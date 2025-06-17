Топ-9 отелей в Сан-Себастьяне, Испания: от роскошных поместий и дизайнерских бутиков до исторических вилл и гостиниц, вдохновленных театром

Сан-Себастьян, небольшой город в Стране Басков, известен прежде всего своей репутацией гастрономической столицы мира. Концентрация ресторанов со звездами Michelin здесь выше, чем в Манхэттене. Однако, кроме этого, прибрежный город с его потрясающими морскими пейзажами, великолепными городскими пляжами и живописными улицами является идеальным местом для оживленных отпусков с друзьями, романтических уикендов и спокойного семейного отдыха. Здесь есть много отличных отелей на любой вкус и бюджет, так что каждый путешественник может найти в Сан-Себастьяне жилье по душе. Если вы планируете провести время здесь – то ли посвятить его культурным исследованиям, шопингу, пляжному отдыху, или изучению местной кулинарной сцены – вы сможете найти прекрасное место для проживания, которое будет соответствовать вашему стилю отпуска, расположению и атмосфере для многих этих вариантов. Этот список содержит лучшие отели Сан-Себастьяна, которые станут приятной компанией в путешествии по прибрежному региону Испании.

1. Nobu San Sebastian

Фокус многих топовых отелей Сан-Себастьяна – гастрономия. Nobu однозначно один из них. Прекрасная кухня – главная страсть основателя гостиничной группы Нобу Мацухисы. Вкусные рестораны, элегантные интерьеры и внимание деталей гармонируют с гипнотическим морским пейзажем. Атмосфера здесь соответствует образу жизни Сан-Себастьяна: размеренная и сосредоточенная на небольших радостях. Главная вилла отеля, оригинальное название которой Villa Eder означает "красивый" на баскском языке, расположен на променаде Мираконча. В дизайне преобладает тонкая японская простота, в то время как некоторые детали, такие как характерные молдинги, отсылают к оригинальному стилю французского дворца. Терраса на крыше с ландшафтным бассейном и пейзажами на пляже Ла Конча заставляет гостей чувствовать себя аристократами со времен, когда королева Мария Кристина проводила лето в Сан-Себастьяне. Жемчужиной отеля остается ресторан, подающий любимые классические блюда Нобу, от баскского чизкейка до черной щепы с мисо. Однако перед этим гости найдут расширенный список напитков, включая прекрасный выбор премиальных коктейлей, вина и саке.

2. Mendi Argia

Изысканный бутик-гостиница имеет оригинальный дизайн интерьера. Источник: Image Mendiargia.com

Этот участок у подножия горы Улия, в стороне от популярных маршрутов, изначально был занят скромной виллой Mendi Argia. Студия Openhouse отреставрировала ее после сноса и превратила в изысканный бутик-отель, сохранив оригинальную структуру. Ее дополнили дубом, черным мрамором, терракотой и современными стеклянными удобствами. Благодаря расположению отель предлагает гостям уникальную точку обзора: из его номеров открывается захватывающий вид на город внизу. В отеле есть несколько номеров и люксов со стеклянными ванными комнатами, террасами с видом на город и сезонным бассейном. В отличие от других известных отелей он выбирает сотрудничество с местной кулинарной сценой, а не конкуренцию: гостям предлагают ужин на заказ от лучших ресторанов Сан-Себастьяна, таких как Bodegón Senra и Mirador de Ulía, причем шеф-повар лично приезжает в гостиницу. Mendi Argia также проводит частную дегустацию премиальных национальных и международных вин на территории отеля в партнерстве с Curdelón.

3. Hotel Arbaso

Район Сентро когда-то был коммерческим и административным центром Сан-Себастьяна, а не пристанищем для путешественников, но это изменилось навсегда с появлением Arbaso среди его роскошных отелей. Самая модная гостиница города — это непринужденный бутик в доме XIX века, расположенном на тихой площади рядом с неоготическим собором. Arbaso означает "предки" на баскском языке, и это описывает атмосферу аутентичного опыта, основанного на баскской гастрономии и культуре. Интерьер люксов и эксклюзивных номеров подчеркивает натуральные материалы, изготовленные вручную и сопряженные с роскошными деталями, и излучает элегантную сдержанность. Люксы так просторны, что напоминают квартиры, а их декоративные серые балконы предлагают великолепные виды на собор. Ресторан отеля Narru, сосредоточенный на сезонных продуктах, местных поставщиках и предлагает оригинальное меню баскской кухни от шеф-повара Иньиго Пеньи. Удобства Arbaso включают: бар, сауны и тренажерный зал.

4. Villa Soro

Эта поразительная историческая вилла, бывший летний дом на окраине района Гросс, была заброшена, пока не нашла новую жизнь после приобретения семьей каталонских гостиниц. Среди всех популярных отелей Сан-Себастьяна это идеальный выбор для тех путешественников, кто хочет погрузиться в атмосферу деревенского шарма. Вилла, основанная в 1898 году, прошла капитальный ремонт, сохранив атмосферу рубежа веков как часть своего шарма. Ее интерьер сохранил некоторые оригинальные детали, такие как винтажный потолок центрального холла, антикварный паркет и резная деревянная лестница. Их дополнили элегантной мебелью и тщательно подобранными произведениями баскского искусства. Сегодня эта вилла располагает 25 ухоженными номерами (15 из них расположены в главном здании, а еще 10 — в переоборудованных старых конюшнях), красивой террасой, на которой можно наслаждаться солнечными днями, и уютными лаунджами с камином. Чтобы расслабиться еще больше, стоит прогуляться по саду, спроектированному Пьером Дюкасом, или посетить массажные и процедурные кабинеты Wellbeing.

