Топ-7 курортів для дівочої подорожі в Карибському басейні: з чудовими пляжами, першокласними спа, безліччю розваг і винятковими умовами проживання

Втеча до теплого місця – чудова ідея для відпустки з подругами. Організація групової відпустки для дівчат може бути складною, але найкращі all-inclusive курорти в Карибському басейні успішно вирішують цю проблему. Проживання, їжа та напої, розваги зібрані в один тариф, тож ви можете повністю віддатися пригодам. З білосніжними піщаними пляжами, прозорими бірюзовими водами, великою кількістю розваг і цікавих занять, ці 7 найкращих all-inclusive курортів у Карибському басейні є ідеальним вибором для дівочої подорожі.

1. Breathless Montego Bay Resort & Spa, Ямайка

Кожен день буде сповнений новими враженнями та емоціями. Джерело: Image Hyattinclusivecollection.com Кожен день буде сповнений новими враженнями та емоціями. Джерело: Image Hyattinclusivecollection.com

Breathless Resort особливо популярний серед all-inclusive курортів у Карибському басейні для вечірок на честь майбутнього весілля та відпочинку з подругами. За словами туристичної консультантки T + L Марджі Хенд, причина в "динамічних розвагах, першокласних спа-процедурах, музиці, чудовій їжі та коктейлях". Бренд володіє кількома чудовими місцями для відпочинку в Карибському басейні, і Монтего-Бей – один із найкращих завдяки шикарним умовам проживання на мальовничій смузі піску.

Розпочніть день із подругами на курорті з групового заняття йогою, продовжуйте відпочинком біля одного з трьох блискучих басейнів: один із них розташований на даху, а поруч є бар, де можна насолодитися коктейлем і зробити ідеальні тревел-фото для Instagram. Якщо ви в настрої для активнішого відпочинку, вирушайте на снорклінг або каякінг. Для вечірнього дозвілля вибір також вражаючий: вечірки біля басейну, нічний клуб, жива музика та 11 барів для жвавої ночі. Потім повертайтеся до свого високотехнологічного люксу з власним балконом або терасою та відкритою гідромасажною ванною.

2. BodyHoliday, Сент-Люсія

Якщо ви з подругами шукаєте all-inclusive курорти в Карибському басейні для освіжаючої та розслаблюючої відпустки, цей варіант вам підійде.

BodyHoliday у Сент-Люсії особливо привабливий для любителів фітнесу та оздоровлення, адже тут є відзначений нагородами оздоровчий центр із широким спектром процедур. Тут ви можете провести час із подругами за ритуалами спа в стилі аюрведи та поживними процедурами, відвідати інфрачервону сауну та таласотерапевтичний басейн, зайнятися йогою, тай-чі або медитацією. Релакс можна доповнити морськими прогулянками, снорклінгом, засмаганням на відокремленому пляжі, оточеному пишними тропічними садами, або груповими фітнес-заняттями. Для максимального комфорту гостей курорт пропонує шикарні номери на березі моря, люкси та вілли з кількома спальнями, а також покращує досвід стравами з місцевих інгредієнтів і свіжих трав та овочів із власного саду.

3. Curtain Bluff, Антигуа

Ці чарівні заходи сонця назавжди залишаться у вашій пам’яті. Джерело: Image Curtainbluff.com Ці чарівні заходи сонця назавжди залишаться у вашій пам’яті. Джерело: Image Curtainbluff.com

Затишний курорт, огорнутий невимушеною розкішшю, пропонує омолоджувальні процедури та численні водні види спорту, популярний для відпочинку груп подруг. Це не виключно для дорослих, але все ж забезпечує саме той розслаблюючий відпочинок від рутини, сповнений пригод, якого ви очікуєте від відпустки з подругами на all-inclusive курортах Карибського басейну.

Катайтеся на водних лижах, займайтеся снорклінгом двічі на день, віндсерфінгом – all-inclusive пакет щедрий на розваги. Чергайте водні види спорту з відпочинком біля басейну, засмаганням на пляжі, тенісом і йогою. А для повного розслаблення відвідайте спа-центр площею 5000 квадратних футів на березі моря. Перед процедурою насолоджуйтесь свіжим трав’яним чаєм, відпочиваючи на терасі та милуючись приголомшливими краєвидами навколишніх островів, а потім вирушайте до однієї з 4 процедурних кімнат. Спробуйте різні техніки масажу (шведський, глибокий, шиацу тощо), ароматерапевтичні обгортання, процедури для обличчя та тіла, а потім розслабтеся в розкішній ванні на схилі гори, освіжаючись смачними напоями.

