Топ-12 готелів для відпустки в теплих країнах: круті варіанти для відпочинку

Є багато місць у світі, де сонце щедро обдаровує своїх мешканців теплом цілий рік. Вони пропонують безпечний притулок від зимового холоду та можуть наповнити вас позитивними емоціями. Відпустка, проведена в місцях із теплою погодою, заряджає мандрівників бажаною енергією та допомагає розслабитися "на сто відсотків". Спеціально для вас ми склали список готелів у теплих країнах, які запрошують гостей у казковий світ із шикарними інтер’єрами та ексклюзивним сервісом.

Тут ви можете звести до мінімуму коло своїх активностей, лежачи цілий день у шезлонгу, або, навпаки, наповнити своє дозвілля пригодами, досліджуючи екзотичні пейзажі та насолоджуючись водними активностями. Вибір завжди за вами.

Royal Mansour Marrakech, Марокко

Розпочнемо наш віртуальний огляд із чудового готелю в теплій країні. Його "ім’я" Royal Mansour ідеально передає його "монархічну" сутність із вираженим переважанням розкоші та шику. Він розташований у Марракеші, Марокко, де панує м’який субтропічний клімат. Цю "казку посеред зими" обирають багато туристів із усього світу.

Royal Mansour – солодка «казка» для туристів у Марокко. Джерело: Pixels Royal Mansour – солодка «казка» для туристів у Марокко. Джерело: Pixels

Святкуйте Різдво, занурюючись у прозорі води індивідуального басейну, який гармонійно доповнює шикарні зручності номера. Узимку готель наповнюється особливою атмосферою завдяки прикрашанню залів яскравими гірляндами та встановленню ялинки, прикрашеної "вбраними" іграшками. Royal Mansour пропонує спеціальне святкове меню з популярним французьким десертом Bûche de Noël. Він займає почесне місце на різдвяній вечері, а його різноманітні начинки, від соковитого апельсина до кавового крему, зведуть гостей із розуму.

Marbella Club Hotel, Golf Resort and Spa, Іспанія

Іспанія – це шикарна локація, щоб насолодитися південним сонцем і теплом. Тут можна знайти благодатний спокій і яскраві емоції в зимовий сезон, коли хочеться зняти важкий пуховик і вдягнути бікіні з коротким топом.

Блукаючи затишними вуличками Малаги, ви можете натрапити на Club Marbella, рейтинговий готель у теплих країнах із традиційною іспанською гостинністю. Тут особлива аура з ніжним ароматом оливкових дерев і свіжих апельсинів. Club Marbella варто відвідати не лише заради дивовижних днів, пронизаних південним сонцем, але й заради чудесних делікатесів андалузької кухні. Спробуйте тут карпачо або фрикадельки з морепродуктами, і ви назавжди переглянете своє ставлення до кулінарії. Ніжний медовий нуґат turrón – це особлива ода іспанським солодощам, про яку вам варто дізнатися незабаром.

Fairmont Scottsdale Princess, Аризона

Однією з переваг нашої віртуальної прогулянки є можливість швидкої зміни локації, і цього разу ми хочемо запросити вас до прекрасного місця для відпустки в теплих країнах під "ім’ям" Fairmont Scottsdale Princess. Тут, у райському куточку Аризони, можна сміливо приїжджати на Новий рік, коли на вулицях багатьох міст Європи та Америки лежить сніг.

Fairmont Scottsdale Princess запрошує яскраво святкувати Різдво:

Є катання на ковзанах у спеціально облаштованих зонах, а також прогулянки на кареті мальовничою лагуною, освітленою тисячами світлодіодних вогнів.

Штучний сніг можна насолоджуватися в готелі, що створює реалістичне враження хуртовини, яка наводить романтичні думки.

Найменші гості приходять у справжній захват від спілкування з казковими персонажами – принцесою Ноель і пінгвіном Пеппермінт. Готель має шикарне поле для гольфу та спа з чудовими процедурами для обличчя та тіла, що відкриває нові можливості для здорового та насиченого дозвілля для гостей.

The Breakers Palm Beach, Флорида

Шикарне місце для відпочинку в теплих країнах – це The Breakers Palm Beach, розташований у Флориді. Цей готель більше схожий на палац із його розкішним оздобленням і фантастичними видами на океан. Тут багато затишних просторів для розваг гостей:

5 басейнів із бірюзовими водними об’єктами;

2 поля для гольфу на 18 лунок;

10 тенісних кортів. The Breakers Palm Beach – простора територія для розваг гостей. Джерело: Pixels The Breakers Palm Beach – простора територія для розваг гостей. Джерело: Pixels

Мандрівники мають багато варіантів для харчування, адже на території готелю розкидано 9 ресторанів. Ви завжди можете побалувати себе розкішними омолоджувальними процедурами у відкритій або закритій спа-зоні. Різдво тут дуже веселе завдяки майстер-класам із виготовлення пряникових будиночків і караоке-екстраваганзам. У казкову новорічну ніч у бальному залі Понсе де Леон проводяться різдвяні вечері з величезним вибором делікатесів і ласощів, що задовольнять найвибагливіший смак.

