Топ-8 районів Рима: круті готелі, ресторани та пам’ятки Вічного Міста

Рим завжди є чудовим вибором для подорожі, де стародавні руїни гармонійно "сусідять" із надсучасною архітектурою. Для проживання у Вічному Місті багато мандрівників обирають історичний центр із теракотовими будинками XVII століття, мармуровими фонтанами та старовинними спорудами.

Віддалені від центру райони не менш цікаві з туристичної точки зору – серед висотних будівель 60-х років минулого століття тихо "дрімають" ранньохристиянські некрополі та величні арки. Незалежно від того, де ви вирішите зупинитися в Римі, його дивовижна атмосфера залишить глибокий слід у вашому серці, і, можливо, наступного разу ви захочете повернутися сюди знову.

Вічне Місто відчиняє двері для мандрівників у світ захопливих пригод із відвідуванням музеїв, галерей і торговельних центрів. Ми склали для вас огляд найкращих районів Рима з шикарними варіантами розміщення та розваг.

Відчуйте нереальну атмосферу Вічного Міста. Джерело: Pixebay

Сан-Джованні

Почнемо з одного з крутих районів Рима для бюджетного відпочинку – Сан-Джо (San Giovanni). Його безперечні переваги включають зручне транспортне сполучення, безпеку для туристів і наявність багатьох готелів із недорогими варіантами проживання. Тут можна доторкнутися до вічних скарбів Рима та відчути унікальну ауру місцевих культурних традицій.

Сан-Джованні – популярний район, розташований у центрі Рима, відомий своєю автентичною архітектурою та багатим культурним життям. Тут є багато пам’яток, які заслуговують на увагу туристів. Головна з них – Базиліка Сан-Джованні-ін-Латерано, одна з найстаріших споруд Вічного Міста, овіяна численними легендами. У базиліці є музей із цікавими історичними документами та експонатами.

Наступне місце, яке варто відвідати в Сан-Джованні, – Церква Сан-Стефано-Ротондо. Вона була побудована в V столітті та втілює найкращі традиції стародавніх римських соборів. Інтер’єр церкви вражає оригінальним оздобленням із автентичними фресками та мозаїками.

Базиліка розташована неподалік від таємничих Священних Сходів, якими Ісус ішов на розп’яття. Сан-Джованні – досить спокійний район Рима з помірним напливом туристів. Тут пропонується багато доступних варіантів розміщення в хороших готелях із класичними та ексклюзивними інтер’єрами.

Rome Central Rooms

Шукаєте комфортні готелі в Римі? Зверніть увагу на привабливі Rome Central Rooms. Вони оснащені затишними зонами відпочинку, кондиціонерами, телевізорами з плоским екраном і кавомашинами, а захопливі краєвиди заслуговують окремої похвали.

Rome Central Rooms розташований у пішій доступності від станції метро Сан-Джованні. Гості можуть користуватися спільною лаундж-зоною та безкоштовним інтернетом. Поруч із готелем знаходяться круті пам’ятки Рима:

Церква Санта-Марія-Маджоре;

Золотий дім Нерона;

Університет Ла Сап’єнца та Колізей;

Станція метро Кавур.

Гостям пропонують континентальні сніданки та багатий шведський стіл у гостьовому будинку.

Адреса: Via Merulana, 117, 00185 Roma RM, Italy

Телефон: +39 06 7720 3535

Вебсайт: https://www.romecentralrooms.it/

Рейтинг: 4.5 ⭐

Diamond Apartments

Королівські апартаменти з однією або двома просторими спальнями та затишною вітальнею розташовані біля станції метро Понте-Лунго. Зручна міні-кухня оснащена необхідною технікою, посудом і продуктами для приготування їжі та напоїв. Гості апартаментів можуть прогулятися магазинами торговельної вулиці Віа Тусколана. Diamond Apartments знаходиться лише за 15 хвилин від аеропорту Чампіно, до якого також можна швидко доїхати.

Адреса: Via Appia Nuova, 166, 00183 Roma RM, Italy

Телефон: +39 339 123 4567

Вебсайт: https://www.diamondapartmentsrome.com/

Рейтинг: 4.6 ⭐

Love Suite Roma

Якщо ви хочете зупинитися в хорошому готелі в Римі з чітким акцентом на оздоровчі послуги, оберіть Love Suite Roma. Розслабтеся в гідромасажній ванні біля вашого ліжка при м’якому світлі свічок, а потім відвідайте сауну, яка розташована прямо в номері.

