Голова КНР Сі Цзіньпін заявив про необхідність зробити юань світовою резервною валютою. Зроблено це було пафосно в статті для журналу Комуністичної партії Китаю "Цюші".

Той, хто слідкує за темою КНР, знає, що це вже не перша спроба товариша Сі заявити про зазіхання на глобальне лідерство юаня. Щось таке вже було у 2024 році. У 2025 році була спроба запустити цифровий юань на глобальній платформі, щоб витіснити USDT. Але щось не дуже виходить, в силу об’єктивних причин.

А тут ще і найкращі друзі китайців – росіяни – їх дуже сильно підвели. Високопосадовець Сбербанку рф зненацька заявив, що в рф попит на кредити в юанях був і залишається малим, мовляв через те, що є проблеми з ліквідністю в цій валюті.

Я так розумію, що в Сбербанку рф не читають журнал Комуністичної партії Китаю "Цюші", а дарма (зараз взагалі незрозуміло, як в Сбербанк рф можна брати на роботу без знання китайської мови). В той самий час як перед китайськими комуністами стоїть амбіційне завдання: зробити з юаня світову резервну валюту (з нинішньою часткою юаня в глобальних резервах центральних банків на рівні 2-3% це просто неможливо), російські друзі наговорюють на слабку ліквідність юаня. Якось незручно вийшло.

Але якщо серйозно оцінювати амбіційні заяви керманича КНР, то вони мають під собою підґрунтя, але в дуже довгостроковій перспективі. В сучасній структурі глобальних резервів центральних банків юань займає не більше 3%. Щоб повернути ситуацію на користь КНР і витіснити долар та євро, потрібний дуже сильний глобальний катаклізм.

Думаю, що поточна заява на глобальне лідерство юаня товариша Сі була зроблена більше для внутрішньої аудиторії. Недавню спробу військового заколоту потрібно якось перекривати "гарними новинами для народу".