Топ-8 курортів із системою 'все включено' на островах Теркс і Кайкос. Знайдіть свій власний багамський рай

Архіпелаг Багам відомий у всьому світі як один із найкращих тропічних курортів. Навіть якщо ви ніколи там не були, ви напевно бачили його панорамні краєвиди в глянцевих журналах і брошурах. Талановита природа створила справжні витвори мистецтва, а людина підкреслила їх рамками комфорту та різноманітними пропозиціями доступності.

Теркс і Кайкос — це низка островів із приголомшливими білими пляжами, зеленими пальмами, діамантовими водами та вишуканими умовами проживання. Звісно, хочеться включити всі послуги одним махом і не думати про всі деталі поїздки. Це зручно для планування бюджету та спокою під час відпустки. Ми зібрали для вас найкращі курорти "все включено" на Теркс і Кайкос. Їх чимало, але всі вони конкурують із пропозиціями окремих бронювань послуг. У деяких випадках курорти "все включено" на Теркс і Кайкос навіть трохи вигідніші фінансово, якщо бронювати той самий перелік послуг окремо.

Кожен острів у групі Теркс і Кайкос — це окремий курорт зі своєю родзинкою, активностями і комфортом. Але всіх їх об’єднують приголомшливі краєвиди та приємний тропічний клімат у сезон. Тепер ви можете обрати найкращий варіант "все включено" на Теркс і Кайкос.

Не пропустіть важливі поради щодо відвідування найкращих курортів на Теркс і Кайкос, щоб не потрапити в пастку погодних сюрпризів.

1. Курорт Alexandra Resort "все включено"

Люксовий відпочинок. Джерело: https://www.alexandraresort.com/ Люксовий відпочинок. Джерело: https://www.alexandraresort.com/

Цей курорт заслужено відкриває наш список топ-8 курортів "все включено" на Теркс і Кайкос. Alexandra Resort на Грейс-Бей мало хто може перевершити за рівнем послуг, які надає цей райський напрямок.

Гармонійно поєднуючись із островом Провіденсьялес і пропонуючи якісне проживання "все включено", курорт порадує вас: ресторанними стравами та преміальними напоями, доступом до пляжу, комфортними люксами та можливістю відвідати сусідній курорт "все включено".

Ви можете обрати один із 90 студій, розташованих прямо на білосніжному пляжі. Дизайн номерів гармонує з природою та додає приємні кольори, створюючи атмосферу розслабленого відпочинку та вишуканої розкоші. Усі номери мають доступ до балкона або тераси, де можна безкінечно милуватися вражаючими сходами та заходами сонця, із чашкою кави вранці чи тропічним коктейлем увечері. Усі студії обладнані міні-кухнями та мають одну або дві спальні. Є варіант пентхауса з чотирма спальнями та великою кухнею. Для дітей до 12 років проживання та харчування безкоштовні, якщо вони ділять номер із батьками без потреби в додаткових ліжках. Великий басейн у формі лагуни стане приємним доповненням до включених послуг. А різноманітні водні види спорту в басейні — це вишенька на торті. Кремом на вашому солодкому десерті буде невеликий фітнес-центр, а глазур’ю — маленький спа-центр.

Привабливість цього курорту на Грейс-Бей полягає не лише в близькості до пляжу, а й до магазинів Regent Village.

Як бачите, перелік зручностей у Alexandra Resort дійсно розкішний, що робить його одним із найкращих курортів "все включено" на Теркс і Кайкос.

Бронювання та перелік послуг Alexandra Resort: http://www.alexandraresort.com

2. Курорт Ambergris Caye на приватному острові

Курорт Ambergris Caye, острови Теркс і Кайкос. Джерело: https://www.ambergriscay.com/ Курорт Ambergris Caye, острови Теркс і Кайкос. Джерело: https://www.ambergriscay.com/

У південно-східній частині архіпелагу Багам пропонується приватний курорт Ambergris Caye: "все включено" на Теркс і Кайкос. Це справді розкішна відпустка в найкомфортніших умовах і незмінно мальовничій природі.