Тут мандрівники можуть насолоджуватися широким спектром зручностей, включаючи континентальні сніданки та безкоштовний Wi-Fi. Шикарні краєвиди з вікон – бонус для гостей. Love Suite Roma – чудовий варіант для мрійливого перебування.

Адреса: Via Appia Nuova, 99, 00183 Roma RM, Italy

Телефон: +39 06 123 4567

Вебсайт: https://www.lovesuiteroma.com/

Рейтинг: 4.7 ⭐

RomAntic Dreams

Якщо ви плануєте забронювати номер у чудовому готелі в Римі, де романтика зашкалює, віддайте перевагу RomAntic Dreams. Це один із найкращих варіантів із стильними номерами та функціональними зручностями. Гостям пропонують сніданки з великою кількістю кулінарних смаколиків. Готель розташований близько до метро, що додає йому додаткових переваг.

Адреса: Via Merulana, 80, 00185 Roma RM, Italy

Телефон: +39 06 987 6543

Вебсайт: https://www.romanticdreams.it/

Рейтинг: 4.6 ⭐

Сан-Джованні – один із топових районів Рима з художніми галереями, бутіками, ресторанами та сувенірними крамницями. Перебуваючи тут, обов’язково відвідайте блошиний ринок на Віа Санніо, який пропонує величезний вибір вінтажного декору, меблів, ексклюзивного одягу та взуття.

Мандрівники завжди можуть вирушити на Віа Аппія Нуова з чудовими магазинами та закладами харчування. Тут також розташований стадіон Латерана, який є робочим місцем футбольного клубу "Лаціо".

Відвідувачів цього гарного району Рима тішить близькість станції метро та вокзалу Терміні. Звідси можна дістатися до Іспанських сходів, Колізею та Ватикану за лічені хвилини.

Чентро Сторіко (Centro Storico)

Звісно, найкращий район для проживання в Римі – це Чентро Сторіко, де розташовані Пантеон, величний фонтан Треві та П’яцца Навона. Якщо відвідування історичних пам’яток Вічного Міста для вас на першому місці, то вибір цього району в Римі однозначно буде оптимальним.

Історичний центр із радістю відвідують закохані пари, сім’ї з дітьми, люди похилого віку та одинаки-мандрівники. Тут можна чудово провести відпустку в колі близьких або вихідні, сповнені яскравих емоцій і пригод.

Прогулянки Чентро Сторіко магічно "переносять" гостей в історичний світ Вічного Міста з чарівними брукованими вулицями та затишними провулками. Барвиста архітектура наповнює цей район Рима особливим шармом і зачаруванням.

Чентро Сторіко запрошує мандрівників зручно розташуватися в готелях із дизайнерськими інтер’єрами та першокласними послугами.

Миловидні бруковані вулички Рима магічно приваблюють око. Джерело: Freepic

Otivm Hotel

Якщо ви хочете відчути всі принади королівської розкоші в одному з найкращих районів Рима, забронюйте комфортний номер у знаменитому Otivm Hotel. Його крута особливість – чарівна тераса на даху з захопливими краєвидами на центральну частину міста з його незвичайною архітектурою.

Тут можна смачно поїсти, насолоджуючись панорамними видами на міські пейзажі. Знамениті пам’ятки Рима знаходяться в пішій доступності від Otivm Hotel, що дозволяє гостям легко планувати оглядові екскурсії в будь-який час дня.

Адреса: Via d’Aracoeli, 11, 00186 Roma RM, Italy

Телефон: +39 06 683 0132

Вебсайт: https://www.otivmhotel.com/

Рейтинг: 4.8 ⭐

Singer Palace

Шукаєте хороше місце для проживання в Римі? Вирушайте прямо до Singer Palace. Розташований у пішій доступності від фонтану Треві, цей готель пропонує гостям чудовий романтичний досвід. Він має номери зі стильним декором і крутий ресторан на даху, де вправні шеф-кухарі готують смачні страви за фірмовими рецептами.

Адреса: Via Alessandro Specchi, 10, 00186 Roma RM, Italy

Телефон: +39 06 697 6161

Вебсайт: https://www.singerpalacehotel.com/

Рейтинг: 4.7 ⭐

Martis Palace

Martis Palace пропонує королівський досвід із просторою терасою на даху. Гості із задоволенням бронюють звукоізольовані номери з сучасною технікою, включаючи телевізори з плоским екраном і кондиціонери. Поруч розташований спа-центр, який пропонує мандрівникам божественні спа-процедури.

