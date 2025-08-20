Трамп круто змінить стратегію, якщо зустрічі ''путін'' – Зеленський не буде до ювілею ООН

На нараді у Вашингтоні 18 серпня Трамп ввів у переговорний процес Євросоюз в особі Урсули фон дер Ляйєн, НАТО в особі Марка Рютте та п'ять країн – Великобританію, Німеччину, Італію, Фінляндію та Францію. Ввів фактом наради та її темою, тим, що вона пройшла у Білому домі, і тим, що вчасно Трамп подзвонив аналогу "путіна" і розмовляв із нею 40 хвилин. Після цього з Москви залунали голоси, ніби європейці не зіпсували перебігу переговорів.

Побоювання кремлівців мають причини – Трамп створює ще один переговорний трек, чим руйнує їхню базову установку з 2014 р., – якщо все вирішити з "вашингтонським обкомом", то європейські "маріонетки США", включаючи Україну, візьмуть під козирок і зроблять, як велено. Кремлівці, перебуваючи під гіпнозом такої своєї ілюзії, часто озвучували це у 2014-2016 роках. під шапкою "Ялта-2", і згодні участь у ній Великобританії, і навіть Франції. Запрошення Китаю в їх план відразу не входило, і з'явилося тільки після "розвороту РФ на схід" у 2015 р. У Пекіні не напрошувалися, оскільки переписували черговий "столітній план" у зв'язку зі ситуацією, що змінилася у світі.

Але з осені 2016 р. план із "обкомом" та Ялтою-2 завис і розсипався через президентство Трампа. Байден у Швейцарії на зустрічі з "путіним" навесні 2021 р. захоплення про Ялту-2 не висловив і замість неї дав РФ дедлайн до початку 2022 р. для інших пропозицій. Дедлайн Байдена закінчився ультиматумами до США та НАТО "зібрати манатки та валити", а за два місяці вторгненням в Україну. Потім Байден і Борис Джонсон зірвали парафування угоди в Стамбулі, а дипломатія РФ витратила півроку на різні хитрощі, щоб умовити Байдена на Ялту-2 в одному пакеті зі Стамбулом-2. Дійшло до публікації цього плану у журналі "Національний інтерес" у США, але в результаті лаврів став нев'їзним.

Закінчилося тим, що Байден, а за ним лідери Європи, Австралії та низка інших країн відмовилася публічно спілкуватися з Москвою навіть по телефону. Федеративні штати Мікронезії навіть розірвали дивідносини із РФ. Зеленський приєднався до бойкоту і видав відомий указ, який забороняє переговори з РФ поки кремлем блукає "путін".

У кремлі образилися, намагалися скомпрометувати бойкот і Байдена, і засвітили зустріч директорів ЦРУ та СЗР у Туреччині у листопаді 2022 р. Але їм це не допомогло. Бойкот залишився, і лише політоглядачі стали переконувати не бути наївними. Для ілюстрації посилалися те що, що СРСР і Третій Рейх вели переговори вже у стані війни.

Такий бойкот, до якого поступово додався бойкот РФ у спорті, науці та в балеті, був частиною стратегії Байдена та ЄС – "Бути з Україною так довго, як потрібно", а РФ варити на повільному вогні санкцій до повного приготування. У Євросоюзі ця стратегія влаштовувала багатьох, оскільки не потребувала різких рухів. Але Орбан та деякі інші хотіли навіть такий вогонь під відром із "жабою" відключити.

Партію Зеленського така стратегія теж влаштовувала, оскільки дозволяла відкладати вибори до нескінченності та нескінченно отримувати транші. Тому вона у 2024 р. "топила" за кандидата Демпартії, оскільки республіканці погрожували цю стабільність припинити і Трамп називав Зеленського "найуспішнішим торговцем".

Московити до повільного вогню звикли, на ходу пристосовувалися до санкцій, і теж варили Україну на повільному вогні. При цьому в кремлі зробили відкриття, якщо не захоплювати в Україні більше 5 км на день, то ситуація може ще досить довго перебувати в такій прийнятній для них рівновазі. Тому "путін" у Владивостоці прямо сказав: йому подобається Камалла Харріс.

