Убедившись, что быстрого прекращения войны не происходит, Трамп переключится на другую тему

Не то чтобы деятельность новой администрации Белого Дома стала более рациональной, но понятны результаты, которые значительно меньше, чем анонсы о них — в шоубизе всегда так. Поэтому уже можно кое-что прогнозировать.

Россия откровенно бикует на двусторонних переговорах с США. То есть так, что мировой шериф приказал, а дворовая шпана сразу начала выполнять, не получается. В первую очередь потому, что США добровольно отказываются от роли этого шерифа, не желая нести связанные с этим расходы.

Украина тоже не стала себя вести, как болонка, на которую грянул хозяин, и она с испуга наделала лужу. Нет, соглашение о ископаемых готовят, но подписывать все, что дадут, даже не читая, у нас желания не оказалось.

ЕС пытается о чем-то договориться с США, но все больше напоминает ритуальные дипломатические танцы. После которых Европа вынуждена будет беспокоиться о собственной безопасности самостоятельно.

Соответственно, есть три сценария, вероятность двух из них по 25%, третьего, понятно — 50%.

Первый: Д. Трамп все же как-то касается России и Украины если не до мирного соглашения, то до прекращения огня, затем выборы, заведение сюда каких-то миротворцев. И стрелять прекратят на год, а может быть, и на два. А потом сами понимаете.

Второй: пути получат Трампа претензиями на равноправие, оскорбленный Трамп начнет предоставлять нам оружие в необходимых объемах, да еще и Европа подключится. Тогда фронт полностью остановится, а то и покатится к востоку. И уже пути начнет спешить с мирными переговорами, чтобы зафиксировать положение вещей. Мирное соглашение в таких обстоятельствах может быть более стойким.

Третий наиболее вероятный вариант: убедившись, что быстрого прекращения войны не происходит, Трамп просто переключится на другую, более пиарно выгодную тему, например, восстановление разрушенного сектора Газа. С Гренландией что-нибудь попытается замутить и т.д. д. Европа будет помогать нам деньгами и оружием – в объеме, чтобы фронт не упал. И позиционная война затянется надолго, пока пути не сдохнет, или он попытается еще поднять ставки, напав на страны Балтии.