5. Lasala Plaza

Номера предлагают великолепные виды на город и гавань. Источник: Image Lasalaplazahotel.com

Величественная постройка 1917 года, выполненная из золотистого песчаника, типичного для Сан-Себастьяна, является домом для одной из новых роскошных гостиниц. Одна ее сторона выходит на тихую площадь старой части города, а другая — на шумную старую гавань. Это двойное расположение соответствует амбиции Lasala Plaza объединить лучшее из Сан-Себастьяна: любовь к гастрономии, культуре, морю и искусству жизни. Отель имеет 58 номеров, интерьеры которых включают отсылку к баскской культуре и морю, используют благородные материалы и дерево. Дизайн вдохновлен сдержанным французским неоклассицизмом, номера оборудованы современными технологиями и интеллектуальными системами для максимального комфорта гостей. Окна предлагают виды на залив или площадь. Отель предлагает завтрак в формате шведского стола, бар и ресторан под руководством известного шеф-повара Андера Гонсалеса с традиционной баскской кухней. Однако самая роскошная изюминка расположена на крыше: уникальное убежище с солярием и бассейном, где можно наслаждаться едой, солнцем и панорамными видами на залив и город.

6. Villa Favorita

Эта уютная, очаровательная и оригинальная вилла XIX века является ответвлением одной из известных гостиниц Сан- Себастьяна. Этот таунхаус – последняя жемчужина из разбросанных элегантных вилл, обрамлявших когда-то залив Ла Конча. Favorita насчитывает 23 номера, выходящих на один из самых красивых набережных, пляж Ла Конча. Это место для создания особого опыта, комфортного и тихого отпуска, поскольку отель предназначен только для взрослых. Смелое сочетание гламура и изысканности в украшении виллы и ее номеров принадлежит непревзойденному дизайнеру интерьеров Рафаэлю Ситгесу, воплотившему идеи, выходящие за пределы классики. Высокие лепные потолки, заколочные изголовья, латунные детали в морском стиле и зеркальные ванные комнаты производят впечатляющее впечатление, усиливающееся антикварной мебелью. В доме ресторана с двумя звездами Michelin Villa Favorita нашел убежище шеф-повар Пауло Айраудо, чья философия кухни сосредоточена на использовании сезонных и забытых ингредиентов. Круглосуточная служба консьержа доступна для персонализации пребывания в Сан-Себастьяне. Хотя Favorita не является оригинальным названием виллы, она ей очень подходит.

7. Zinema7

Название этого отеля соответствует его расположению. Здесь, в нетуристическом районе Амара, раньше был кинотеатр Astoria. Тема кино будет сквозным мотивом вашего пребывания здесь. Каждый номер назван в честь известного режиссера или актера, а фотографии победителей ежегодного местного кинофестиваля разбросаны по всей гостинице. В отеле есть библиотека книг о кино и большая коллекция дисков, а вместо "Не беспокоить!" на табличках написано "Тишина! Снимаем!". Ресторан Bistroteca с потолочными инсталляциями из переработанной кинопленки расположен на первом этаже, а во лбу вас встретит скульптура Альфреда Хичкока (один из люксов посвящен ему). Это одна из лучших тематических гостиниц в Сан-Себастьяне, и вся семья полюбит пребывание здесь. Также есть коктейльный бар с классическим списком напитков и фитнес-центр. Zinema7 — семейный приют, поэтому гости, путешествующие с детьми, могут заказать детскую кроватку, барьеры для кровати и набор для подогрева бутылочек в номер, или, если семья большая, остановиться в смежных номерах.

8. Hotel Maria Cristina

Исторические отели Сан-Себастьяна поражают классическим гламуром. Источник: Image Marriott.com

Отличный Maria Cristina олицетворяет вечную классику и является одним из лучших и самых известных отелей не только в Сан-Себастьяне, но и во всей Испании. Он открылся в 1912 году и занял место самой гламурной и уважаемой гостиницы в городе. Его завидное расположение на реке с видом на море быстро сделало его излюбленной остановкой для международного высшего общества. Отель, названный в честь королевы-регента Испании, приобрел богатое историческое наследие, которое здесь бережно хранят. Он привлекает путешественников великолепием эпохи Belle Époque, воплощенной в изысканно оформленных номерах и люксах с шикарной мебелью, романтическими картинами и современными удобствами. Это отличный выбор для стильного городского отдыха, например, во время Кинофестиваля в Сан-Себастьяне. Люксы с аутентичным дизайном лучше передают атмосферу города и предлагают виды на реку или старые кварталы. Семейные номера могут вместить до 4 человек, в то время как крупные компании могут забронировать люксы с несколькими спальнями и гостиной.

9. Akelarre

Сельская местность Игельдо между пригородом Сан-Себастьяна и волшебным селом на вершине холма известна тремя вещами: выращиванием молодого горошка, канатной дорогой и одним из трех самых легендарных ресторанов города, Akelarre с тремя звездами Michelin. Владелец последнего, Педро Субихана, давно мечтал добавить в свое заведение небольшую гостиницу, и в 2017 году он воплотил эту идею в жизнь. Однако модернистская конструкция здания, спроектированная мадридскими дизайнерами, с кубовидными формами и облицовкой грубым серым сланцем, безусловно, превзошла представление о типичном ресторане с номерами, представив одну из самых стильных гостиниц Сан-Себастьяна. Пятизвездочный бутик с прекрасными морскими видами имеет 22 номера с минималистичными интерьерами. Их зеркальные окна делают пространство еще более просторным и воздушным. Главной привлечением отеля, естественно, является ресторан Akelarre. Однако, кроме него, здесь есть прекрасный спа-центр, а к активностям относятся посещение соседнего собора Сан-Себастьяна и прогулки по живописному побережью. В этой тихой буколической местности легко забыть, что вы всего в 10 минутах от шумного города.