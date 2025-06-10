Топ-8 готелів у Белфасті: затишний відпочинок у Сполученому Королівстві

Є безліч причин закохатися в Північну Ірландію та обрати її наступним пунктом подорожі, чи то через пристрасть до популярного серіалу "Гра престолів", чи то завдяки фільму Кеннета Брана "Белфаст", номінованому на сім премій Оскар, чи через любов до історії або особливу увагу до гастрономічної сцени. Замість драконів і бурхливого політичного тла вас зустріне привітний і затишний Белфаст. З кам’янистим пагорбом Кейвхілл і величною Чорною горою, а також грандіозною едвардіанською архітектурою, місто наповнене ресторанами та кафе, галереями, музеями, еклектичними крамницями та яскравою культурою нічного життя. Після дегустації сиру та місцевого фаджу на ринку Сент-Джордж, дослідження Вікторіанських ботанічних садів і прогулянки брукованими вуличками Кварталу Катедрал, вам знадобиться місце для відпочинку та релаксу. Нижче наведено список із топ-8 найкращих готелів у Белфасті, де варто зупинитися під час подорожі атмосферною Північною Ірландією.

Titanic Hotel

Титанік у Белфасті. Джерело: Image by Garth MacAnally/Pixabay Титанік у Белфасті. Джерело: Image by Garth MacAnally/Pixabay

Розташований у колишній штаб-квартирі Harland & Wolff і друкарні, де створювалися креслення найлегендарнішого сумнозвісного корабля, Titanic Hotel має 119 номерів. Бутік-готель вирізняється легендарним розташуванням у самому серці Титанік Кварталу. Його вікна відкривають захоплюючі краєвиди на величезні верфі, звідки вперше відплив знаменитий корабель, і два жовті "крани" – Samson і Goliath (подвійні суднобудівні крани).

Апартаменти оформлені яскравими елементами в стилі ар-деко та прикрашені в морській тематиці. Titanic Hotel пишається великою колекцією мистецтва, включно з фотографіями та портретами пасажирів корабля, пам’ятними речами White Star Line тощо. Рекомендуємо звернути увагу на автентичні елементи інтер’єру. Наприклад, головний бар прикрашений плиткою Villeroy & Boch, такою ж, як використовувалася для басейну та розкішних ванних кімнат Титаніка.

Варто відвідати ресторан готелю The Wolff Grill, де використовуються місцеві інгредієнти для приготування страв, і не пропустіть коктейлі в барі Drawing Office Two під фантастичною склепінчастою стелею.

Один із найкращих готелів Белфаста особливо популярний для весіль та інших важливих подій. Ви також можете обрати пакетні пропозиції, які включають, наприклад, історичні тури, йогу та квитки до атракціону Titanic Belfast з інноваційними інтерактивними елементами та повномасштабними реконструкціями.

The Harrison

Розташований у чудово відреставрованій резиденції вікторіанського купця, що датується 1879 роком, The Harrison є одним із найкращих готелів Белфаста. Готель має лише 16 затишних номерів, усі оформлені в індивідуальному стилі, що відображає грайливу естетику власниці Мелані Гаррісон, із вражаючими антикварними меблями, важкими оксамитовими шторами та розкішними ванними кімнатами. Готель випромінює характер і веселощі. Просто погляньте на номери Aristocrat і CS Lewis, які мають інтер’єр у стилі антикваріату.

Ви можете не лише забронювати номер, але й обрати спеціальні пакетні пропозиції, які включають, наприклад, пікніки та прогулянки на тандемних велосипедах. Якщо хочете розслабитися, вирушайте до елегантного спа-центру Nola Spa, де можна замовити масаж, процедури для обличчя тощо.

The Harrison зручно розташований неподалік від багатьох пам’яток Белфаста, таких як Гранд Опера Хаус, спроєктований Френком Матчемом, Музей Ольстера, кінотеатр Квінс, Театр Лірик, Ботанічні сади та інше. Не забудьте попросити у персоналу "Мелину карту", яка містить найкращі ресторани та бари міста.

Merchant Hotel

Merchant Hotel заслуговує на увагу хоча б через свої неймовірні парадні сходи, які внесені до списку культурної спадщини категорії A і вже прикрасили не одну сторінку в соціальних мережах. Популярний готель Белфаста також відомий своїм традиційним післяобіднім чаєм із пухкими домашніми булочками та фірмовою сумішшю Merchant, що подається у Вікторіанській великій залі з високою стелею під розкішною люстрою. На території готелю є кілька барів і ресторанів, зокрема:

The Cloth Ear – традиційний ірландський паб;

– традиційний ірландський паб; Bert’s – єдиний у місті джазовий бар із видатним коктейльним меню, що прославляє гламур 1920-х.

Merchant Hotel пропонує різноманітні варіанти розміщення, але всі номери світлі та просторі; деякі оформлені в стилі ар-деко, інші демонструють шарм вікторіанського періоду з відповідними меблями та картинами на замовлення.

