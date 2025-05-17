Топ-7 курортів для дівочої подорожі в Карибському басейні: з чудовими пляжами, першокласними спа, безліччю розваг і винятковими умовами проживання
Втеча до теплого місця – чудова ідея для відпустки з подругами. Організація групової відпустки для дівчат може бути складною, але найкращі all-inclusive курорти в Карибському басейні успішно вирішують цю проблему. Проживання, їжа та напої, розваги зібрані в один тариф, тож ви можете повністю віддатися пригодам. З білосніжними піщаними пляжами, прозорими бірюзовими водами, великою кількістю розваг і цікавих занять, ці 7 найкращих all-inclusive курортів у Карибському басейні є ідеальним вибором для дівочої подорожі.
1. Breathless Montego Bay Resort & Spa, Ямайка
Breathless Resort особливо популярний серед all-inclusive курортів у Карибському басейні для вечірок на честь майбутнього весілля та відпочинку з подругами. За словами туристичної консультантки T + L Марджі Хенд, причина в "динамічних розвагах, першокласних спа-процедурах, музиці, чудовій їжі та коктейлях". Бренд володіє кількома чудовими місцями для відпочинку в Карибському басейні, і Монтего-Бей – один із найкращих завдяки шикарним умовам проживання на мальовничій смузі піску.
Розпочніть день із подругами на курорті з групового заняття йогою, продовжуйте відпочинком біля одного з трьох блискучих басейнів: один із них розташований на даху, а поруч є бар, де можна насолодитися коктейлем і зробити ідеальні тревел-фото для Instagram. Якщо ви в настрої для активнішого відпочинку, вирушайте на снорклінг або каякінг. Для вечірнього дозвілля вибір також вражаючий: вечірки біля басейну, нічний клуб, жива музика та 11 барів для жвавої ночі. Потім повертайтеся до свого високотехнологічного люксу з власним балконом або терасою та відкритою гідромасажною ванною.
2. BodyHoliday, Сент-Люсія
Якщо ви з подругами шукаєте all-inclusive курорти в Карибському басейні для освіжаючої та розслаблюючої відпустки, цей варіант вам підійде.
BodyHoliday у Сент-Люсії особливо привабливий для любителів фітнесу та оздоровлення, адже тут є відзначений нагородами оздоровчий центр із широким спектром процедур. Тут ви можете провести час із подругами за ритуалами спа в стилі аюрведи та поживними процедурами, відвідати інфрачервону сауну та таласотерапевтичний басейн, зайнятися йогою, тай-чі або медитацією. Релакс можна доповнити морськими прогулянками, снорклінгом, засмаганням на відокремленому пляжі, оточеному пишними тропічними садами, або груповими фітнес-заняттями. Для максимального комфорту гостей курорт пропонує шикарні номери на березі моря, люкси та вілли з кількома спальнями, а також покращує досвід стравами з місцевих інгредієнтів і свіжих трав та овочів із власного саду.
3. Curtain Bluff, Антигуа
Затишний курорт, огорнутий невимушеною розкішшю, пропонує омолоджувальні процедури та численні водні види спорту, популярний для відпочинку груп подруг. Це не виключно для дорослих, але все ж забезпечує саме той розслаблюючий відпочинок від рутини, сповнений пригод, якого ви очікуєте від відпустки з подругами на all-inclusive курортах Карибського басейну.
Катайтеся на водних лижах, займайтеся снорклінгом двічі на день, віндсерфінгом – all-inclusive пакет щедрий на розваги. Чергайте водні види спорту з відпочинком біля басейну, засмаганням на пляжі, тенісом і йогою. А для повного розслаблення відвідайте спа-центр площею 5000 квадратних футів на березі моря. Перед процедурою насолоджуйтесь свіжим трав’яним чаєм, відпочиваючи на терасі та милуючись приголомшливими краєвидами навколишніх островів, а потім вирушайте до однієї з 4 процедурних кімнат. Спробуйте різні техніки масажу (шведський, глибокий, шиацу тощо), ароматерапевтичні обгортання, процедури для обличчя та тіла, а потім розслабтеся в розкішній ванні на схилі гори, освіжаючись смачними напоями.