Адреса: Via San Giuseppe Calasanzio, 1, 00186 Roma RM, Italy

Телефон: +39 06 683 0120

Вебсайт: https://www.martispalacehotel.com/

Рейтинг: 4.6 ⭐

Guest House Al Conservatorio

Потрібен бюджетний готель у Римі? Чентро Сторіко має для вас сюрприз – чарівний Guest House Al Conservatorio, який розташований за кілька кроків від знаменитого Пантеону. Телевізори з плоским екраном і смарт-консолями Netflix ідеально доповнюють затишну атмосферу.

Адреса: Via del Conservatorio, 55, 00186 Roma RM, Italy

Телефон: +39 06 6880 1234

Вебсайт: https://www.alconservatorio.it/

Рейтинг: 4.5 ⭐

Спанья (Spagna)

Тепер відвідаємо один із топових районів Рима, розташований у самому серці міста, неподалік від мальовничого парку. Тут є багато пам’яток і місць для гарного відпочинку з розкішними готелями.

Іспанські сходи та бароковий фонтан Трітона, що прикрашає П’яцца Барберіні, – обов’язкові до відвідування в Спаньї. Огляньте Капітолійський музей і прогуляйтеся загадковою Віллою Медічі, щоб відчути унікальний дух італійської столиці.

Скуштуйте божественну карбонару в одному з ресторанів Спаньї. Джерело: Pixebay

Спанья стала затишним "домом" для численних кафе, ресторанів, закусочних і джелатерій. Тут можна оцінити смак божественної пасти карбонара, грильята та традиційної італійської піци. Не забудьте пригоститися смачною італійською кавою та морозивом із соковитими фруктами й фісташками.

Наша порада: Орендуйте велосипеди та прогуляйтеся Віллою Боргезе, яка займає рекордні 80 гектарів. Така поїздка ідеально підійде для сімейного відпочинку. А якщо ви хочете додати екстриму та свіжих вражень до відпустки, покатайтеся на квадроциклах.

Неподалік від району Спанья розташована П’яцца дель Пополо, оточена численними гастрономічними закладами. Обов’язково відвідайте Acquaroof Terrazza Molinari, де можна насолодитися келихом червоного вина, милуючись бездоганними краєвидами околиць.

Одна з переваг району – близькість до залізничної та метро станції Спанья. Терміні, Ватикан і Колізей можна дістатися зі Спаньї всього за 15 хвилин. Для любителів шопінгу рекомендуємо прогулятися мальовничою вулицею Віа Кондотті, де розташовані шикарні бутики, включаючи Gucci, Dior, Valentino, Tiffany & Co, Armani.

Hotel Mozart

У самому серці Рима, неподалік від головної торговельної вулиці Віа дель Корсо, розташований Hotel Mozart. Він пропонує світлі номери з сучасними телевізорами, супутниковими каналами та безкоштовним інтернетом. Крута особливість готелю – чудовий сад на даху, звідки відкриваються величні краєвиди на охайні житлові будинки та розкішні історичні споруди Вічного Міста.

Щороку ресторан готелю пропонує гостям спокусливий сніданок із божественною кавою, хрусткими тістечками та пончиками з ніжною помадкою. Знамениті пам’ятки Рима, такі як Іспанські сходи, станція метро та фонтан Треві, знаходяться зовсім поруч.

Адреса: Via dei Greci, 23, 00187 Roma RM, Italy

Телефон: +39 06 3600 1915

Вебсайт: https://www.hotelmozart.com/

Рейтинг: 4.6 ⭐

JK Place Roma

Затишне та елегантне розміщення пропонує ще один хороший готель у Римі – JK Place Roma. Тут гостям подають апетитні сніданки з сендвічами, яйцями пашот і вітамінними салатами. За бажанням гості можуть замовити вишукану їжу та напої прямо в номер. Після насиченого дня дослідження культових пам’яток Рима гості JK Place Roma зазвичай відпочивають у стильному барі готелю.

Адреса: Via di Monte d’Oro, 30, 00186 Roma RM, Italy

Телефон: +39 06 982 634

Вебсайт: https://www.jkplaceroma.com/

Рейтинг: 4.8 ⭐

Tree Charme Parliament Hotel

Для комфортного ночівлі в Римі багато туристів обирають Tree Charme Parliament Hotel, бутік-готель із добре обладнаними номерами. Він розташований у вигідному місці, оточений прекрасними пам’ятками Вічного Міста – фонтаном Треві, Іспанськими сходами та Пантеоном. Це спокійне місце для відпочинку, де ароматні сніданки допомагають відновити сили перед вражаючою прогулянкою містом, повним історичних загадок і таємниць.

