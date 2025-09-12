Трамп зрозумів, що йому не вдасться без великого скандалу скасувати антиросійські санкції і фактично знецінювати їх через послаблення санкцій проти Білорусі. Звільнення групи політв'язнів – лише зручний привід. У Луки політв'язнів вистачить на десятки таких звільнень, а потім він ще нових набере. Трампу ці політв'язні задарма не потрібні, але він може таким чином продати ослаблення санкцій американському суспільству.

Поступова санкційна "амністія" Білорусі де-факто спричинить скасування санкцій проти Росії, частиною якої вона, по суті, давно стала.

Любов Трампа до Луки, що спалахнула, — сублімація його любові до Путіна, який ігнорує прохання Трампа про перемир'я, без якого американський істеблішмент не дозволяє двом люблячим серцям з'єднатися.

Боюся, щоправда, любов Трампа небезкорисна. Не та вона людина, щоб робити щось без власної вигоди. Путін не пішов на заморожування війни і не зміг у такий спосіб допомогти Трампу знайти привід для скасування санкцій. Тоді вони запустили план Б — скасування санкцій де-факто через Білорусь. За це російські олігархи могли щедро заплатити жадібній трампівській родині. Як? Наприклад, анонімно купуючи її токени, мем-койни тощо, з продажу яких сім'я Трампа заробила вже як мінімум сотні мільйонів доларів з початку року.