Топ-9 найкращих комфортних курортів 'все включено' у світі з розкішними послугами

Уявіть, що ви отримуєте все найкраще в одному пакеті. Сплативши один раз, ви станете власником розкішних послуг, які зроблять вашу комфортну відпустку більш ніж ідеальною. Ми знайшли для вас топ-9 найкращих курортів класу люкс із системою "все включено" по всьому світу.

Все, що ви можете уявити під час відпустки, є в нашому списку розкішних курортів із системою "все включено" по всьому світу. Вирушайте на сафарі, яке вже включено у ваш пакет відпустки, або оселіться в укритті над водою, дегустуйте страви від топових шеф-кухарів і відвідуйте місця, доступні лише для обраних. Вартість вашої поїздки включатиме все – від авіаквитків або трансферу з аеропорту до найкращого коктейлю, який ви захочете взяти з собою. Повна ціна без прихованих витрат дозволить вам максимально розслабитися на території найкращих розкішних курортів із системою "все включено" у світі.

Спокійна релаксація в BodyHoliday Resort, Кариби. Джерело: https://www.thebodyholiday.com/ Спокійна релаксація в BodyHoliday Resort, Кариби. Джерело: https://www.thebodyholiday.com/

1. BodyHoliday

Місцезнаходження: Сент-Люсія, Кариби

Єдиний випадок, коли ви можете отримати не лише відпочинок, але й повний велнес-пакет у розкішному курорті. Розташований в ідеальній прихованій бухті Сент-Люсії, цей курорт робить відпустку справжньою втечею.

Номери комфортні, незалежно від вашого вибору. Види варіюються від океанських до ідеальних океанських краєвидів. А вибір подушок для сну зрівнює шанси на чудовий нічний відпочинок.

Завдяки щоденному доступу до однієї зі спа-процедур без додаткової плати, ви можете зробити свою відпустку оновлювальною та наповненою різноманітними розслаблюючими враженнями. Медитація, йога та довгий список активностей у вашому розпорядженні не дадуть вам занудьгувати під час відпустки.

Родзинкою цього розкішного глобального курорту є таласотерапевтичний басейн і аюрведичний храм, які також стануть частиною вашої Instagram-відпустки в BodyHoliday.

Ви можете обрати індивідуальні страви або довіритися топовим шеф-кухарям, які розробили чудове міжнародне меню, що дозволяє насолоджуватися як знайомими стравами, так і середземноморськими делікатесами.

Якщо ви думаєте, що знайомі з ідеальним тропічним раєм, вам варто відвідати найкращий розкішний курорт із системою "все включено" на Карибах, щоб підняти планку.

Просторість і вільне дихання в Sensei Lanai Resort. Джерело: https://sensei.com/ Просторість і вільне дихання в Sensei Lanai Resort. Джерело: https://sensei.com/

2. Sensei Lanai, Four Seasons Resort

Місцезнаходження: Гаваї

Найкраще, що могли придумати для пар і усамітненого відпочинку. Вас доставлять до Ланаї приватним транспортом готелю, де ви отримаєте власного сенсея. За допомогою особистого ментора ви зможете розробити індивідуальну програму велнесу, процедур і активностей на кожен день.

Готелі Four Seasons розкидані по всьому світу, і кожен, хто стикався з цією мережею, може уявити комфорт, який дивує та радує. Але комплекс на Гаваях просто переносить вас за обрій розкоші. Ви будете оточені смарагдовою зеленню, захоплюючись кожним простором для відпочинку та місцем для вправ. Ваша щоденна терапія починатиметься з краси та супроводжуватиметься красою. Тут ви зможете омолодити не лише тіло, але й зайнятися розумом і душею.

Органічна їжа та напої стануть додатковим інструментом для поповнення вашої енергії та збереження молодості. У Sensei Lanai, одному з найкращих розкішних курортів із системою "все включено", вірять, що повне відновлення можливе лише через комплекс активностей, процедур і харчування, які базуються виключно на силі природних скарбів.

Ваше усамітнене розкішне перебування на Ямайці. Джерело: https://www.bluefieldsvillas.com/ Ваше усамітнене розкішне перебування на Ямайці. Джерело: https://www.bluefieldsvillas.com/

3. Bluefields Bay Villas

Місцезнаходження: Ямайка

Шість розкішних варіантів відпочинку на Ямайці з широким списком включених послуг і активностей чекають на вас у Bluefields Bay Villas.

Укриття варіюються за кількістю спалень, але однаково оснащені приватними басейнами, послугами дворецького, прибиранням і навіть особистим шеф-кухарем.