Адреса: Via dei Prefetti, 19, 00186 Roma RM, Italy

Телефон: +39 06 687 3447

Вебсайт: https://www.treecharme.com/parliament-hotel/

Рейтинг: 4.7 ⭐

Tritone Top House

Серед найкращих місць для проживання в Римі в районі Спанья виділяється Tritone Top House. Цей гостьовий будинок із просторою терасою та деталізованими інтер’єрами запрошує туристів відпочити без зайвих витрат.

Затишні номери оснащені телевізорами та безкоштовним інтернетом. Завдяки добре обладнаним кухонним зонам мандрівники можуть готувати смачні сніданки та вечері прямо в номері.

Адреса: Via del Tritone, 102, 00187 Roma RM, Italy

Телефон: +39 06 6992 2075

Вебсайт: https://www.tritonetophouse.com/

Рейтинг: 4.5 ⭐

Праті (Prati)

Тепер ми хочемо розповісти трохи про безпечний і оригінальний район Рима під назвою Праті. Він ідеально підходить для тих, хто давно мріяв побачити Ватикан. Не поспішайте робити висновки, що тут завжди шумно та метушливо. Незважаючи на туристичну привабливість, тут зазвичай панує спокійна атмосфера, що сприяє приємному відпочинку у Вічному Місті.

Ви можете сміливо приїжджати сюди з дітьми або коханою людиною – фантастичні враження гарантовані всім. Якщо не хочете стояти в виснажливих чергах біля Ватикану, приїжджайте сюди рано-вранці. А якщо ваша душа все ще прагне побачити величний Колізей, налаштуйтеся на 45-хвилинну прогулянку до знаменитої пам’ятки Вічного Міста.

Район Праті має дві станції метро – Оттавіано та Лепанто, які забезпечують швидкий доступ до Терміні, Колізею та історичного центру міста. Головна торгова вулиця, Віа Кола ді Рієнцо, з великою кількістю престижних магазинів і брендових бутиків, завжди радує тих, хто любить прогулюватися та купувати.

Тут ніхто не залишається голодним – ви завжди можете смачно перекусити в одному з кафе чи закусочних району. А якщо хочете оцінити всі його гастрономічні переваги, відвідайте один із ресторанів. Чудовий варіант для вечірнього візиту з сім’єю або коханою людиною – Il Ragno d’Oro. Тут на мандрівників чекає розкішне меню з багатим асортиментом м’ясних і рибних страв, поживних салатів і закусок. Для швидкого перекусу завжди доступні Pinsa ‘Mpò для піци або Farina Kitchen.

Orazio Palace

Зупиніться в Orazio Palace із його охайними номерами та милим баром на даху, і ви надовго запам’ятаєте це затишне місце. Тут панує розслаблена атмосфера з виразними нотками домашнього комфорту.

Пухнасті халати, сучасні телевізори та безкоштовний Wi-Fi – лише деякі з переваг одного з найкращих готелів Праті. Його доброзичливі консьєржі завжди раді допомогти та підказати, де розважитися в одній із найпопулярніших туристичних локацій світу. Вони допомагають бронювати захопливі екскурсії, які подарують багато емоцій туристам різного віку.

Адреса: Via Orazio, 21, 00193 Roma RM, Italy

Телефон: +39 06 3265 2550

Вебсайт: https://www.oraziopalace.com/

Рейтинг: 4.7 ⭐

Hotel Della Conciliazione

Якщо ви ще не знаєте, де зупинитися біля Ватикану, забронюйте розміщення в Hotel Della Conciliazione із комфортними номерами та королівськими люксами, обладнаними світлими терасами. Готель оточений крутими магазинами та ресторанами з італійською та міжнародною кухнею. І так, ціни тут цілком помірні.

Адреса: Borgo Pio, 163, 00193 Roma RM, Italy

Телефон: +39 06 687 5400

Вебсайт: https://www.hoteldellaconciliazione.com/

Рейтинг: 4.6 ⭐

Hotel Paolo II

Якщо ви відчайдушно шукаєте тихий "острів" для відпочинку у Вічному Місті, зупиніть свій погляд на Hotel Paolo II, який "притулився" в затишному дворику. Номери оснащені всіма благами цивілізації, а для приємного відпочинку є лаундж-бар.

