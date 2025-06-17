Топ-9 готелів у Сан-Себастьяні, Іспанія: від розкішних маєтків і дизайнерських бутиків до історичних вілл і готелів, натхнених театром

Сан-Себастьян, невелике місто в Країні Басків, відоме насамперед своєю репутацією гастрономічної столиці світу. Концентрація ресторанів із зірками Michelin тут вища, ніж у Манхеттені. Однак, окрім цього, прибережне місто з його приголомшливими морськими краєвидами, чудовими міськими пляжами та мальовничими вулицями є ідеальним місцем для жвавих відпусток із друзями, романтичних вікендів і спокійного сімейного відпочинку. Тут є багато чудових готелів на будь-який смак і бюджет, тож кожен мандрівник може знайти в Сан-Себастьяні житло до душі. Якщо ви плануєте провести час тут — чи то присвятити його культурним дослідженням, шопінгу, пляжному відпочинку, чи вивченню місцевої кулінарної сцени — ви зможете знайти чудове місце для проживання, яке відповідатиме вашому стилю відпустки, розташуванню та атмосфері для майже всіх цих варіантів. Цей список містить найкращі готелі Сан-Себастьяна, які стануть приємною компанією у вашій подорожі до прибережного регіону Іспанії.

1. Nobu San Sebastian

Фокус багатьох топових готелів Сан-Себастьяна — гастрономія. Nobu однозначно один із них. Чудова кухня — головна пристрасть засновника готельної групи Нобу Мацухіси. Смачні ресторани, елегантні інтер’єри та увага до деталей гармоніюють із гіпнотичним морським пейзажем. Атмосфера тут відповідає способу життя Сан-Себастьяна: розмірена та зосереджена на маленьких радощах. Головна вілла готелю, оригінальна назва якої Villa Eder означає "красива" баскською мовою, розташована на променаді Міраконча. У дизайні переважає тонка японська простота, тоді як деякі деталі, такі як характерні молдинги, відсилають до оригінального стилю французького палацу. Тераса на даху з ландшафтним басейном і краєвидами на пляж Ла Конча змушує гостей відчувати себе аристократами з часів, коли королева Марія Крістіна проводила літо в Сан-Себастьяні. Перлиною готелю залишається ресторан, який подає улюблені класичні страви Нобу, від баскського чизкейку до чорної тріски з місо. Однак перед цим гості знайдуть розширений список напоїв, включно з чудовим вибором преміальних коктейлів, вина та саке.

2. Mendi Argia

Вишуканий бутик-готель має оригінальний дизайн інтер’єру. Джерело: Image Mendiargia.com Вишуканий бутик-готель має оригінальний дизайн інтер’єру. Джерело: Image Mendiargia.com

Ця ділянка біля підніжжя гори Улія, осторонь від популярних маршрутів, спочатку була зайнята скромною віллою Mendi Argia. Студія Openhouse відреставрувала її після знесення та перетворила на вишуканий бутик-готель, зберігши оригінальну структуру. Її доповнили дубом, чорним мармуром, теракотою та сучасними скляними зручностями. Завдяки розташуванню готель пропонує гостям унікальну точку огляду: з його номерів відкривається захоплюючий краєвид на місто внизу. У готелі є кілька номерів і люксів зі скляними ванними кімнатами, терасами з видом на місто та сезонним басейном. На відміну від інших відомих готелів, він обирає співпрацю з місцевою кулінарною сценою, а не конкуренцію: гостям пропонують вечерю на замовлення від найкращих ресторанів Сан-Себастьяна, таких як Bodegón Senra та Mirador de Ulía, причому шеф-кухар особисто приїжджає до готелю. Mendi Argia також проводить приватну дегустацію преміальних національних і міжнародних вин на території готелю у партнерстві з Curdelón.

