Топ-7 курортов для девичьего путешествия в Карибском бассейне: с прекрасными пляжами, первоклассными спа, множеством развлечений и исключительными условиями проживания.

Побег в теплое место – отличная идея для отпуска с подругами. Организация группового отпуска для девушек может быть сложной, но самые лучшие all-inclusive курорты в Карибском бассейне успешно решают эту проблему. Проживание, еда и напитки, развлечения собраны в один тариф, так что вы можете полностью отдаться приключениям. С белыми песчаными пляжами, прозрачными бирюзовыми водами, большим количеством развлечений и интересных занятий, эти 7 лучших all-inclusive курортов в Карибском бассейне являются идеальным выбором для девичьего путешествия.

1. Breathless Montego Bay Resort & Spa, Ямайка

Каждый день будет полон новых впечатлений и эмоций. Источник: Image Hyattinclusivecollection.com

Breathless Resort особенно популярен среди all-inclusive курортов в Карибском бассейне для вечеринок в честь предстоящей свадьбы и отдыха с подругами. По словам туристической консультантки T+L Марджи Хэнд, причина в "динамических развлечениях, первоклассных спа-процедурах, музыке, замечательной пище и коктейлях". Бренд владеет несколькими прекрасными местами для отдыха в Карибском бассейне, и Монтего-Бей – один из лучших благодаря шикарным условиям обитания на живописной полосе песка.

Начните день с подругами на курорте с группового занятия йогой, продолжайте отдых возле одного из трех блестящих бассейнов: один из них расположен на крыше, а рядом есть бар, где можно насладиться коктейлем и сделать идеальные тревел-фото для Instagram. Если вы в настроении для более активного отдыха, отправляйтесь на снорклинг или каякинг. Для вечернего досуга выбор также впечатляющий: вечеринки у бассейна, ночной клуб, живая музыка и 11 баров для оживленной ночи. Затем возвращайтесь к своему высокотехнологичному люксу с собственным балконом или террасой и открытой гидромассажной ванной.

2. BodyHoliday, Сент-Люсия

Если вы с подругами ищете all-inclusive курорты в Карибском бассейне для освежающего и расслабляющего отпуска, этот вариант вам подойдет.

BodyHoliday в Сент-Люсии особенно привлекателен для любителей фитнеса и оздоровления, ведь здесь отмечен наградами оздоровительный центр с широким спектром процедур. Здесь вы можете провести время с подругами по ритуалам спа в стиле аюрведы и питательными процедурами, посетить инфракрасную сауну и талассотерапевтический бассейн, заняться йогой, тай-чи или медитацией. Релакс можно дополнить морскими прогулками, снорклингом, загоранием на уединенном пляже, окруженном пышными тропическими садами, или групповыми фитнес-занятиями. Для максимального комфорта гостей курорт предлагает шикарные номера на берегу моря, люксы и виллы с несколькими спальнями, а также улучшает опыт блюдами из местных ингредиентов и свежих трав и овощей из собственного сада.

3. Curtain Bluff, Антигуа

Эти волшебные закаты навсегда останутся в вашей памяти. Источник: Image Curtainbluff.com

Уютный курорт, объятый непринужденной роскошью, предлагает омолаживающие процедуры и многочисленные водные виды спорта, популярный для отдыха групп подруг. Это не исключительно для взрослых, но все же обеспечивает именно тот расслабляющий отдых от рутины, полон приключений, которого вы ожидаете от отпуска с подругами на all-inclusive курортах Карибского бассейна.

Катайтесь на водных лыжах, занимайтесь снорклингом дважды в день, виндсерфингом – all-inclusive пакет щедрый на развлечения. Чередуйте водные виды спорта с отдыхом у бассейна, загоранием на пляже, теннисом и йогой. А для полного расслабления посетите спа площадью 5000 квадратных футов на берегу моря. Перед процедурой наслаждайтесь свежим травяным чаем, отдыхая на террасе и любуясь потрясающими видами окрестных островов, а затем отправляйтесь в одну из 4 процедурных комнат. Попробуйте различные техники массажа (шведский, глубокий, шиацу и т.д.), ароматические обертывания, процедуры для лица и тела, а затем расслабьтесь в роскошной ванне на склоне горы, освежаясь вкусными напитками.

