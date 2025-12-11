Трамп та кубинці готують революцію у Венесуелі і не змінюють її на Україну

Трамп взяв на мушку "путіна" та вимагає підписати перемир'я з Україною. На цій підставі з'явилася помилкова версія: він нібито готовий обміняти Україну на Венесуелу. Публікація їм "Стратегії", де Україна та Америка, у тому числі Південна, "над усе" – дала новий стимул таким інтерпретаціям, зручним для кремля. Там у 2015-2016 роках. вже ганяли тему про обмін Обамою України на Сирію

Однак у самому кремлі так не думають, і у відповідь на публікацію Стратегії захарова поспішила заявити ввечері 8 грудня: США не сповзуть до підштовхування революції у Венесуелі, інакше в цьому випадку, на її думку, в Західній півкулі настане "повна непередбачуваність". Наступного дня Шойгу раптом побачив "зародки НАТО" в Індо-Тихоокеанському регіоні. Загалом НАТО заходить до тилу РФ зі сходу.

Реакція кремлівців та їхньої пропагандистської машини на "Стратегію" Трампа помітно відрізняється від реакції на неї у мейнстримі України. Обговорення діалогу через океан Трампа з Зеленським про вибори в Україні та переговори теж стає топ-темою в РФ. Московія не "особлива цивілізація" як самодостатня Індія, куди провально злітав "путін".

"Рушниця революції" у Венесуелі однозначно вистрілить, питання лише в тому, як і коли. Як вистрілить – це ключове, оскільки можливі кілька сценаріїв. У тому числі й такі, коли "сірник" піднесуть ті, від кого цього можна найменше чекати – кубинці.

Не секрет, що Куба - майданчик, де адміністрація Трампа веде переговори з Мадуро про його звільнення без стрілянини. Це ніхто не приховує. Але кубинці не просто посередники на них.

"Витік" з переговорів 3 грудня до британської "Телеграфа" про те, що Мадуро згоден залишити Венесуелу, якщо йому дозволять вивезти 200 млн. доларів і його літак не буде збитий, а також про подібні гарантії для групи інших чавістів, мала показати - угода близька до завершення. З літаком все логічно, оскільки США пропускають лише рейси до Панами, на яких евакуювалися і сім'ї "фахівців" із РФ. Іспанська "Іберія", головний перевізник, припинила польоти до Венесуели до 31 грудня. Коли поблизу кордону з Бразилією був помічений літак, яким користується Мадуро, це відразу стало надбанням гласності, – США показали: ми все бачимо.

Але виявилося, Трампа в угоді щось не влаштовує, і 5 грудня в "Ройтер" з'явилося повідомлення, що влада Куби звернулася до США з питанням, як виглядатиме регіон та Венесуела без режиму Мадуро? Віце-міністр закордонних справ Куби Хосефін Відаль не став спростовувати факт звернення до США і лише сказав 8 грудня Ассошіейтед прес, що ці переговори не відбулися. "Ройтер" сумлінно відтворила його слова. При цьому кубинський офіціоз та пропаганда стверджували, таке звернення до США – це абсурд та брехня.

Насправді нічого абсурдного в таких переговорах немає – кубинці мають причини допомогти Трампу видалити Мадуро. Причому красиво, зі стріляниною та без участі флоту та армії США. Природно, що у Білому домі двома руками схопилися за пропозицію кубинців та відклали угоду з перельотом Мадуро та грошима до Катару. Саме Катар, а не Кубу називають місцем, куди Мадуро вирушить на незаслужену пенсію. Найімовірніше, що й через Кубу, а через Бразилію, що влаштує всіх, включаючи Вашингтон і Гавану.

Але кубинці хочуть достеменно знати, що вони отримають від США за цю послугу. Очевидно, що це має бути зняття санкцій. Порядок оплати і передбачалося обговорити на таємній зустрічі, яка нібито не відбулася, і яку анонсував Ройтер. Газета видала цю надсекретну інформацію, посилаючись на два джерела в уряді Куби, аж ніяк не випадково, а як реклама – у революції, яка станеться у Венесуелі, просимо звинувачувати кубинців, а не США. Світову громадську думку і самих венесуельців треба підготувати до цього.