3. Hotel Arbaso

Район Сентро колись був комерційним і адміністративним центром Сан-Себастьяна, а не притулком для мандрівників, але це змінилося назавжди з появою Arbaso серед його розкішних готелів. Наймодніший готель міста — це невимушений бутик у будинку XIX століття, розташованому на тихій площі поруч із неоготичним собором. Arbaso означає "предки" баскською мовою, і це описує атмосферу автентичного досвіду, заснованого на баскській гастрономії та культурі. Інтер’єр люксів і ексклюзивних номерів підкреслює натуральні матеріали, виготовлені вручну та поєднані з розкішними деталями, і випромінює елегантну стриманість. Люкси настільки просторі, що нагадують квартири, а їхні декоративні сірі балкони пропонують чудові краєвиди на собор. Ресторан готелю, Narru, зосереджений на сезонних продуктах, місцевих постачальниках і пропонує оригінальне меню баскської кухні від шеф-кухаря Іньїго Пеньї. Зручності Arbaso включають бар, сауни та тренажерний зал.

4. Villa Soro

Ця вражаюча історична вілла, колишній літній будинок на околиці району Грос, була занедбаною, поки не знайшла нове життя після придбання сім’єю каталонських готельєрів. Серед усіх популярних готелів Сан-Себастьяна цей вирізняється тим, що пропонує атмосферу сільського шарму, попри розташування в центрі міста. Вілла, заснована в 1898 році, пройшла капітальний ремонт, зберігши атмосферу рубежу століть як частину свого шарму. Її інтер’єр зберіг деякі оригінальні деталі, такі як вінтажна стеля центрального холу, антикварний паркет і різьблені дерев’яні сходи. Їх доповнили елегантними меблями та ретельно підібраними творами баскського мистецтва. Сьогодні ця вілла має 25 доглянутих номерів (15 із них розташовані в головній будівлі, а ще 10 — у переобладнаних старих стайнях), красиву терасу, на якій можна насолоджуватися сонячними днями, і затишні лаунджі з каміном. Щоб розслабитися ще більше, варто прогулятися садом, спроектованим П’єром Дюкасом, або відвідати масажні та процедурні кабінети Wellbeing.

5. Lasala Plaza

Номери пропонують чудові краєвиди на місто та гавань. Джерело: Image Lasalaplazahotel.com Номери пропонують чудові краєвиди на місто та гавань. Джерело: Image Lasalaplazahotel.com

Велична будівля 1917 року, виконана з золотистого пісковика, типового для Сан-Себастьяна, є домом для одного з нових розкішних готелів. Один її бік виходить на тиху площу старої частини міста, а інший — на гамірну стару гавань. Це подвійне розташування відповідає амбіції Lasala Plaza об’єднати найкраще з Сан-Себастьяна: любов до гастрономії, культури, моря та мистецтва життя. Готель має 58 номерів, інтер’єри яких включають відсилання до баскської культури та моря, використовують благородні матеріали та дерево. Дизайн натхненний стриманим французьким неокласицизмом, а номери обладнані сучасними технологіями та інтелектуальними системами для максимального комфорту гостей. Вікна пропонують краєвиди на затоку або площу. Готель пропонує гостям сніданок у форматі шведського столу, бар і ресторан під керівництвом відомого шеф-кухаря Андера Гонсалеса з традиційною баскською кухнею. Однак найрозкішніша родзинка розташована на даху: унікальний притулок із солярієм і басейном, де можна насолоджуватися їжею, сонцем і панорамними краєвидами на затоку та місто.

6. Villa Favorita

Ця затишна, чарівна та оригінальна вілла XIX століття є відгалуженням одного з відомих готелів Сан-Себастьяна Londres. Цей таунхаус — остання перлина з розкиданих елегантних вілл, що обрамляли колись затоку Ла Конча. Favorita налічує 23 номери, що виходять на один із найгарніших набережних, пляж Ла Конча. Це місце для створення особливого досвіду, комфортної та тихої відпустки, оскільки готель призначений лише для дорослих. Сміливе поєднання гламуру та вишуканості в оздобленні вілли та її номерів належить неперевершеному дизайнеру інтер’єрів Рафаелю Сітгесу, який втілив ідеї, що виходять за межі класики. Високі ліпні стелі, шпилькові узголів’я, латунні деталі в морському стилі та дзеркальні ванні кімнати справляють вражаюче враження, яке посилюється антикварними меблями. У домі ресторану з двома зірками Michelin Villa Favorita знайшов притулок шеф-кухар Пауло Айраудо, чия філософія кухні зосереджена на використанні сезонних і забутих інгредієнтів. Цілодобова служба консьєржа доступна для персоналізації перебування в Сан-Себастьяні. Хоча Favorita не є оригінальною назвою вілли, вона їй дуже пасує.

