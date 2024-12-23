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Трамп может окончить войну очень быстро?

Александр КочетковАлександр Кочетков

Трамп может окончить войну очень быстро?
Трамп может окончить войну очень быстро?

Регулярно обращаю внимание на непрофессионализм наших чиновников. Для этого полно оснований, мы все это видим.

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Але ж я послухав Джозефа Кіта Келлога, спецпредставника президента Трампа по Європі... На хвилиночку: колишній багатозірковий генерал, начштаба Ради Нацбезпеки США, радник по нацбезпеці віце-президента США. І що він верзе...

У телеетері Келлог навів власну аналогію. У його неадекватній уяві Україна та росія — це бійці, які зачинені у клітці для боїв без правил. Тобто, ніякої невиправданої агресії, все справедливо: хоч і без правил, але самі зголосилися. Ці два бійці вкрай виснажені, вони тільки і чекають на дозвіл припинити бій. І ось тут з’являється добрий Трамп весь у білому і каже: "Все, хлопці, годі! Побавилися і досить". І два закривавлених бійця, не ховаючи полегшення, розходяться по кутах.

Звісно, при такому схибленому уявленні про російсько-українське протистояння не дивно, що пан Келлог впевнений, що Дональд Трамп здатен закінчити війну ще цього року — від нього ж потрібен тільки дозвіл на припинення бойових дій...

Келлога, та й Трампа теж, чекають неприємні відкриття. Уявляю їхнє здивування, коли вони дізнаються, що путінська недоімперія хоче воювати з Україною, з Європою, з усім світом скільки завгодно, допоки сама існує. І тільки припинення закупівлі енергоносіїв у перспективі позбавить росію практичної можливості вести загарбницьку війну.

Тому новій адміністрації не шляхетний дозвіл на припинення війни доведеться давати, а важко домовлятися, в першу чергу, з Китаєм та Індією, на яких умовах вони погодяться припинити фактичне фінансування бійні у центрі Європи. І дай бог, щоб на це вистачило всього наступного року.

Це, звісно, якщо новообрана влада США насправді хоче стати миротворцем, а не бла-бла-бла про втомлених гладіаторів у клітці.

Источник:facebook.com

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