Москву теж треба підготувати. Тому відразу після заяви Відаля 8 грудня, що переговори зі США не відбулися, захарова була відразу відправлена висловити надію, що США "не сповзуть" тощо. Зрозуміло, "не сповзуть", революцію зроблять самі венесуельці, не без допомоги кубинців, яких Мадуро теж дістав. Важко сказати, кого він тільки не дістав. Навіть Лулу та Сілву дістав.

Венесуела при Уго Чавесі та нафтодоларах була місцем, куди кубинські фахівці всіх галузей, не лише медики та вчителі, їздили на заробітки. Чавес кілька разів на тиждень загрожував США революцією і ще чимось, але нафту справно постачав через британців. У 2009 р. при Обамі він виступив у Нью-Йорку на Генасамблеї ООН, і почав промову словами: "Тут уже не пахне сірою, як у 2006 р." У 2006 р. президентом був республіканець Буш-молодший. Попросив не кидати в нього черевики та дати домовити до кінця. Дали.

До Чавеса та його промов, навіть у США, згодом звикли і дивилися на нього як на міського божевільного. Особливо, коли він почав товстіти. Майже невинного, але це вже справа самих венесуельців. З Мадуро життя кубинців пішло навперекій. Венесуела почала швидко злидняти, восени 2013 р. у ній стартувала революція, яка все ніяк не дістанеться фінішу. Тому – жодних заробітків. Боліваріанський соціалізм як підвид націонал-соціалізм себе сильно дискредитував, але найжахливіше Мадуро став вимагати від кубинців платити за нафту та нафтопродукти за ринковими цінами чи близько до них. Патрушев у 2022 р. після вторгнення в Україну, а потім у 2023 та 2024 роках. літав туди-сюди для врегулювання цього конфлікту між Венесуелою та Кубою і звів до того, що РФ почала доплачувати Мадуро за постачання нафти до Гавани.

Але механіка патрушева збоїть у Венесуелі та на Кубі, де були масштабні блекаути. Тому немає нічого абсурдного в тому, що кубинські комуністи вирішили дізнатися в американських "імперіалістів", як поставляться до того, якщо у Венесуелі буде ще одна соціалістична революція. "Чудово" - відповіли "імперіалісти", починайте.

У чавістів досить критиків "ліворуч", зокрема у своїх лавах, оскільки їх "Єдина соціалістична партія" – це мікс із різних угруповань. Мікс, який кубинці легко можуть розворушити і ще мати на цьому внутрішній ідеологічний бонус. Якщо кубинці схвалять революцію у Венесуелі, то Москва опиниться в ідіотській ситуації, коли революцію визнають усі, окрім неї.

Є й інша велика незручність для Москви. На відміну від Сирійської революції 2024 р., обличчям якої швидко став маловідомий аш-Шараа (Джолані), у Венесуельської революції є загальновизнана особа – Марія Каріна Мачадо, лауреатка Нобелівки за мир. Її не можна обізвати фашисткою-джихадисткою, як називала аш-Шараа російська та ізраїльська пропаганда, включаючи "хороших росіян" на еміграції.

Вручення Нобелівських премій до Осло 10 грудня знову привернула увагу до Мачадо, оскільки вона не змогла вчасно прибути туди. При тому, що змогла вибратися з Венесуели човном, доплисти до острівної держави Кюрасао і звідти вирушити до Норвегії приватним літаком. Романтика революції на тлі того, як Мадуро у жовтні розірвав дипвідносини з Норвегією та закрив у ній посольство Венесуели. В результаті премію приймали її дочка, син та мати. Дочка зачитала на врученні подяку Марії Мачадо. Все це не могло не зворушити суворих норвезьких соціалістів та американських "імперіалістів".

Рашистам нічого протиставити. Їм залишається лише пускати бульбашки, чекати на розвиток подій у Венесуелі, кричати про "нацистів" в Україні, вимагати на цій підставі третину території та заборони української мови. Психологічно вони вже змирилися з падінням режиму чавістів, як і з тим, що ніколи не побачать гроші РФ, заморожені безстроково 10 грудня у Брюсселі. Але мовчати не можуть і пускають бульбашки. Все це зовсім не схоже на обмін України на Венесуелу.

Венесуелу після падіння режиму Мадуро чекають на вибори. На Україну теж чекають вибори, Трамп і європейці дотискають бригаду Зе-Міндіча. Москві треба готуватися скребти по засіках, щоб знайти гроші для участі в тих та інших, і це мають бути не рублі.