Це місце для тих, хто хоче втекти від повсякденних турбот і активностей, насолодитися всіма можливими враженнями та відчути багатство тропічного курорту.

Можливо, кілька тисяч доларів за ніч — розумна ціна за цей рівень сервісу та перелік послуг.

З моменту прибуття в аеропорт ви відчуєте всю турботу та тепло, які готовий надати курорт "все включено". Вас зустрінуть і організують 20-хвилинний переліт на острів, де вас доставлять прямо до обраного номера першого класу. Десять люксів, сім вілл, а також колекція приватних будинків розмістять вас із елітним розмахом. Можливість насолоджуватися найкращою їжею та преміальними напоями від професійних шеф-кухарів у будь-якому ресторані чи барі на Ambergris Caye, від сніданку до обіду та вечері біля басейну. Цей гастрономічний досвід точно задовольнить усі ваші кулінарні мрії.

Перелік включених активностей вражає: каякінг, різноманітні водні екскурсії (мангрові зарості, спостереження за китами, фрідайвінг, риболовля, круїзи на заході сонця, снорклінг) та різноманітні водні види спорту. Головне — встигнути спробувати всі активності за день, щоб залишилося трохи часу для спа-процедур, відпочинку біля вогнища на пляжі чи замовлення ексклюзивної вечері від шеф-кухаря. Курорт Ambergris Caye — найкращий "все включено" на Теркс і Кайкос, який на 100% виправдовує свої 5 зірок.

Дізнайтесь більше про Ambergris Caye Resort: http://www.ambergriscay.com

3. Beaches Turks & Caicos

Все включено. Джерело: https://www.beaches.com/ Все включено. Джерело: https://www.beaches.com/

На одному з найприголомшливіших пляжів Грейс-Бей розташований чудовий варіант серед курортів "все включено" на Теркс і Кайкос. Відомий своєю сімейною відпусткою, Beaches Turks & Caicos зачарував багатьох величезним переліком активностей як на воді, так і на суші.

З такою відпусткою ви маєте можливість відвідати архітектуру та атмосферу Італії, Франції, Карибів і Кі-Весту, не залишаючи острова. Чудова ідея архітекторів і дизайнерів створила на острові чотири селища, що імітують стилі цих країн. Витончена романтика Франції з її вишуканими ресторанами; яскраві кольори Карибів, оточені тропічною природою; темпераментні розваги в італійському стилі з величезним басейном або селище Кі-Вест із мальовничими видами на океан — це справа смаку. Ви зможете обрати власне помешкання, а розваги доступні у всіх чотирьох зонах.

Преміум-номери або люкси з однією спальнею, а також двоповерхові вілли з кількома кімнатами. Деякі бронювання навіть включають послуги дворецького та ексклюзивні ванні кімнати.

Beaches Turks & Caicos має 21 ресторан і неймовірну кількість кіосків із морозивом і джелато. Для тих, хто любить міцніші напої, є 15 барів із преміальними алкогольними коктейлями.

Щодо пригод і розваг на острові, головне — не перестаратися. Ви не зможете спробувати все за одну відпустку, тому пропонуємо одразу скласти плани:

дайвінг і снорклінг

ексклюзивна програма дайвінгу, де професіонали проведуть години, досліджуючи краєвиди

дитячий клуб Sesame Street & Camp із нянею — насолоджуйтесь активностями для дорослих

аквапарк площею 45 000 квадратних футів

численні басейни та джакузі

спа

сауни та парові лазні

манікюрний салон і різноманітні процедурні кабінети

лаунж-зона для підлітків

пляжі з відкритими океанськими хвилями, мерехтливим білим піском і діамантовими водами.