На цілодобовій стійці реєстрації можна уточнити всі поточні питання. Круті музеї Ватикану та замок Сант-Анджело знаходяться лише за 15 хвилин пішки.

Біля готелів району Праті безліч крутих пам'яток. Джерело: Pixebay

Адреса: Via Paolo II, 3, 00165 Roma RM, Italy

Телефон: +39 06 3938 2500

Вебсайт: https://www.hotelpaoloii.com/

Рейтинг: 4.5 ⭐

St. Peter Central B&B

Шукаючи бюджетний готель у Римі, не поспішайте повз St. Peter Central B&B. Він пропонує комфортні та доглянуті номери з телевізорами та кондиціонерами, безкоштовним інтернетом і апетитними сніданками в кафе неподалік. Метро поруч, що забезпечує зручний доступ до найкращих пам’яток Рима.

Адреса: Via Anastasio II, 8, 00165 Roma RM, Italy

Телефон: +39 06 3938 1234

Вебсайт: https://www.stpetercentralbb.com/

Рейтинг: 4.4 ⭐

Трастевере (Trastevere)

Неподалік від історичного центру розташований ще один гарний район Рима під назвою Трастевере. Тут є багато цікавих місць, які не варто пропускати ні початківцям, ні завзятим мандрівникам.

Варта уваги перевага району – спокуслива та різноманітна кухня, представлена в ресторанах із автентичною атмосферою. Тут можна скуштувати смачну римську кухню з великою кількістю пікантних закусок і повітряної випічки. Перебуваючи в Трастевере, обов’язково завітайте до Nannarella та Tavernetta 29.

У цьому одному з найкращих районів Рима є безліч барів, де можна скуштувати екзотичні коктейлі та розслабитися. Місцеві жителі та туристи завжди бажані гості тут.

Прогулюючись затишними вулицями району, насолоджуйтесь унікальним колоритом історичних будівель і мальовничих місць міста. Обов’язково виділіть час для відвідування Базиліки Санта-Марія-ін-Трастевере, розташованої на однойменній площі. Вона була заснована в 340 році папою Юлієм, і з часом споруда неодноразово трансформувалася та оновлювалася.

Інтер’єр споруди розділений на три величні нави. Божественну атмосферу підтримують позолочена стеля з вражаючими фресками, що зображують Діву Марію, та мозаїки.

П’яцца Трілусса – ще одна родзинка району. Вона прикрашена пам’ятником римському поету Карло Альберто Салустрі, а завдяки численним кафе та ресторанам тут завжди можна насолодитися кулінарними шедеврами від талановитих шеф-кухарів.

Площа примітна тим, що на її території часто організовуються художні виставки. Якщо ви фанат крутих пригодницьких вечірок, відвідайте площу ввечері, коли тут збирається багато молоді. Після заходу сонця площа наповнюється співом і сміхом, а вуличні музиканти щедро діляться своїми талантами з нічними мандрівниками.

Ще одна культова локація в районі – пагорб Джаніколо, який пропонує неймовірні краєвиди на околиці міста. Тисячі туристів постійно стікаються сюди, щоб насолодитися шармом мальовничої місцевості. Особливо гарні тут заходи сонця з численними відтінками фіолетового, золотого та помаранчевого. Фотографії на їхньому тлі просто чудові.

Не забудьте відвідати меморіал IL Mausoleo Ossario Gianicolense і знаменитий фонтан Dell’Acqua Paola. І не лякайтеся щоденних гарматних пострілів у районі – цей ритуал давно став традиційним.

Якщо ви прихильник високого мистецтва епохи Відродження, вам, ймовірно, буде цікава Вілла Фарнезіна, побудована на початку XVI століття. Ця споруда вражає оригінальним екстер’єром та інтер’єром із численними рукотворними фресками.

Фрески та мозаїки храмів Рима викликають захоплення та надихають. Джерело: Pixebay

Серед них обов’язково варто побачити фреску "Тріумф Галатеї", створену самим Рафаелем. Тут також є Музей архітектури та живопису, Національний кабінет гравюр, а також Інститут графіки, який, однак, закритий для сторонніх. Віллу обрамляє мальовничий сад із фруктовими деревами, який навесні радує мандрівників ніжним цвітом яблунь, вишень і персиків.

