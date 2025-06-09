Топ-9 лучших комфортных курортов ''все включено'' в мире с роскошными услугами

Представьте, что вы получаете все самое лучшее в одном пакете. Оплатив один раз, вы станете владельцем роскошных услуг, которые сделают ваш комфортный отпуск более чем идеальным. Мы нашли для вас топ-9 самых лучших курортов класса люкс с системой "все включено" по всему миру.

Все, что вы можете вообразить во время отпуска, есть в нашем списке роскошных курортов с системой "все включено" по всему миру. Отправляйтесь на сафари, уже включенное в ваш пакет отпуска, или поселитесь в укрытии над водой, дегустируйте блюда от топовых шеф-поваров и посещайте места, доступные только для избранных. Стоимость поездки будет включать все – от авиабилетов или трансфера из аэропорта до лучшего коктейля, который вы захотите взять с собой. Полная цена без скрытых затрат позволит вам максимально расслабиться на территории самых лучших роскошных курортов с системой "все включено" в мире.

Спокойная релаксация в BodyHoliday Resort, Карибы. Источник: https://www.thebodyholiday.com/

1. BodyHoliday

Местонахождение: Сент-Люсия, Карибы

Единственный случай, когда вы можете получить не только отдых, но полный велнес-пакет в роскошном курорте. Расположенный в идеальной скрытой бухте Сент-Люсии, этот курорт делает отпуск настоящим бегством.

Номера комфортны, вне зависимости от вашего выбора. Виды варьируются от океанских до безупречных океанских пейзажей. А выбор подушек для сна уравнивает шансы на отличный ночной отдых.

Благодаря ежедневному доступу к одной из спа-процедур без дополнительной платы, вы можете сделать свой отпуск обновляющим и наполненным разнообразными расслабляющими впечатлениями. Медитация, йога и длинный список активностей в вашем распоряжении не дадут вам скучать во время отпуска.

Изюминкой этого роскошного глобального курорта являются талассотерапевтический бассейн и аюрведический храм, которые также станут частью вашего Instagram-отпуска в BodyHoliday.

Вы можете выбрать индивидуальные блюда или довериться топовым шеф-поварам, разработавшим прекрасное международное меню, позволяющее наслаждаться как знакомыми блюдами, так и средиземноморскими деликатесами.

Если вы думаете, что знакомы с идеальным тропическим раем, вам стоит посетить самый лучший роскошный курорт с системой "все включено" на Карибах, чтобы поднять планку.

Просторность и свободное дыхание в Sensei Lanai Resort. Источник: https://sensei.com/

2. Sensei Lanai, Four Seasons Resort

Местонахождение: Гавайи

Лучшее, что могли придумать для пар и уединенного отдыха. Вас доставят в Ланая частным транспортом отеля, где вы получите собственного сенсея. Посредством личного ментора вы сможете разработать индивидуальную программу велнеса, процедур и активностей на каждый день.

Отели Four Seasons разбросаны по всему миру, и каждый, кто сталкивался с этой сетью, может представить комфорт, который удивляет и радует. Но комплекс на Гавайях просто переносит вас за горизонт роскоши. Вы будете окружены изумрудной зеленью, восхищаясь каждым пространством для отдыха и упражнением. Ваша ежедневная терапия будет начинаться с красоты и сопровождаться красотой. Здесь вы сможете омолодить не только тело, но и заняться разумом и душой.

Органическая еда и напитки станут дополнительным инструментом пополнения вашей энергии и сохранения молодости. В Sensei Lanai, одном из лучших роскошных курортов с системой "все включено", верят, что полное восстановление возможно только через комплекс активностей, процедур и питания, которые базируются исключительно на силе природных сокровищ.

Ваше уединенное роскошное пребывание на Ямайке. Источник: https://www.bluefieldsvillas.com/

3. Bluefields Bay Villas

Местонахождение: Ямайка

Шесть роскошных вариантов отдыха на Ямайке с широким списком включенных услуг и активностей ждут вас в Bluefields Bay Villas.

Укрытия варьируются по количеству спален, но все равно оснащены частными бассейнами, услугами дворецкого, уборкой и даже личным шеф-поваром.