До того ж, ви матимете приватний доступ до пляжу, де на вас чекають захоплюючі активності як у воді, так і на суші. Дайвінг, каякінг, серфінг і прогулянки на човнах зроблять ваш пляжний відпочинок насиченим. А теніс, піші прогулянки та вечірки стануть чудовим приводом хоч іноді вибиратися на сушу.

Пейзажні басейни з продовженням у море – невід’ємна частина розкішних курортів, і тут немає винятків.

Вілли – чудове рішення для великих сімей і груп друзів, але якщо ви плануєте романтичну поїздку удвох, ви також знайдете відповідний варіант. Завдяки опції Milestone Cottage, яка має багато простору та ідеальних локацій, щоб романтика не покидала вашу відпустку ні на хвилину.

Кожна з шести вілл Bluefields Bay має унікальний пейзаж, тож єдиною складністю може бути вибір місця проживання в цьому найкращому курорті Ямайки з системою "все включено".

Оазис у Національному парку Великого Бар’єрного рифу Австралії. Джерело: https://www.lizardisland.com.au/ Оазис у Національному парку Великого Бар’єрного рифу Австралії. Джерело: https://www.lizardisland.com.au/

4. Lizard Island Villa

Місцезнаходження: Острів Лізард, Великий Бар’єрний риф, Австралія

Розташований у межах Національного парку, оточений дикою природою Австралії та ідеальними відокремленими пляжами, цей розкішний австралійський курорт доповнений унікальними активностями та неперевершеними велнес-процедурами.

Завдяки різноманітним пакетам "все включено", ви завжди можете налаштувати своє перебування та наповнити відпустку лише тими активностями, послугами та подіями, які вас цікавлять.

Ресторани готелю щодня змінюють меню, не змінюючи якість їжі. Ви можете розширити свій гастрономічний діапазон і насолоджуватися делікатесами Австралії. У барах представлено чудовий асортимент спиртних напоїв і таланти професійних міксологів, які перетворять ваші вподобання на яскравий і смачний новий шедевр.

Завдяки різноманітним активностям і розслаблювальним процедурам ви можете вибирати між активною та спокійною відпусткою, повною оновлення та відновлення.

Одну річ ви точно не повинні пропустити – це підводну екскурсію на Великому Бар’єрному рифі. Не забудьте, що ви перебуваєте в місці з одним із чудес підводного світу, яке стане вашим незабутнім досвідом під час відпустки у Lizard Island Villa.

Романтична вілла на Мальдівах посеред океану. Джерело: https://www.hurawalhi.com/villas/ Романтична вілла на Мальдівах посеред океану. Джерело: https://www.hurawalhi.com/villas/

5. Hurawalhi Island Resort

Місцезнаходження: Мальдіви

Ідеальна природа Мальдів не викликає сумнівів. Однак, коли комусь вдається створити щось відокремлене та більш ніж розкішне на цих райських островах, це перемога та розширення горизонтів ідеалу.

Розміщення в одному з найкращих курортів Мальдів із системою "все включено" може похвалитися не лише пляжними віллами, але й укриттями, оточеними лише бірюзовими водами океану. Приватні тераси, панорамні басейни посеред величезного океанського басейну, величезні комфортні ліжка та харчування з напоями, включеними у ваш пакет. Що ще потрібно для відпустки на Мальдівах? Заняття. І з цим, можливо, не буде проблем.

Ви отримаєте все, щоб не занудьгувати серед ідеальної краси, якщо це взагалі можливо. Каякінг, дайвінг, йога та доступ до морських круїзів під променями сонця, що падає за обрій, і дельфінами, що вистрибують із води.

Підводний ресторан – це окрема терапія та незабутній досвід на курорті.

Навіть якщо ви думаєте, що досконаліше бути не може, не вірте своїм відчуттям. У Hurawalhi Island Resort ви завжди можете покращити свій преміум-комфорт і відвідати цікаві локації, як-от павільйон для дегустації шампанського.

6. Isla Palenque

Місцезнаходження: Бока-Чіка, Панама

Колекція Cayuga підкорила всю Центральну Америку своїми розкішними укриттями, і, можливо, вам уже пощастило відвідати одне з них. Isla Palenque у Панамі стала тропічним раєм, де можна втекти від світу. На 400 акрах розташовані вілли, бунгало, ідеальні місця для відпочинку та тропічні ресторани, де всі ваші гастрономічні мрії стають реальністю.

У вартість вашого перебування буде включено трансфер на човні, який з’єднує вас із сучасним світом, триразове харчування та перекуси, безалкогольні напої, усі лаундж-зони та 7 пляжів, консьєрж, який завжди може вас зорієнтувати та спланувати ваші розваги, різноманітні велнес-активності та численні екскурсії островом.