4. Sanctuary Cap Cana, Домініканська Республіка
30 акрів узбережжя в приватній закритій спільноті належать одному з найкращих all-inclusive курортів для райської відпустки з подругами в Карибському басейні. Бездоганні пляжі, чудовий спа-центр, активний відпочинок, ресторани високого рівня та водні види спорту – формула успішної відпустки для дівчат, які хочуть насолоджуватися кожною миттю.
Курорт приймає лише дорослих і є одним із найкращих all-inclusive готелів у Домініканській Республіці. Шикарні люкси мають приватні патіо, більшість із них обладнані особистими гідромасажними ваннами, а деякі – приватними басейнами. Після відпочинку в розкішному номері гості вирушають грати у волейбол на пляжі, засмагати біля одного з шести басейнів або насолоджуватися процедурами в спа-центрі, такими як гідротерапія чи цілісні релаксаційні ритуали. Розмірений темп життя вдень змінюється з настанням вечора, коли панує розслаблена атмосфера тематичних і коктейльних вечірок, а гості заповнюють 11 барів і ресторанів на території.
5. The Aerial BVI, Британські Віргінські Острови
Коли виникає потреба відчути себе на власному особистому острові-оазисі, The Aerial BVI стане вашим найкращим вибором серед all-inclusive курортів у Карибському басейні, придатних для дівочої подорожі.
Це all-inclusive курорт для всіх вікових груп, де ви проведете час на незайманих смугах білосніжного піску, займатиметеся йогою та пішим туризмом, кататиметеся на веслах біля ландшафтного басейну, займатиметеся каякінгом або серфінгом і розслаблятиметеся з персоналізованими спа-процедурами. Любителі природи захочуть відвідати Redemption Ranch, щоб ближче познайомитися з зебрами та покататися верхи, а шанувальники виняткової кухні будуть задоволені після вивчення меню без консервантів, рафінованого цукру та харчових барвників. Курорт підготував 17 номерів і унікальні вілли для розміщення гостей. Редакторка T + L Елізабет Родм описала своє перебування тут у 2023 році, зазначивши, що Aerial BVI не схожий на звичайні all-inclusive курорти: від смачної їжі до оздоровчих вражень, цей чудовий готель стане чудовою базою для омолоджувальної дівочої відпустки в Карибському басейні.
6. Divi Aruba All-inclusive Resort, Аруба
All-inclusive курорт Divi Aruba Resort, розташований уздовж білосніжного пляжу Друїф, має всі шанси стати ідеальним місцем для дівочої подорожі в Карибському басейні. Арубу недарма називають "одним щасливим островом". Тут ви можете провести багато часу на пляжі, досліджуючи його піщані простори, а потім звернути увагу на зручності курорту: поплавати в басейні (на території їх чотири), пограти в теніс, відвідати щотижневі заняття з йоги, аквааеробіки або зумби, зайнятися скелелазінням на 30-футовій скелі на пляжі або відвідати спа-терапію. Вечірня розважальна програма чекає на гостей із пропозиціями від караоке-вечірок до вогняних шоу. Гості Divi Aruba Hotel також можуть вільно користуватися зручностями партнерського сімейного курорту Tamarijn. Це відкриває доступ до 15 барів і ресторанів. Номери всіх категорій у готелі просторі, обладнані великою верандою або балконом і можуть вмістити до 4 осіб.
7. Ambergris Cay, Теркс і Кайкос
З його кришталево-бірюзовими водами та цукрово-піщаними пляжами Теркс і Кайкос належить до найкращих all-inclusive напрямків для відпустки в Карибському басейні з топовими all-inclusive курортами, популярними для романтичних і сімейних поїздок, а також для вечірок на честь майбутнього весілля чи гала-церемоній.
Одним із таких чудових варіантів є Ambergris Cay – приватний острівний курорт площею 1100 акрів, який пропонує бунгало з однією спальнею або вілли з 3–6 спальнями. Останні ідеальні, якщо ви плануєте відпустку з подругами, і доповнюють розкішну обстановку камінами, приватними басейнами та прекрасними краєвидами на океан. Гості можуть проводити дозвілля, займаючись немотованими водними видами спорту, йогою, їздою на велосипедах, настільними іграми, піклболом і тенісом або пішим туризмом. Проведіть вечір за пікніком біля багаття або піднімаючи тост за вашу прекрасну дівочу подорож у Карибському басейні в одному з барів готелю.