Іноді у кремлівців виникали підозри, що Шольц у душі "яструб", що Макрон, на відміну від Наполеона, має намір йти на Москву через Україну, а "англійка гадить" як завжди, і що Байден не такий сонний, як здається. Тоді вони обіцяли занурити в море Британію, прорубати Сувалкський "коридор", гібридну війну по всій Європі, ядерний вибух в Україні чи Сибіру, а лукашенці давали стусан, і він починав ворушити вусами в такт кремлю.

Трамп почав згортати стабільність стратегії Байдена абсолютно несподіваним для них способом – оголосив, що хоче обговорити Ялту-2 типу і наговорив компліментів. Кремлівці попливли на радощах, але швидко припливли, бо виявилося, що Ялта-2 їх та Трампа – це дві дуже різні Ялти. В результаті кремлівці впали в Стамбулі в таку імітацію переговорів про Ялту-2, що Трамп розлютився і дав їм дедлайн за 10-12 днів для явки "путіна". Якщо "путін" не з'явився б на Аляску, то це стало б більше, ніж просто самогубством для їхнього проекту "Ялта-2".

В Анкориджі кремлівці спробували зіскочити з теми про переговори про війну, але піти зовсім у відмову не могли. Так як вони не прийняли умови Трампа – спочатку перемир'я і потім переговори про Ялту-2 і про що хочете, то він зробив два ходи – відкрив трек з Європою та дав РФ новий дедлайн у 2-3 тижні для зустрічі із Зеленським та, можливо, з ним. Тобто до початку сесії Генасамблеї ООН.

Є сенс звернути увагу на дві очевидні речі, замість захоплюватися аналітикою килимових доріжок.

Перша кремлівці вже не зможуть обійтися без Європи за переговорів про умови припинення російсько-української війни. Трамп каже, він лише посередник, і хоче як визнання заслуг Нобелівку за мир. Сподівається, на Генасамблеї ООН його красиво висунуть, як того, хто досяг припинення вогню та зупинки війни. Його завдання зупинити, а домовлятися про мир із РФ буде вся Європа, включаючи Україну та Естонію.

Тому відразу після наради Європа озвучила дві перші свої умови – гарантії від РФ, що вона не нападатиме на ЄС та про розміщення військ ЄС в Україні. Звичайно, будуть й інші умови. Дуже цікаво, які умови висуне Фінляндія, яка, як і в України, теж має довгий кордон з РФ і гарну історичну пам'ять. Тому в Москві вже заговорили, Європа може зірвати їм угоду з Україною та "вашингтонським обкомом", куди вони намагаються занести як плату за послугу газ та рідкісні. "Ялта-2" починає виглядати зовсім не так, як кремлівці уявляли її в 2014 р.

Друге, кремлівці з високою ймовірністю зірвуть цей дедлайн і не проведуть до 9 вересня ні зустріч на двох із Зеленським, ні на трьох із Трампом. Тим більше, 22 серпня, як натякає Білий дім, оскільки Трамп перед Аляською зателефонував лукашонці на рахунок зустрічі "путіна" з Зеленським у Мінську та домовився з ним. Лукашенко навіть пообіцяв відпустити 1300 ув'язнених на радощах, що йому зателефонував сам "потужний Трамп", як Зеленський назвав 18 серпня президента США.

Мерц акуратно прогнозує, що зустріч може відбутися вже після Дня незалежності України і до візиту "путіна" до Пекіна. Реалістично, але є підозра, що закінчиться тим самим, що й зустріч в Анкориджі. Орбан теж відчуває її запах і поспішає запропонувати Будапешт, щоб уникнути сарказмів про Мінськ-95. Орбану не важливо, чим закінчиться зустріч, головне зробити собі піар. "Запасний аеродром" у Баку московити самі спалили, вдаривши в Одесі по цистернах з азербайджанською нафтою.

Якщо кремлівці не впадуть у дедлайн, то партія Трампа на Генасамблеї ООН круто додасть вогню під відром із царівною-жабою. Стабільності як у Байдена вже точно не буде, тому що Трамп легко змінює стратегії, прагнучи позначеної їм мети, особливо якщо бачить, що вибивається з графіка.