Трамп хотів увійти в історію, але йому вдалося лише вляпатися

Він дуже хотів увійти в історію, але вляпався в таку історію, з якої тепер не може вийти.

У світі ще не існує Дарвіновської премії в галузі політики, але тільки заради необхідності відзначення ВСІХ досягнень Дональда Трампа і тільки за перший рік його президенства, таку премію треба заснувати:

Варіанти:

1. Золота клізма

2. Кубок ефективного менеджера

3. Золотий Фейспалм

4. Політичний сором року

5. Премія за політичну клоунаду

6. Антинагорода Genius Solution

Беззаперечно, в усіх номінаціях та з великим відривом Дональд Трамп взяв би перші місця.

Перелік його досягнень за 413 днів свого Президентства:

- Посварився із сусідами Канадою та Мексикою.

- Бездарна спроба відібрати Гренландію у Данії в тому числі з погрозою використання сили (не вдалося).

- Катастрофічна руйнація стосунків із Європою (НАТО+ЄС) та повний перехід на цинічні взаємовідносини гроші-товар-гроші.

- Повсякчасне погрожування використання тарифів для досягнення політичних цілей (не досягнувши жодних).

- Абсолютно недолуга спроба (не) ВЕЛИКОЮ війною змінити режим в Ірані.

Так, беззаперечно вдалось знищити вище керівництво Ірану в перші декілька годин цієї військової операції.

Спільними з Ізраїлем авіаударами по декілька разів вбили всіх вищих керівників в Ірані та їх наступників.

Але ситуація не покращилася, а навпаки стало в 1000 разів гірше і не тільки для регіону, а для всієї планети:

- Ціна на газ в Європі злетіла на 115%;

- Ціни на нафту підскочили майже до $120 за барель вперше за 4 роки.

З 27 лютого сумарна капіталізація "Роснефти", "Лукойлу", "Газпром нафти", "Сургутнафтогазу" і "Татнефти" зросла на $25 млрд

Всього два місяці тому нафтовики РФ були змушені скоротити видобуток після того, як ціна сорту Urals впала до $40 за барель, а в морі накопичилися десятки мільйонів нерозпроданих барелів.

Тепер, вартість Urals піднялася до $70, що може давати додаткову виручку на $8–10 млн на добу,

Бюджет рф сна 2026 кладений із розрахунку $59 за барель.

Шість близькосхідних монархій Перської затоки, які опинилися в епіцентрі подій вже пожалкували про все на світі.

Питання навіть не в грошах, хоча і в них справа також.

Всі завдані руйнування місцевій інфраструктурі будуть відновлені, на це грошей в місцевих бюджетах вистачить.

Довіра, ось з цим вже вимальовується проблема.

Весь блиск та інвестиційна привабливість Близького Сходу базується на безпеці інвестиційній та особистій, а з безпекою найближчим часом точно краще не стане.

В будь-який момент часу гості ОАЕ можуть знову стати заручниками та змушені платити до $20k за 1 місце у евакуаційному бізнес джеті (раніше за ці гроші можна було взяти весь літак).

P/s на моє переконання найбільших наслідків від іранської авантюри на собі відчують США, адже найбільшими інвесторами в Американську економіку завжди були нафто долари з Перської затоки.

Не має видобутку нафти – немає реалізації – немає виручки – немає інвестицій у розвиток США.

Тому це однозначно премія "Золота Клізма".