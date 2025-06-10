Топ-8 отелей в Белфасте: уютный отдых в Соединенном Королевстве

Есть множество причин влюбиться в Северную Ирландию и выбрать ее следующим пунктом путешествия, то ли из-за пристрастия к популярному сериалу "Игра престолов", то ли благодаря фильму Кеннета Брана "Белфаст", номинированному на семь премий Оскар, из-за любви к истории или особого внимания к гастрономической сцене. Вместо драконов и бурного политического фона вас встретит радушный и уютный Белфаст. С каменистым холмом Кейвхилл и величественной Черной горой, а также грандиозной эдвардианской архитектурой город наполнен ресторанами и кафе, галереями, музеями, эклектическими магазинами и яркой культурой ночной жизни. После дегустации сыра и местного фаджа на рынке Сент-Джордж, исследования Викторианских ботанических садов и прогулки по мощеным улочкам Квартала Катедрал, вам понадобится место для отдыха и релакса. Ниже представлен список из топ-8 лучших отелей в Белфасте, где следует остановиться во время путешествия по атмосферной Северной Ирландии.

Titanic Hotel

Титаник в Белфасте. Источник: Image by Garth MacAnally/Pixabay

Расположенный в бывшей штаб-квартире Harland & Wolff и типографии, где создавались чертежи самого легендарного печально известного корабля, Titanic Hotel имеет 119 номеров. Бутик-гостиница отличается легендарным расположением в самом сердце Титаник Квартала. Его окна открывают захватывающие виды на огромные верфи, откуда впервые отплыл знаменитый корабль, и два желтых "крана" – Samson и Goliath (двойные судостроительные краны).

Апартаменты оформлены яркими элементами в стиле ар-деко и украшены морской тематикой. Titanic Hotel гордится большой коллекцией искусства, включая фотографии и портреты пассажиров корабля, памятные вещи White Star Line и т.д. Рекомендуем обратить внимание на аутентичные элементы интерьера. К примеру, главный бар украшен плиткой Villeroy & Boch, такой же, как использовалась для бассейна и роскошных ванных комнат Титаника.

Стоит посетить ресторан отеля The Wolff Grill, где используются местные ингредиенты для приготовления блюд, и не пропустите коктейли в баре Drawing Office Two под фантастическим сводчатым потолком.

Одна из лучших гостиниц Белфаста особенно популярна для свадеб и других важных событий. Вы также можете выбрать пакетные предложения, включающие, например, исторические туры, йогу и билеты в аттракцион Titanic Belfast с инновационными интерактивными элементами и полномасштабными реконструкциями.

The Harrison

Расположенный в прекрасно отреставрированной резиденции викторианского купца, датируемой 1879 годом, The Harrison является одной из лучших гостиниц Белфаста. Отель имеет только 16 уютных номеров, все оформлены в индивидуальном стиле, отражающем игривую эстетику владелицы Мелани Гаррисон, с впечатляющей антикварной мебелью, тяжелыми бархатными шторами и роскошными ванными комнатами. Отель излучает характер и веселье. Просто посмотрите на номера Aristocrat и CS Lewis, которые имеют интерьер в стиле антиквариата.

Вы можете не только забронировать номер, но и выбрать специальные пакетные предложения, которые включают в себя, например, пикники и прогулки на тандемных велосипедах. Если вы хотите расслабиться, отправляйтесь в элегантный спа-центр Nola Spa, где можно заказать массаж, процедуры для лица и т.д.

The Harrison удобно расположен неподалеку от многих достопримечательностей Белфаста, таких как Гранд Опера Хаус, спроектированный Фрэнком Матчемом, Музей Ольстера, кинотеатр Квинс, Театр Лирик, Ботанические сады и другое. Не забудьте попросить у персонала "Мелину карту", содержащую лучшие рестораны и бары города.

Merchant Hotel

Merchant Hotel заслуживает внимания хотя бы через свою невероятную парадную лестницу, которая внесена в список культурного наследия категории A и уже украсила не одну страницу в социальных сетях. Популярная гостиница Белфаста также известна своим традиционным послеобеденным чаем с рыхлыми домашними булочками и фирменной смесью Merchant, которая подается в большом Викторианском зале с высоким потолком под роскошной люстрой. На территории отеля есть несколько баров и ресторанов.

The Cloth Ear – традиционный ирландский паб;

– традиционный ирландский паб; Bert's – единственный в городе джазовый бар с выдающимся коктейльным меню, прославляющий гламур 1920-х.

Merchant Hotel предлагает разнообразные варианты размещения, но все номера светлые и просторные; некоторые оформлены в стиле ар-деко, другие демонстрируют шарм викторианского периода с соответствующей мебелью и картинами на заказ.

