторинним.