русский
Політика

Переконавшись, що швидкого припинення війни не відбувається, Трамп перемкнеться на іншу тему

Олександр Кочетков

Переконавшись, що швидкого припинення війни не відбувається, Трамп перемкнеться на іншу тему
Переконавшись, що швидкого припинення війни не відбувається, Трамп перемкнеться на іншу тему

Не те щоб діяльність нової адміністраціє Білого Дому стала більш раціональною, але зрозумілими є результати, які значно менші, ніж анонси про них — у шоубізі завжди так. Тому вже можна дещо прогнозувати.

Росія відверто бикує на двосторонніх переговорах зі США. Тобто, так, що світовий шериф наказав, а дворова шпана відразу почала виконувати, не виходить. В першу чергу, тому, що США добровільно відмовляються від ролі цього шерифу, не бажаючи нести пов’язані з цим витрати.

Україна теж не стала себе вести, як болонка, на яку гримнув хазяїн, і вона з переляку наробила калюжу. Ні, угоду про копалини готують, але підписувати все, що дадуть, навіть не читаючи, в нас бажання не виявилося.

ЄС намагається про щось домовитися з США, але все більше це нагадує ритуальні дипломатичні танці. Після яких Європа змушена буде перейматися власною безпекою самостійно.

Відповідно, маємо три сценарії, вірогідність двох з них по 25%, третього, зрозуміло — 50%.

Перший: Д. Трамп все ж таки якось дотискає рф і Україну якщо не до мирної угоди, то до припинення вогню, потім вибори, заведення сюди якихось миротворців. І стріляти припинять на рік, а може, і на два. А потім — самі розумієте.

Другий: путін дістане Трампа претензіями на рівноправність, ображений Трамп почне надавати нам зброю у необхідних обсягах, та ще й Європа підключиться. Тоді фронт повністю зупиниться, а то й покотиться на схід. І вже путін почне поспішати з мирними переговорами, щоб зафіксувати стан речей. Мирна угода в таких обставинах може бути більш стійкою.

Третій, найбільш вірогідний варіант: переконавшись, що швидкого припинення війни не відбувається, Трамп просто перемкнеться на іншу, більше піарно вигідну тему, наприклад, відбудову зруйнованого сектора Газа. З Гренландією щось спробує замутити і т. д. Європа буде допомагати нам грошима і зброєю — в обсязі, щоб фронт не впав. І позиційна війна затягнеться надовго, аж поки путін не здохне, або він спробує ще підняти ставки, напавши на країни Балтії.

Джерело:facebook.com

Війна в УкраїніБлогиСША