К тому же, вы будете иметь частный доступ к пляжу, где вас ждут увлекательные активности как в воде, так и на суше. Дайвинг, каякинг, серфинг и прогулки на лодках сделают ваш пляжный отдых насыщенным. А теннис, пешие прогулки и вечеринки станут отличным поводом хоть иногда выбираться на сушу.

Пейзажные бассейны с продолжением в море – неотъемлемая часть роскошных курортов, и здесь нет исключений.

Виллы – прекрасное решение для больших семей и групп друзей, но если вы планируете романтическую поездку вдвоем, вы также найдете подходящий вариант. Благодаря опции Milestone Cottage, которая имеет много просторных и идеальных локаций, чтобы романтика не покидала ваш отпуск ни на минуту.

Каждая из шести вилл Bluefields Bay имеет уникальный пейзаж, так что единственной сложностью может быть выбор места проживания в этом лучшем курорте Ямайки с системой "все включено".

Оазис в Национальном парке Большого Барьерного рифа Австралии. Источник: https://www.lizardisland.com.au/

4. Lizard Island Villa

Местонахождение: Остров Лизард, Большой Барьерный риф, Австралия

Расположенный в Национальном парке, окруженный дикой природой Австралии и идеальными уединенными пляжами, этот роскошный австралийский курорт дополнен уникальными активностями и непревзойденными велнес-процедурами.

Благодаря разнообразным пакетам "все включено", вы всегда можете настроить свое пребывание и наполнить отпуск только теми интересами, услугами и событиями.

Рестораны отеля каждый день меняют меню, не изменяя качество еды. Вы можете расширить свой гастрономический диапазон и наслаждаться деликатесом Австралии. В барах представлен отличный ассортимент спиртных напитков и таланты профессиональных миксологов, которые превратят ваши предпочтения в яркий и вкусный новый шедевр.

Благодаря разнообразным активностям и расслабляющим процедурам вы можете выбирать между активным и спокойным отпуском, полным обновлением и восстановлением.

Одно дело вы точно не должны пропустить – это подводную экскурсию на Большом Барьерном рифе. Не забудьте, что вы находитесь в месте с одним из чудес подводного мира, которое станет вашим незабываемым опытом во время отпуска в Lizard Island Villa.

Романтическая вилла на Мальдивах среди океана. Источник: https://www.hurawalhi.com/villas/

5. Hurawalhi Island Resort

Местонахождение: Мальдивы

Идеальная природа Мальдив не вызывает сомнений. Однако когда кому-то удается создать что-то уединенное и более чем роскошное на этих райских островах, это победа и расширение горизонтов идеала.

Размещение в одном из лучших курортов Мальдив с системой "все включено" может похвастаться не только пляжными виллами, но и укрытиями, окруженными бирюзовыми водами океана. Частные террасы, панорамные бассейны среди огромного океанского бассейна, огромные комфортабельные кровати и питание с напитками, включенными в ваш пакет. Что еще нужно для отпуска на Мальдивах? Занятия. И с этим, может быть, не будет проблем.

Вы получите все, чтобы не скучать среди идеальной красоты, если это вообще возможно. Каякинг, дайвинг, йога и доступ к морским круизам под лучами падающего за горизонт солнца и выпрыгивающими из воды дельфинами.

Подводный ресторан – это отдельная терапия и незабываемый опыт на курорте.

Даже если вы думаете, что идеальнее быть не может, не верьте своим ощущениям. В Hurawalhi Island Resort вы всегда можете улучшить свой премиум-комфорт и посетить интересные локации, например павильон для дегустации шампанского.

6. Isla Palenque

Местонахождение: Бока-Чика, Панама

Коллекция Cayuga покорила всю Центральную Америку своими роскошными укрытиями, и, возможно, вам уже удалось посетить одно из них. Isla Palenque в Панаме стала тропическим раем, где можно уйти от мира. На 400 акрах расположены виллы, бунгало, идеальные места для отдыха и тропические рестораны, где все ваши гастрономические мечты становятся реальностью.

В стоимость вашего пребывания будет включен трансфер на лодке, который соединяет вас с современным миром, трехразовое питание и перекусы, безалкогольные напитки, все лаундж-зоны и 7 пляжей, консьерж, который всегда может сориентировать вас и спланировать ваши развлечения, разнообразные велнес-активности и многочисленные экскурсии.