Особое внимание следует уделить роскошному спа-центру, включающему пять процедурных кабинетов, зону гидротерапии, комнату релаксации и продукцию брендов VOYA и Elemis. Кроме того, отель популярен среди любителей гольфа, которые могут арендовать оборудование на месте и заказать трансфер до определенных полей в регионе.

The Malone Hotel

Шикарный викторианский таунхаус. Источник: https://www.themalonehotel.com/

Укрытая среди зеленых аллей в южной части города, но в шаге от оживленного торгового района Лисберн-роуд, недавно отреставрированный отель Белфаста занимает викторианский таунхаус. The Malone Hotel гордится семейным гостеприимством и богатой историей, ведь он был открыт в 1945 году как The Bowness. Более трех десятилетий семья Малоун работает над своей репутацией и развитием в области гостеприимства.

Советуем посетить новый ресторан Gallery и отличный бар Greyhound. Меню для ресторанов разработал талантливый шеф-повар Эндрю МакКоннелл. Для блюд используются сезонные продукты с ирландским колоритом, а винная и коктейльная карта сосредоточена на североирландских спиртных напитках.

Culloden Estate and Spa

Culloden Estate and Spa, расположенный неподалеку от Белфаста, предлагает потрясающие виды на побережье Антрима. Изначально построенный как официальный дворец для епископов, этот элегантный курорт включает 12 акров ухоженных садов, прогулки по которым доставляют настоящее удовольствие.

Одна из лучших гостиниц Белфаста имеет 98 номеров и люксов, все индивидуально оформлены. Если вы путешествуете по большой семье или компании, можете остановиться в Estate Suites с каминами и высокими потолками, обеденными зонами для шести человек. Популярны также Tower Suites, предлагающие беспрепятственный вид на залив. Апартаменты имеют очень высокие потолки и роскошную мебель.

Отель часто выбирают для важных событий и свадеб. Это место также популярно среди любителей активного отдыха и свежего кельтского воздуха. На территории комплекса есть корчма с традиционным ирландским пабом, привлекающим как местных, так и туристов. Для более современной кухни в величественной готической атмосфере отправляйтесь в замечательный ресторан Vespers.

Bullitt Hotel

Одно из лучших мест для проживания в Белфасте – модный и современный Bullitt Hotel, расположенный в самом сердце города и принадлежит к группе Beannchor, в которую также входит пятизвездочный флагман Merchant. Гостиница была названа и оформлена в честь боевика 1968 года со Стивом МакКвином, поэтому внутри вас ждут темные кинематографические интерьеры. Основные удобства, доступные для гостей, включают:

Ресторан Taylor & Clay , которым руководит шеф-повар Саул О'Райли, специализирующийся на морепродуктах и стейках;

, которым руководит шеф-повар Саул О'Райли, специализирующийся на морепродуктах и стейках; Бар и сад на крыше Babel с панорамными видами города;

с панорамными видами города; Уютный внутренний дворик, где организуются вечеринки с диджеями.

Bullitt Hotel имеет 74 номера в разных конфигурациях, но всегда комфортны.

Europa Hotel

Известное как наиболее бомбированный отель в Европе, переживший 36 атак, это необычное заведение сохранило свой величественный экстерьер и роскошное лобби в стиле Нью-Йорка. Europa Hotel расположен на величественной улице Great Victoria Street в самом сердце Белфаста. Вы можете остановиться в одном из 272 номеров, включая 92 люкса и представительских апартаментов. Если вы хотите получить максимум от пребывания в отеле, забронируйте Presidential Clinton Suite ; именно здесь останавливались Билл и Хиллари Клинтон в 1995 году во время мирных переговоров.

Элегантный лаундж-бар оживает каждую ночь благодаря живой музыке от местных и международных исполнителей, смеха во время комедийных выступлений, а днем здесь подают традиционный послеобеденный чай с особым шармом и вкусными деликатесами. Роскошная Grand Ballroom – популярное место для свадеб, а в Europa Hotel также есть бистро и бар.

The Fitzwilliam

Этот роскошный отель в Белфасте расположен в самом сердце города. Пятизвездочный The Fitzwilliam предлагает номера, оформленные в современном стиле с высококачественными египетскими хлопчатобумажными простынями и пуховыми одеялами из утиного пуха. Отель популярен среди любителей культуры, ведь расположен неподалеку от Театра Лирик, Гранд Опера Хаус, Зала Ольстера и популярного Театра Акцидентал. Перед посещением спектакля посетите отмеченный наградами ресторан отеля, чтобы насладиться вкусным изысканным блюдом.

Не пропустите послеобеденный чай в The Fitzwilliam, разработанный кондитером Джеммой Остин из Great British Menu.