Оберіть свою атмосферу з курортом "все включено" Beaches Turks & Caicos: http://www.beaches.com

4. Beach House Turks and Caicos

Шукаєте усамітнену відпустку серед курортів "все включено" на Теркс і Кайкос? Ми знайшли її для вас. Beach House Turks & Caicos пропонує 21 величезний готельний номер прямо біля океану. Це дозволить вам насолоджуватися краєвидом 24/7 прямо з тераси вашого номера. Кожен люкс має свою химерну назву. У номері є кухня, телевізор і комфортні стилізовані меблі.

Один із найкрасивіших пляжів Грейс-Бей буде перед вашими очима щодня, адже кожен люкс має власне приватне місце на білому піску з шезлонгами, парасольками та столом.

Власний ресторан готелю запропонує широкий вибір карибської кухні або зробить вашу вечерю по-справжньому романтичною, перенісши її на пляжну терасу.

Тренажерний зал і спа нададуть вам не одну приємну можливість покращити здоров’я та самопочуття. Велосипеди для тривалих прогулянок, басейн із лаунж-зонами та альтанкою, оточеною зеленими пальмами, зона для подій — усе дуже атмосферно та затишно.

Доступні різноманітні водні види спорту та активності.

Дизайн готелю з дерев’яними віконницями та терасами створює атмосферу легкості та затишку, спокійної та гармонійної тропічної відпустки.

Дізнайтесь більше про Beach House Turks & Caicos: http://www.beachhousetci.com

5. Blue Haven Resort

Гарний сімейний відпочинок. Джерело: https://www.bluehaventci.com/ Гарний сімейний відпочинок. Джерело: https://www.bluehaventci.com/

У топ-5 найкращих курортів "все включено" на Теркс і Кайкос легко потрапляє Blue Haven Resort. Цей по-справжньому красивий тропічний курорт є побратимом Alexandra Resort, тож ви повною мірою насолодитеся чудовим переліком включених послуг і преміальним комфортом. До традиційних тропічних краєвидів додаються види на марину та білосніжні яхти. Архітектурний простір, оточений бірюзовими водами, надасть простору та насолоди краєвиду. Тому планування весільної церемонії тут, наприклад, буде надзвичайно вдалою ідеєю.

Окрім комфортних номерів із видом на океан, ви можете снідати, обідати та вечеряти в усіх ресторанах готелю. Необмежені напої, цілодобовий снек-бар і холодильник у номері з водою, безалкогольними напоями та пивом. І це ще до розваг:

водний батут

дайвінг

каякінг

цілодобовий фітнес-зал

велопрогулянки

вітрильні човни

каяки

Чудовий перелік активностей, гідний кількох відпусток. Додайте до цього платні заняття йогою на каяках, уроки вітрильного спорту, віндсерфінгу, кайтбордингу та безліч інших приємних вражень, і ви зможете відпочивати в одному з приголомшливих курортів на Теркс і Кайкос — Blue Haven Resort — без нудьги роками.

Дізнайтесь більше про Blue Haven Resort: http://www.bluehavenresort.com

6. Club Meridian

За 15 хвилин від Провіденсьялеса, на краю третього за величиною бар’єрного рифу у світі, розташований усамітнений приватний курорт "все включено" на Кайкос. Meridian Club Resort, оточений просторами білосніжних пляжів, вишуканою простотою інтер’єрів, мерехтливими басейнами блакитної води та безкрайніми просторами вод Атлантичного океану.

Номери в Club Meridian гармоніюють із тропічним ландшафтом і легкими бризами. Атмосфера легкості та невимушеності відчувається буквально в усьому, від струмуючих білих тканин до майстерно підібраних подушок на вашому ліжку. Ви можете обрати один із 10 номерів із видом на пляж або усамітнені люкси з доступом до прибережної зони білого піску. Незалежно від обраного місця, вас оточуватиме приголомшлива краса, розкіш і комфорт.

Лаунж-зони біля басейну, гойдалки-гамаки та відкриті душі з водоспадом — шикарні доповнення до вашої мрійливої відпустки.

