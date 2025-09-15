Путін має золотий ключик: чим він тримає Трампа

Сьогодні спільно з Ольгою Іванюк презентували дослідження аналітичного центру Ділова Столиця про північний морський шлях (ПМР) і про те, що ми дуже недооцінюємо саме економічну складову цього шляху та тих копалин, які можна видобувати поруч із цим шляхом (Дін на це дослідження в коментарях).

Якщо коротко, починаючи з 2019 року поступово контрольний пакет акцій в ключових портах ПМР та інших логістичних структурах отримав Росатом (структура підпорядкована головному ідеологу РФ Сергію Кірієнку.

Більше того, Росатом взяв під свій контроль найбільше діюче родовище рідкісноземельних металів і єдиний завод по їх переробці, таким чином, створивши майже замкнутий цикл, хоч і з застарілими технологіями.

Путін останнім часом пробує зіграти в гру "посередник" між Китаєм та США. Але, якщо глобально, це майже неможливо, то в межах ПМР та рідкоземів він має шанс попробувати поторгуватися.

На цьому фоні стають зрозумілішими "зальоти" російських дронів в ЄС, адже на думку Путіна, саме "слабкий і переляканий" ЄС стоїть на заваді того, щоб Росія знову стала третім полюсом світу. А тому, в. Москві вважають, що трохи натиснувши на ЄС, можна вирішити всі проблеми Росії. При цьому, це не гра Китаю, як багато хто у нас вважає. Це виключно гра Кремля.

До чого це призведе?