Особливу увагу варто приділити розкішному спа-центру, який включає п’ять процедурних кабінетів, зону гідротерапії, кімнату релаксації та продукцію брендів VOYA і Elemis. Крім того, готель популярний серед любителів гольфу, які можуть орендувати обладнання на місці та замовити трансфер до певних полів у регіоні.

The Malone Hotel

Шикарний вікторіанський таунхаус. Джерело: https://www.themalonehotel.com/ Шикарний вікторіанський таунхаус. Джерело: https://www.themalonehotel.com/

Схований серед зелених алей у південній частині міста, але за крок від жвавого торговельного району Лісберн-роуд, нещодавно відреставрований готель Белфаста займає вікторіанський таунхаус. The Malone Hotel пишається сімейною гостинністю та багатою історією, адже він був відкритий у 1945 році як The Bowness. Понад три десятиліття родина Малоун працює над своєю репутацією та розвитком у сфері гостинності.

Радимо відвідати новий ресторан Gallery і чудовий бар Greyhound. Меню для ресторанів розробив талановитий шеф-кухар Ендрю МакКоннелл. Для страв використовуються сезонні продукти з ірландським колоритом, а винна та коктейльна карта зосереджена на північноірландських спиртних напоях.

Culloden Estate and Spa

Culloden Estate and Spa, розташований неподалік від Белфаста, пропонує приголомшливі краєвиди на узбережжя Антріму. Спочатку побудований як офіційний палац для єпископів, цей елегантний курорт включає 12 акрів доглянутих садів, прогулянки якими приносять справжнє задоволення.

Один із найкращих готелів Белфаста має 98 номерів і люксів, усі індивідуально оформлені. Якщо ви подорожуєте великою сім’єю чи компанією, можете зупинитися в Estate Suites із камінами та високими стелями, обідніми зонами для шести осіб. Популярні також Tower Suites, що пропонують безперешкодний вид на затоку. Апартаменти мають надзвичайно високі стелі та розкішні меблі.

Готель часто обирають для важливих подій і весіль. Це місце також популярне серед любителів активного відпочинку та свіжого кельтського повітря. На території комплексу є корчма з традиційним ірландським пабом, який приваблює як місцевих, так і туристів. Для сучаснішої кухні в величній готичній атмосфері вирушайте до чудового ресторану Vespers.

Bullitt Hotel

Одне з найкращих місць для проживання в Белфасті – модний і сучасний Bullitt Hotel, розташований у самому серці міста та належить до групи Beannchor, до якої також входить п’ятизірковий флагман Merchant. Готель був названий і оформлений на честь бойовика 1968 року зі Стівом МакКвіном, тому всередині вас чекають темні кінематографічні інтер’єри. Основні зручності, доступні для гостей, включають:

Ресторан Taylor & Clay , яким керує шеф-кухар Саул О’Райлі, що спеціалізується на морепродуктах і стейках;

, яким керує шеф-кухар Саул О’Райлі, що спеціалізується на морепродуктах і стейках; Бар і сад на даху Babel із панорамними видами на місто;

із панорамними видами на місто; Затишний внутрішній дворик, де організовуються вечірки з діджеями тощо.

Bullitt Hotel має 74 номери в різних конфігураціях, але завжди комфортні.

Europa Hotel

Відомий як найбільш бомбований готель у Європі, що пережив 36 атак, цей незвичайний заклад зберіг свій величний екстер’єр і розкішне лобі в стилі Нью-Йорка. Europa Hotel розташований на величній вулиці Great Victoria Street у самому серці Белфаста. Ви можете зупинитися в одному з 272 номерів, включно з 92 люксами та представницькими апартаментами. Якщо хочете отримати максимум від перебування в готелі, забронюйте Presidential Clinton Suite; саме тут зупинялися Білл і Хілларі Клінтон у 1995 році під час мирних переговорів.

Елегантний лаундж-бар оживає щоночі завдяки живій музиці від місцевих і міжнародних виконавців, сміху під час комедійних виступів, а вдень тут подають традиційний післяобідній чай із особливим шармом і смачними делікатесами. Розкішна Grand Ballroom – популярне місце для весіль, а в Europa Hotel також є бістро та бар.

The Fitzwilliam

Цей розкішний готель у Белфасті розташований у самому серці міста. П’ятизірковий The Fitzwilliam пропонує номери, оформлені в сучасному стилі з високоякісними єгипетськими бавовняними простирадлами та пуховими ковдрами з качиного пуху. Готель популярний серед любителів культури, адже він розташований неподалік від Театру Лірик, Гранд Опера Хаус, Залу Ольстера та популярного Театру Акцидентал. Перед відвідуванням вистави завітайте до відзначеного нагородами ресторану готелю, щоб насолодитися смачною вишуканою стравою.

Не пропустіть післяобідній чай у The Fitzwilliam, розроблений кондитером Джеммою Остін із Great British Menu.