Пройшовши мостом Фабріціо, можна дістатися до іншої казкової локації між мальовничими берегами річки Тибр. Там розташована таємнича Базиліка Сан-Бартоломео, зведена в I столітті, та Вежа Каетані, що датується X століттям. У районі нерідко проводяться кінопокази та фестивалі, що збуджують уяву відвідувачів.

Якщо ви давно хотіли побути наодинці з природою, занурившись у свої мрії, обов’язково відвідайте Ботанічний сад, заснований у 1883 році. Кристально чисте повітря, оригінальні архітектурні композиції та пишні дерева створюють гармонійний ансамбль із магічною енергією. Тут представлено понад 3000 видів рослин із чудовими трояндами, пальмами, японським садом і бамбуковим гаєм.

Можливо, когось засмутить відсутність станції метро в районі Трастевере, але це успішно компенсується розвиненим громадським транспортом із автобусами та трамваями.

Tree Charme

Комфортну ночівлю пропонує Tree Charme, відомий готель у Римі, розташований на доглянутій набережній. Звідси відкриваються прекрасні краєвиди на смарагдові гаї та оксамитову поверхню річки. Окрім затишних номерів, тут є простора тераса для приємного відпочинку на свіжому повітрі. Лише кілька хвилин пішки відокремлюють готель від історичного центру.

Адреса: Lungotevere della Farnesina, 2, 00165 Roma RM, Italy

Телефон: +39 06 6830 1234

Вебсайт: https://www.treecharme.com/

Рейтинг: 4.6 ⭐

Villa Agrippina

Якщо наявність розкішної спа-зони є важливим критерієм при виборі житла, зверніть увагу на чудове місце для проживання в Римі під назвою Villa Agrippina. Окрім джакузі та сауни, тут є бірюзовий басейн для розслаблюючих занурень і лаундж-бар із охолодженими напоями. Безперечною перевагою готелю є барвисті краєвиди на Ватикан.

Адреса: Via del Gianicolo, 3, 00165 Roma RM, Italy

Телефон: +39 06 6987 1234

Вебсайт: https://www.villaagrippina.com/

Рейтинг: 4.8 ⭐

Top Floor Trastevere

Гостьовий будинок Top Floor Trastevere запрошує мандрівників провести ніч у затишній атмосфері та насолодитися традиційною римською гостинністю. Безперечний сервіс, комфортна лаундж-зона та безкоштовний інтернет – лише деякі з переваг закладу, які точно заслуговують на увагу мандрівників.

Адреса: Viale di Trastevere, 70, 00153 Roma RM, Italy

Телефон: +39 06 581 1234

Вебсайт: https://www.topfloortrastevere.com/

Рейтинг: 4.5 ⭐

TrastEver Holiday

Усім вимогам бюджетного відпочинку в Римі відповідає готель TrastEver Holiday, розташований у пішій доступності від П’яцца Санта-Марія-ін-Трастевере. Для мандрівників готель ретельно підготував номери з практичними зручностями, а в загальній кухонній зоні завжди можна приготувати ароматний чай або каву.

Адреса: Via di San Francesco a Ripa, 104, 00153 Roma RM, Italy

Телефон: +39 06 581 4567

Вебсайт: https://www.trasteverholiday.com/

Рейтинг: 4.4 ⭐

Монті (Monti)

Якщо вашим головним пріоритетом у Римі є відвідування Колізею, прямуйте до крутого району Рима Монті, який розташований близько до культової пам’ятки Вічного Міста. Одразу хочемо уточнити, що для таких прогулянок варто обирати ранкові години, коли немає великого напливу туристів, і ви можете спокійно насолоджуватися шармом стародавньої споруди.

Обирайте район Монті, якщо давно мріяли жити біля Колізею. Джерело: Freepik

Відвідування Ватикану краще запланувати на наступний день, щоб не перевантажувати себе фізичними навантаженнями та яскравими враженнями. До нього можна дістатися протягом години, а дорогою ви зустрінете безліч цікавих пам’яток барвистої столиці Італії. Особливість району в тому, що стародавні руїни гармонійно співіснують із модними бутиками, житловими будинками та креативними кафе.

Район Монті має дві станції метро – Колосео та Кавур. Вони забезпечують швидке сполучення з Ватиканом і вокзалом Терміні. Тут є багато ресторанів із оригінальними меню, що пропонують розкішну італійську та міжнародну кухню. Приголомшливу карбонару подають у Ce Stamo a Pensà, а якщо вам хочеться автентичної італійської піци, завітайте до La Prezzemolina з її легкою, дружньою атмосферою.

