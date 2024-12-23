Трамп може закінчити війну дуже швидко?

Регулярно звертаю увагу на непрофесіоналізм наших урядовців. Для цього повно підстав, ми всі це бачимо.

Але ж я послухав Джозефа Кіта Келлога, спецпредставника президента Трампа по Європі... На хвилиночку: колишній багатозірковий генерал, начштаба Ради Нацбезпеки США, радник по нацбезпеці віце-президента США. І що він верзе...

У телеетері Келлог навів власну аналогію. У його неадекватній уяві Україна та росія — це бійці, які зачинені у клітці для боїв без правил. Тобто, ніякої невиправданої агресії, все справедливо: хоч і без правил, але самі зголосилися. Ці два бійці вкрай виснажені, вони тільки і чекають на дозвіл припинити бій. І ось тут з’являється добрий Трамп весь у білому і каже: "Все, хлопці, годі! Побавилися і досить". І два закривавлених бійця, не ховаючи полегшення, розходяться по кутах.

Звісно, при такому схибленому уявленні про російсько-українське протистояння не дивно, що пан Келлог впевнений, що Дональд Трамп здатен закінчити війну ще цього року — від нього ж потрібен тільки дозвіл на припинення бойових дій...

Келлога, та й Трампа теж, чекають неприємні відкриття. Уявляю їхнє здивування, коли вони дізнаються, що путінська недоімперія хоче воювати з Україною, з Європою, з усім світом скільки завгодно, допоки сама існує. І тільки припинення закупівлі енергоносіїв у перспективі позбавить росію практичної можливості вести загарбницьку війну.

Тому новій адміністрації не шляхетний дозвіл на припинення війни доведеться давати, а важко домовлятися, в першу чергу, з Китаєм та Індією, на яких умовах вони погодяться припинити фактичне фінансування бійні у центрі Європи. І дай бог, щоб на це вистачило всього наступного року.

Це, звісно, якщо новообрана влада США насправді хоче стати миротворцем, а не бла-бла-бла про втомлених гладіаторів у клітці.