7. Zinema7

Назва цього готелю відповідає його розташуванню. Тут, у нетуристичному районі Амара, раніше був кінотеатр Astoria. Тема кіно буде наскрізним мотивом вашого перебування тут. Кожен номер названий на честь відомого режисера чи актора, а фотографії переможців щорічного місцевого кінофестивалю розкидані по всьому готелю. У готелі є бібліотека книг про кіно та велика колекція дисків, а замість "Не турбувати!" на табличках написано "Тиша! Знімаємо!". Ресторан Bistroteca із стельовими інсталяціями з переробленої кіноплівки розташований на першому поверсі, а в лобі вас зустріне скульптура Альфреда Хічкока (один із люксів присвячений йому). Це один із найкращих тематичних готелів у Сан-Себастьяні, і вся сім’я полюбить перебування тут. Також є коктейльний бар із класичним списком напоїв і фітнес-центр. Zinema7 — це сімейний притулок, тож гості, які подорожують із дітьми, можуть замовити дитяче ліжечко, бар’єри для ліжка та набір для підігріву пляшечок у номер, або, якщо сім’я велика, зупинитися в суміжних номерах.

8. Hotel Maria Cristina

Історичні готелі Сан-Себастьяна вражають класичним гламуром. Джерело: Image Marriott.com Історичні готелі Сан-Себастьяна вражають класичним гламуром. Джерело: Image Marriott.com

Чудовий Maria Cristina уособлює вічну класику та є одним із найкращих і найвідоміших готелів не лише в Сан-Себастьяні, але й у всій Іспанії. Він відкрився в 1912 році та зайняв місце найгламурнішого та шанованого готелю в місті. Його завидне розташування на річці з видом на море швидко зробило його улюбленою зупинкою для міжнародного вищого суспільства. Готель, названий на честь королеви-регента Іспанії, набув багатої історичної спадщини, яку тут дбайливо зберігають. Він приваблює мандрівників пишнотою епохи Belle Époque, втіленою в вишукано оформлених номерах і люксах із шикарними меблями, романтичними картинами та сучасними зручностями. Це чудовий вибір для стильного міського відпочинку, наприклад, під час Кінофестивалю в Сан-Себастьяні. Люкси з автентичним дизайном краще передають атмосферу міста та пропонують краєвиди на річку або старі квартали. Сімейні номери можуть вмістити до 4 осіб, тоді як більші компанії можуть забронювати люкси з кількома спальнями та вітальнею.

9. Akelarre

Сільська місцевість Ігельдо між передмістям Сан-Себастьяна та чарівним селом на вершині пагорба відома трьома речами: вирощуванням молодого горошку, канатною дорогою та одним із трьох найлегендарніших ресторанів міста, Akelarre із трьома зірками Michelin. Власник останнього, Педро Субіхана, давно мріяв додати до свого закладу невеликий готель, і в 2017 році він втілив цю ідею в життя. Однак модерністська конструкція будівлі, спроектована мадридськими дизайнерами, із кубоподібними формами та облицюванням грубим сірим сланцем, безумовно, перевершила уявлення про типовий ресторан із номерами, представивши один із найстильніших готелів Сан-Себастьяна. П’ятизірковий бутик із чудовими морськими краєвидами має 22 номери з мінімалістичними інтер’єрами. Їхні дзеркальні вікна роблять простір ще більш просторим і повітряним. Головною привабою готелю, природно, є ресторан Akelarre. Однак, окрім нього, тут є чудовий спа-центр, а до активностей належать відвідування сусіднього собору Сан-Себастьяна та прогулянки мальовничим узбережжям. У цій тихій буколічній місцевості легко забути, що ви лише за 10 хвилин від гамірного міста.