Обід можна взяти в будь-який куточок Meridian Resort. Кухня з усього світу дозволить скуштувати найвідоміші страви, не переїжджаючи до іншої країни. Різноманітність морепродуктів, щойно виловлених, задовольнить будь-якого гурмана.

Окрім традиційних водних активностей, властивих курортам "все включено" на Теркс і Кайкос, ви можете відвідати кулі коралових рифів, зануритися в усесвітньо відомий риф і зробити покупки на головному острові Прово.

Дізнайтесь більше про Club Meridian: http://www.meridianclub.com

7. East Bay Resort

Розкішні номери. Джерело: https://www.eastbayresort.com/ Розкішні номери. Джерело: https://www.eastbayresort.com/

На острові Південний Кайкос готель East Bay Resort пропонує свій варіант "все включено" на Кайкос.

Незалежно від того, чи оберете ви студію, чи люкс із двома спальнями, ви побачите тропічний ландшафт із діамантовим прибоєм із кожного вікна, обрамленого легким білим тюлем. Номери повністю обладнані всім необхідним для комфортного перебування та мають міні-кухні та холодильники.

Виходячи з готелю, ви ступите на м’який мерехтливий пісок пляжу Іст-Бей, де на вас чекають шезлонги, блакитні парасольки та освіжаючі коктейлі. Пакет "все включено" включає басейн, солярій, фітнес-центр і спа.

Традиційні тропічні немотові види спорту та можливість відвідати кораловий риф із приголомшливим морським життям. А шанс побачити горбатих китів зблизька залишить яскраві спогади на все життя.

Дізнайтесь актуальні ціни East Bay Resort: http://www.eastbayresort.com

8. Club Med Turkoise

Завдяки нещодавньому оновленню курорт Club Med Turkoise легко конкурує зі своїми найближчими сусідами, курортами Alexandra та Beaches. Його пропозиції "все включено" на Теркс вразять вас і змусять повертатися знову. Створений для розваг дорослих, його активності принесуть багато адреналіну та відчуття бурхливого джакузі навколо. Усі водні види спорту та активності доступні під час вашого перебування, а також тенісні та волейбольні корти.

Фітнес-центр із кардіотренажерами, заняття йогою допоможуть підтримувати тіло в тонусі для активного відпочинку, який Club Med Turkoise пропонує особливим чином.

На курорті є два ресторани, які обслуговуватимуть вас під час вишуканих вечерь. Для сніданків і обідів відкритий окремий ресторан із континентальними сніданками та широким вибором страв на будь-який смак протягом дня. Снек-бари для тих, хто втомився від вишуканості та мріє про чіпси, бургери та тако. Родзинкою цього курорту є бар у воді, де ви можете насолоджуватися напоєм, не виходячи з теплої води.

Дізнайтесь більше про Club Med Turkoise: http://www.clubmed.com

Поради щодо відвідування курортів "все включено" на Теркс і Кайкос

Атлантичний океан із його непередбачуваними водами та швидко змінюваними погодними умовами може зробити вашу поїздку небезпечною, якщо ви потрапите в сезон ураганів.

Майте на увазі, що серпень і вересень — це пік сезону поганої погоди. А з червня по листопад ви можете потрапити в шторм. Загалом ці місяці вважаються сезоном дощів і не найкращим часом для відвідування островів.

Але деякі успішно використовують цей період для відпочинку в тропічних курортах за половину ціни активного сезону. Якщо пощастить, у вас буде тихий тиждень із чудовою погодою.

Так званий високий сезон триває з грудня по березень. У цей час ваша довгоочікувана відпустка не буде зіпсована поганою погодою. Максимум, що ви отримаєте, — це красиві хвилі для серфінгу.

Період із квітня по травень дуже комфортний за погодою, до того ж у цей час ціни починають падати, а кількість людей значно зменшується, що означає, що ви можете насолоджуватися ще більшим комфортом за менші гроші.