4. Sanctuary Cap Cana, Доминиканская Республика

30 акров побережья в частном закрытом сообществе принадлежат одному из лучших all-inclusive курортов для райского отпуска с подругами в Карибском бассейне. Безупречные пляжи, отличный спа-центр, активный отдых, рестораны высокого уровня и водные виды спорта – формула успешного отпуска для девушек, желающих наслаждаться каждым мгновением.

Курорт принимает только взрослых и является одним из лучших all-inclusive гостиниц в Доминиканской Республике. Шикарные люксы имеют частные патио, большинство из них оборудованы личными гидромассажными ваннами, а некоторые – частными бассейнами. После отдыха в роскошном номере гости отправляются играть в волейбол на пляже, загорать возле одного из шести бассейнов или наслаждаться процедурами в спа-центре, такими как гидротерапия или цельные релаксационные ритуалы. Размеренный темп жизни днем меняется с наступлением вечера, когда царит расслабленная атмосфера тематических и коктейльных вечеринок, а гости заполняют 11 баров и ресторанов на территории.

5. The Aerial BVI, Британские Виргинские Острова

Когда возникает необходимость почувствовать себя на собственном личном острове-оазисе, The Aerial BVI станет вашим лучшим выбором среди all-inclusive курортов в Карибском бассейне, пригодных для девичьего путешествия.

Это all-inclusive курорт для всех возрастов, где вы проведете время на девственных полосах белого песка, будете заниматься йогой и пешим туризмом, кататься на веслах у ландшафтного бассейна, заниматься каякингом или серфингом и расслабиться с персонализированными спа-процедурами. Любители природы захотят посетить Redemption Ranch, чтобы поближе познакомиться с зебрами и прокатиться верхом, а поклонники исключительной кухни будут удовлетворены после изучения меню без консервантов, рафинированного сахара и пищевых красителей. Курорт подготовил 17 номеров и уникальные виллы для гостей. Редактор T+L Элизабет Родм описала свое пребывание здесь в 2023 году, отметив, что Aerial BVI не похож на обычные all-inclusive курорты: от вкусной еды до оздоровительных впечатлений, этот прекрасный отель станет прекрасной базой для омолаживающего девичьего отпуска в Карибском бассейне.

6. Divi Aruba All-inclusive Resort, Аруба

Обратите внимание на все бассейны на территории курорта. Источник: Image Diviandtamarijnaruba.com

All-inclusive курорт Divi Aruba Resort, расположенный вдоль белого пляжа Друиф, имеет все шансы стать идеальным местом для девичьего путешествия в Карибском бассейне. Арубу не зря называют "одним счастливым островом". Здесь вы можете провести много времени на пляже, исследуя его песчаные просторы, а затем обратить внимание на удобства курорта: поплавать в бассейне (на территории их четыре), поиграть в теннис, посетить еженедельные занятия по йоге, аквааэробике или зумбе, заняться скалолазанием на 30-футовой скеле. Вечерняя развлекательная программа ждет гостей с предложениями от караоке-вечерок до огненных шоу. Гости Divi Aruba Hotel также могут свободно пользоваться удобствами партнерского семейного курорта Tamarijn. Это открывает доступ к 15 барам и ресторанам. Номера всех категорий в отеле пространстве, оборудованные большой верандой или балконом и могут вместить до 4 человек.

7. Ambergris Cay, Теркс и Кайкос

С его кристально-бирюзовыми водами и сахарно-песчаными пляжами Теркс и Кайкос принадлежит к лучшим all-inclusive направлениям для отпуска в Карибском бассейне с топовыми all-inclusive курортами, популярными для романтических и семейных поездок, а также для вечеринок в честь предстоящей свадьбы или гала-церемоний.

Одним из таких замечательных вариантов является Ambergris Cay – частный островной курорт площадью 1100 акров, который предлагает бунгало с одной спальней или виллы с 3-6 спальнями. Последние идеальны, если вы планируете отпуск с подругами и дополняют роскошную обстановку каминами, частными бассейнами и прекрасными видами на океан. Гости могут проводить досуг, занимаясь нематированными водными видами спорта, йогой, ездой на велосипедах, настольными играми, пикболболом и теннисом или пешим туризмом. Проведите вечер за пикником у костра или поднимая тост за ваше прекрасное девичье путешествие в Карибском бассейне в одном из баров отеля.