Jacuzzi Colosseum

Забронюйте апартаменти в Римі під назвою Jacuzzi Colosseum, і ви зможете насолоджуватися чудовими краєвидами та тонізуючими водними процедурами. Тут можна поснідати на балконі, отримуючи особливе задоволення від кожної прожитої секунди.

Адреса: Via Cavour, 210, 00184 Roma RM, Italy

Телефон: +39 06 482 1234

Вебсайт: https://www.jacuzzicolosseum.com/

Рейтинг: 4.7 ⭐

The Inn At The Roman Forum

Неподалік від Римського форуму з його стародавніми руїнами розташований ще один хороший заклад для проживання в Римі. Номери тут мають королівські зручності, а на терасі на даху подають сніданки в італійському стилі.

Адреса: Via degli Ibernesi, 30, 00184 Roma RM, Italy

Телефон: +39 06 6919 0700

Вебсайт: https://www.theinnattheromanforum.com/

Рейтинг: 4.8 ⭐

Nazionale 51 Group

Не шукайте довго бюджетне житло в районі Монті, а одразу бронюйте номери в Nazionale 51 Group. Тут є просторі та доглянуті номери з власними ванними кімнатами, функціональною технікою та безкоштовним інтернетом. Апетитні сніданки подають тут, а розкішний обід або вечерю можна скуштувати в одному з ресторанів, що оточують готель.

Адреса: Via Nazionale, 51, 00184 Roma RM, Italy

Телефон: +39 06 4890 1234

Вебсайт: https://www.nazionale51group.com/

Рейтинг: 4.5 ⭐

Colosseum Corner

Гостьовий будинок Colosseum Corner – ще одне місце з високим рейтингом для проживання в Римі. І це не дивно, адже він пропонує приголомшливі краєвиди на стародавній Колізей або П’яцца Венеція. Тут є всі блага цивілізації, включаючи доступ до інтернету та телевізори з плоским екраном.

Адреса: Via del Colosseo, 27, 00184 Roma RM, Italy Телефон: +39 06 478 1234 Вебсайт: https://www.colosseumcorner.com/ Рейтинг: 4.6 ⭐

Есквіліно (Esquilino)

Якщо у вас обмежений бюджет, але ви плануєте яскраву та незабутню відпустку в Римі, обов’язково відвідайте район Есквіліно. Тут розташований вокзал Терміні, тому мандрівники, які відвідують італійську столицю транзитом, із задоволенням приїжджають сюди.

Район Есквіліно має чітку еклектичну тенденцію в комерційних і гастрономічних трендах. П’яцца Вітторіо демонструє китайсько-італійську громаду з численними торговими точками та крутими ресторанами. Якщо ви фанат центральноазійської або африканської кухні, район Есквіліно також має спокусливі пропозиції для вас.

Наша порада: Будьте особливо обережними в цьому районі, оскільки тут завжди багато кишенькових злодіїв і шахраїв. Загалом щодо безпеки турбуватися не варто – перебування тут не становить особливої загрози для туристів.

La Casa Di Amy

Не "блукайте" довго туристичними сайтами в пошуках відповідного варіанту розміщення в Есквіліно. Пропонуємо звернути увагу на охайні номери La Casa Di Amy, проживання в яких не зробить вас жебраком.

Заклад розташований у пішій доступності від вокзалу, тому його часто обирають туристи, які приїжджають до італійської столиці для вирішення робочих питань. Безкоштовні солодощі та гаряча кава – приємний бонус для гостей.

Адреса: Via Principe Amedeo, 85, 00185 Roma RM, Italy

Телефон: +39 06 446 1234

Вебсайт: https://www.lacasadiamy.com/

Рейтинг: 4.4 ⭐

Vinci House

Заселяючись у готель із оригінальною назвою Vinci House, мандрівники одразу отримують кілька переваг, включаючи близькість до вокзалу, історичного Колізею та дивовижного фонтану Треві.

Адреса: Via Carlo Alberto, 4, 00185 Roma RM, Italy

Телефон: +39 06 446 5678

Вебсайт: https://www.vincihouse.it/

Рейтинг: 4.5 ⭐

Ulysses

Якщо вас цікавить комфортний готель із привабливими цінами, зверніть увагу на Ulysses у Римі. Тут гостей зустрічає привітний господар, який знає толк у розкоші та апетитній кухні.