4. Sanctuary Cap Cana, Домініканська Республіка

30 акрів узбережжя в приватній закритій спільноті належать одному з найкращих all-inclusive курортів для райської відпустки з подругами в Карибському басейні. Бездоганні пляжі, чудовий спа-центр, активний відпочинок, ресторани високого рівня та водні види спорту – формула успішної відпустки для дівчат, які хочуть насолоджуватися кожною миттю.

Курорт приймає лише дорослих і є одним із найкращих all-inclusive готелів у Домініканській Республіці. Шикарні люкси мають приватні патіо, більшість із них обладнані особистими гідромасажними ваннами, а деякі – приватними басейнами. Після відпочинку в розкішному номері гості вирушають грати у волейбол на пляжі, засмагати біля одного з шести басейнів або насолоджуватися процедурами в спа-центрі, такими як гідротерапія чи цілісні релаксаційні ритуали. Розмірений темп життя вдень змінюється з настанням вечора, коли панує розслаблена атмосфера тематичних і коктейльних вечірок, а гості заповнюють 11 барів і ресторанів на території.

5. The Aerial BVI, Британські Віргінські Острови

Коли виникає потреба відчути себе на власному особистому острові-оазисі, The Aerial BVI стане вашим найкращим вибором серед all-inclusive курортів у Карибському басейні, придатних для дівочої подорожі.

Це all-inclusive курорт для всіх вікових груп, де ви проведете час на незайманих смугах білосніжного піску, займатиметеся йогою та пішим туризмом, кататиметеся на веслах біля ландшафтного басейну, займатиметеся каякінгом або серфінгом і розслаблятиметеся з персоналізованими спа-процедурами. Любителі природи захочуть відвідати Redemption Ranch, щоб ближче познайомитися з зебрами та покататися верхи, а шанувальники виняткової кухні будуть задоволені після вивчення меню без консервантів, рафінованого цукру та харчових барвників. Курорт підготував 17 номерів і унікальні вілли для розміщення гостей. Редакторка T + L Елізабет Родм описала своє перебування тут у 2023 році, зазначивши, що Aerial BVI не схожий на звичайні all-inclusive курорти: від смачної їжі до оздоровчих вражень, цей чудовий готель стане чудовою базою для омолоджувальної дівочої відпустки в Карибському басейні.

6. Divi Aruba All-inclusive Resort, Аруба

Зверніть увагу на всі басейни на території курорту. Джерело: Image Diviandtamarijnaruba.com Зверніть увагу на всі басейни на території курорту. Джерело: Image Diviandtamarijnaruba.com

All-inclusive курорт Divi Aruba Resort, розташований уздовж білосніжного пляжу Друїф, має всі шанси стати ідеальним місцем для дівочої подорожі в Карибському басейні. Арубу недарма називають "одним щасливим островом". Тут ви можете провести багато часу на пляжі, досліджуючи його піщані простори, а потім звернути увагу на зручності курорту: поплавати в басейні (на території їх чотири), пограти в теніс, відвідати щотижневі заняття з йоги, аквааеробіки або зумби, зайнятися скелелазінням на 30-футовій скелі на пляжі або відвідати спа-терапію. Вечірня розважальна програма чекає на гостей із пропозиціями від караоке-вечірок до вогняних шоу. Гості Divi Aruba Hotel також можуть вільно користуватися зручностями партнерського сімейного курорту Tamarijn. Це відкриває доступ до 15 барів і ресторанів. Номери всіх категорій у готелі просторі, обладнані великою верандою або балконом і можуть вмістити до 4 осіб.

7. Ambergris Cay, Теркс і Кайкос

З його кришталево-бірюзовими водами та цукрово-піщаними пляжами Теркс і Кайкос належить до найкращих all-inclusive напрямків для відпустки в Карибському басейні з топовими all-inclusive курортами, популярними для романтичних і сімейних поїздок, а також для вечірок на честь майбутнього весілля чи гала-церемоній.

Одним із таких чудових варіантів є Ambergris Cay – приватний острівний курорт площею 1100 акрів, який пропонує бунгало з однією спальнею або вілли з 3–6 спальнями. Останні ідеальні, якщо ви плануєте відпустку з подругами, і доповнюють розкішну обстановку камінами, приватними басейнами та прекрасними краєвидами на океан. Гості можуть проводити дозвілля, займаючись немотованими водними видами спорту, йогою, їздою на велосипедах, настільними іграми, піклболом і тенісом або пішим туризмом. Проведіть вечір за пікніком біля багаття або піднімаючи тост за вашу прекрасну дівочу подорож у Карибському басейні в одному з барів готелю.