Усе на курорті орієнтовано на екологічну чистоту, тож готуйтеся до виключно натуральної їжі та найкращих інгредієнтів для ваших спа-процедур на острові. Вирушайте в море, щоб отримати повний досвід і дивовижні активності, які можуть запропонувати лише тропічні курорти, такі як розкішний готель із системою "все включено" Isla Palenque.

Ваш ідеальний притулок у савані Африки. Джерело: https://www.andbeyond.com/ Ваш ідеальний притулок у савані Африки. Джерело: https://www.andbeyond.com/

7. andBeyond Sandibe Okavango Safari Lodge

Місцезнаходження: Ботсвана

Романтика африканської відпустки збуджує не лише уяву, але й очі. Всесвітньо відомі сафарі – це незабутній досвід, а Ботсвана – найкраще місце для цього. Дельта Окаванго на півночі країни стала домівкою для курорту, який може втілити всі ваші мрії про Африку в комфорті та навіть більше.

Краса цього місця в тому, що є висока ймовірність зустріти різноманітних екзотичних тварин за кілька метрів від вас. Але не хвилюйтеся, ви будете в повній безпеці, адже курорт приділяє цьому питанню багато уваги.

Стиль готелю дуже атмосферний. Стиль савани та сафарі тут доречний, як ніде більше. У вас буде ще одна унікальна можливість спробувати африканську кухню та взяти участь у приготуванні страв. Ваше завдання після повернення додому буде лише знайти правильні інгредієнти, адже ви точно захочете повторити цей досвід.

Після прибуття на курорт ви отримаєте свої чудо-біноклі, які супроводжуватимуть вас протягом усієї відпустки та дозволять насолодитися головною родзинкою африканського відпочинку. Розкішний курорт із системою "все включено" в Африці пропонує спа-процедури та тренажерний зал, оснащений усіма найновішими технологіями для тренувань.

andBeyond Sandibe Okavango Safari Lodge здатний показати вам Африку, як ніхто інший.

Живописна панорама люксу в готелі Singular Patagonia Hotel. Джерело: https://www.thesingular.com/ Живописна панорама люксу в готелі Singular Patagonia Hotel. Джерело: https://www.thesingular.com/

8. Singular Patagonia

Місцезнаходження: Пуерто-Боріс, Чилі

Ідеальна та повна картина Патагонії стає можливою завдяки комфортним укриттям, які дозволяють повністю відновитися та відпочити між виснажливими дослідженнями цих привабливих напрямків.

Singular Patagonia має всі необхідні локації та зручності, які будуть включені у ваш пакет захоплюючої відпустки "все включено" в Чилі. Від вибору серед 57 розкішних номерів, де кожен варіант – це впевнений успіх, до необмежених напоїв і частувань.

Пригоди не закінчуються на курорті, вони лише набувають нотки романтики та можливості включити верхову їзду, прогулянки з професійними гідами та безпечний каякінг.

Ви отримаєте шанс розслабитися завдяки спа-послугам і вибирати між цікавим і дуже цікавим.

Singular Patagonia пропонує вишуканий і унікальний туристичний досвід, який розширить ваші уявлення про комфорт в оточенні дикої незайманої природи, від якої важко відвести погляд.

Вілли посеред розкішного моря в Мексиці. Джерело: https://www.maromarivieramaya.com/ Вілли посеред розкішного моря в Мексиці. Джерело: https://www.maromarivieramaya.com/

9. El Dorado Maroma Spa Resort

Місцезнаходження: Рів’єра-Майя, Мексика

Ось як може виглядати ваша найфантастичніша та ідеальна тропічна мрія з небесними лагунами та Instagram-фільтрами. Один із найкращих розкішних курортів світу пропонує свій пакет "все включено", де немає місця для більших мрій, адже вони вже включені.

Варіанти розміщення включають бунгало над водою, де вас оточуватиме лише романтична вода та білий м’який пісок Карибського моря.

Papitos Gourmet Beach Club стане вашим улюбленим місцем для свіжовиловлених делікатесів і яскравих коктейлів, за які не доведеться платити додатково. Але це не єдина локація, де ви зможете побалувати свої смакові рецептори та розширити гастрономічні горизонти.

Терапевтичні спа-процедури включають натуральні інгредієнти та оновлювальні краєвиди, які забезпечує сам острів.

На вас чекають захоплюючі екскурсії, де під керівництвом професійного гіда ви дізнаєтеся все про культуру та спадщину майя, а також про численні традиції, які досі збереглися на острові. Морські сафарі тут на рівні з африканськими та дарують неймовірні враження та спогади.

Цілодобове обслуговування номерів дозволяє створювати власні романтичні моменти та спонтанні сюрпризи. El Dorado Maroma Spa Resort – найкращий курорт із системою "все включено" у світі для романтичних відпусток.