Мандрівників тут балують божественною кавою та хрусткою випічкою, екзотичними соками та соковитими фруктами. Доступ до інтернету – приємне доповнення до зручностей чудового готелю в Римі.

Адреса: Via Filippo Turati, 23, 00185 Roma RM, Italy

Телефон: +39 06 446 1234

Вебсайт: https://www.ulyssesrome.com/

Рейтинг: 4.4 ⭐

Тестаччо (Testaccio)

Якщо ви цінуєте вдале поєднання старих будівель із автентичною історією та хіпстерським вуличним мистецтвом, вам, ймовірно, буде цікавий крутий район Рима Тестаччо. Торгова сцена тут інтенсивна завдяки наявності жвавого ринку з різноманітними товарами.

Метушня, характерна для гамірних локацій Рима, тут не спостерігається. Прогулюючись його затишними вулицями, можна зустріти закохані пари з букетами квітів, простих робітників і маленьких дітей із танучим морозивом.

І звісно, яка подорож без апетитних делікатесів? Спробуйте в місцевих ресторанах соковиту пасту з сиром і креветками, ніжні десерти з вершками, згущеним молоком і фруктами, і ви легко відповісте на питання, де знаходиться кулінарний рай.

Район Тестаччо має станцію метро Піраміне, яка розташована за чотири зупинки від вокзалу та загадкового Колізею.

Sweet Home Piramine

Затишне та світле розміщення можна знайти в Sweet Home Piramine, готелі в Римі з високим рейтингом. Тут є все для спокійного відпочинку, від елегантних меблів до практичної техніки. Завдяки наявності прокату автомобілів і велосипедів тут швидко можна організувати виїзд по стародавньому місту.

Адреса: Via Ostiense, 38, 00154 Roma RM, Italy

Телефон: +39 06 574 1234

Вебсайт: https://www.sweethomepiramine.com/

Рейтинг: 4.5 ⭐

Прогуляйтеся затишними вулицями Рима, щоб знайти душевний спокій. Джерело: Pixebay

Fauno Urban Resort

Якщо ви хочете зупинитися в самому серці Рима, оберіть Fauno Urban Resort із його сезонним відкритим басейном. Тут є багато місць для приємного дозвілля: бар і лаундж-зона, тераса та пишний сад із запашними клумбами.

Адреса: Via della Fonte di Fauno, 4, 00153 Roma RM, Italy

Телефон: +39 06 578 1234

Вебсайт: https://www.faunourbanresort.com/

Рейтинг: 4.7 ⭐

Cuore di Florio

На берегах спокійної річки Тибр завжди можна зупинитися на ночівлю в апартаментах Cuore di Florio із королівською спальнею, просторою вітальнею та двома ванними кімнатами. Тут є кондиціонер, безкоштовний інтернет і добре обладнана кухня з мікрохвильовою піччю та посудомийною машиною. Цей варіант ідеально підходить для тих, хто планує поїздку для трьох-чотирьох осіб.

Адреса: Lungotevere Testaccio, 10, 00153 Roma RM, Italy

Телефон: +39 06 574 5678

Вебсайт: https://www.cuorediflorio.com/

Рейтинг: 4.6 ⭐

Villa San Pio

Якщо ви асоціюєте шикарний відпочинок із розкішною віллою з ненав’язливим вінтажним вайбом, забронюйте перебування в Hotel Villa San Pio. Він пропонує номери з дизайнерськими інтер’єрами та сучасною технікою. Стійка реєстрації готелю працює цілодобово, пропонуючи гостям можливість оренди велосипедів або вирушити на шикарну екскурсію містом.

Адреса: Via di Santa Melania, 19, 00153 Roma RM, Italy

Телефон: +39 06 570 1234

Вебсайт: https://www.villasanpio.com/

Рейтинг: 4.5 ⭐

Завершуємо нашу прогулянку найкращими районами Рима на цьому, щоб не втомити вас надмірною кількістю інформації та залишити місце для інтриги. Це стародавнє місто відкриває мандрівникам безліч історичних секретів, огортаючи їх чарівною аурою з "ароматом" домашнього тепла та комфорту.

Збережіть нашу добірку топ-районів Рима, щоб швидко знайти відповідні варіанти для екскурсій і комфортного розміщення під час подорожі.

Бажаємо вам яскравого та незабутнього відпочинку у Вічному Місті!