Все на курорте ориентировано на экологическую чистоту и готовьтесь к исключительно натуральной пище и лучшим ингредиентам для ваших спа-процедур на острове. Отправляйтесь в море, чтобы получить полный опыт и удивительные активности, которые могут предложить только тропические курорты, такие как роскошный отель с системой "все включено" Isla Palenque.

Ваше идеальное убежище в саване Африки. Источник: https://www.andbeyond.com/

7. andBeyond Sandibe Okavango Safari Lodge

Местонахождение: Ботсвана

Романтика африканского отпуска возбуждает не только воображение, но глаза. Всемирно известные сафари – это незабываемый опыт, а Ботсвана – лучшее место для этого. Дельта Окаванго на севере страны стала домом для курорта, который может воплотить все ваши мечты об Африке в комфорте и даже больше.

Красота этого места в том, что есть высокая вероятность встретить разнообразных экзотических животных в нескольких метрах от вас. Но не беспокойтесь, вы будете в полной безопасности, ведь курорт уделяет этому вопросу много внимания.

Стиль отеля очень атмосферный. Стиль саванны и сафари здесь уместен, как нигде больше. У вас будет еще одна уникальная возможность попробовать африканскую кухню и поучаствовать в приготовлении блюд. Ваша задача по возвращении домой будет только найти правильные ингредиенты, ведь вы точно захотите повторить этот опыт.

По прибытии на курорт вы получите свои чудо-бинокли, которые будут сопровождать вас на протяжении всего отпуска и позволят насладиться главной изюминкой африканского отдыха. Роскошный курорт с системой "все включено" в Африке предлагает спа-процедуры и тренажерный зал, оснащенный всеми новейшими технологиями для тренировок.

andBeyond Sandibe Okavango Safari Lodge способен показать вам Африку, как никто другой.

Живописная панорама люкса в отеле Singular Patagonia Hotel. Источник: https://www.thesingular.com/

8. Singular Patagonia

Местонахождение: Пуэрто-Борис, Чили

Идеальная и полная картина Патагонии становится возможной благодаря комфортным укрытиям, позволяющим полностью восстановиться и отдохнуть между изнурительными исследованиями этих привлекательных направлений.

Singular Patagonia имеет все необходимые локации и удобства, которые будут включены в ваш пакет увлекательного отпуска "все включено" в Чили. От выбора среди 57 роскошных номеров, где каждый вариант – это уверенный успех, до неограниченных напитков и угощений.

Приключения не заканчиваются на курорте, они приобретают нотки романтики и возможности включить верховую езду, прогулки с профессиональными гидами и безопасный каякинг.

Вы получите шанс расслабиться благодаря спа-услугам и выбирать между интересным и интересным.

Singular Patagonia предлагает изысканный и уникальный туристический опыт, расширяющий ваши представления о комфорте в окружении дикой девственной природы, от которой трудно отвести взгляд.

Виллы среди роскошного моря в Мексике. Источник: https://www.maromarivieramaya.com/

9. El Dorado Maroma Spa Resort

Местонахождение: Ривьера-Майя, Мексика

Вот как может выглядеть ваша самая фантастическая и идеальная тропическая мечта с небесными лагунами и Instagram-фильтрами. Один из лучших роскошных курортов мира предлагает свой пакет "все включено", где нет места для больших мечтаний, ведь они уже включены.

Варианты размещения включают в себя бунгало над водой, где вас будет окружать только романтическая вода и белый мягкий песок Карибского моря.

Papitos Gourmet Beach Club станет вашим излюбленным местом для свежевыловленных деликатесов и ярких коктейлей, за которые не придется платить дополнительно. Но это не единственная локация, где вы можете побаловать свои вкусовые сенсоры и расширить гастрономические горизонты.

Терапевтические спа-процедуры включают в себя натуральные ингредиенты и обновительные пейзажи, которые обеспечивает сам остров.

Вас ждут увлекательные экскурсии, где под руководством профессионального гида вы узнаете все о культуре и наследии майя, а также о многочисленных традициях, до сих пор сохранившихся на острове. Морские сафари здесь наравне с африканскими и дарят невероятные впечатления и воспоминания.

Круглосуточное обслуживание номеров позволяет создавать романтические моменты и спонтанные сюрпризы. El Dorado Maroma Spa Resort – самый лучший курорт с системой "все включено" в мире для романтических отпусков.