Anantara Golden Triangle Elephant Camp, Таїланд

Ще один чудовий готель для відпустки в теплій країні – це інтригуюче названий Anantara Golden Triangle Elephant Camp. Тут можна спостерігати за величними слонами в їхньому природному середовищі, не виходячи з оригінальної джунглевої бульбашки. Під час різдвяного сезону її прикрашають яскравою мішурою, що допомагає підтримувати безтурботний святковий настрій.

Якщо ви приїдете сюди на казкове святкування Нового року, будьте готові до розкішного бенкету з багатою різноманітністю тайських і міжнародних делікатесів. Відпочивальники в захваті від гарного вибору сирів, м’ясних смаколиків і спокусливих десертів із невагомими кремами. Після розкішних обідів і вечерь можна вирушити до саду, де на гостей чекають веселі колядники.

Yasawa Island Resort and Spa, Фіджі

Якщо ви хочете відвідати рейтинговий готель у теплій країні, вирушайте до Yasawa Island Resort & Spa, який розташований на екзотичному острові Фіджі. Тут можна втекти від зимового холоду в затишному бунгало з солом’яним дахом на самому краю блакитного моря.

Тут є все для шикарного романтичного відпочинку, включно з гамаками та шезлонгами, тропічним душем, оточеним екзотичними рослинами, та іншими ексклюзивними зручностями. На курорті не потрібно турбуватися про святкову їжу, адже про це дбають досвідчені кулінарні професіонали. Вони з любов’ю готують розкішні делікатеси національної та іноземної кухні, від одного лише вигляду яких гості в захваті.

Мандрівники можуть цілий день гойдатися в комфортному гамаку на екзотичній галявині або "ловити кайф" від романтичних прогулянок у мальовничій місцевості чи захоплюючих водних активностей. Хор співаків із сусіднього села Букама додає приємних емоцій до екзотичної відпустки.

Rock House: Providenciales, Теркс і Кайкос

Якщо ви хочете святкувати Різдво на сонячних островах, купуйте квиток і летіть до Теркс і Кайкос. Тут є найважливіші атрибути для розкішної відпустки – величні пальми, облаштований басейн і безкрає синє море. Rock House Providenciales, хороший готель для відпусток у теплих країнах, організовує шикарні святкові заходи, присвячені новорічним святам:

Урочистості з живою музикою в ресторані Vita та естетично сервірованими столами з вишуканими делікатесами з м’яса, овочів і морепродуктів.

Тут організовуються романтичні прогулянки на човнах із дивовижними бранчами від талановитого кулінара Денніса Буна. Providenciales Rock House дарує гостям багато приємних сюрпризів. Джерело: Pixels Providenciales Rock House дарує гостям багато приємних сюрпризів. Джерело: Pixels

Ви можете зробити незабутній сюрприз для своєї половинки у вигляді чудової вечері Mediterranean Journey. Тут можна насолоджуватися кулінарними шедеврами італійської, марокканської та грецької кухні. Після такого подарунка ваша кохана точно скаже вам "так".

Angama Mara, Кенія

Ще одне чарівне місце для відпустки, куди можна "втекти" від зими – гостинний готель Angama Mara у спекотній Кенії. На мальовничих рівнинах Мара відпочивальники можуть слухати звуки незайманої природи з приголомшливою флорою та фауною.

Після яскравого дня, наповненого крутими пригодами, гості насолоджуються вечерями при свічках із святковими печивом і ігристим шампанським. А ввечері так приємно відчути нереальну атмосферу новорічних канікул, розпаковуючи шелесткі пакети з подарунками.

COMO Cocoa Island, Мальдіви

COMO Cocoa Island – це затишний і світлий "притулок" для чудового відпочинку в теплих країнах. Білосніжні пляжі Мальдівів манять мандрівників, втомлених від щоденних клопотів і тих, хто прагне південного тепла.

На новорічні свята готель пропонує своїм гостям розкішну програму Holiday із спокусливими сюрпризами. Сюди входять релакс-лаунджі з Сантою з келихами спокусливих коктейлів, екстремальне плавання з акулами та святкові заходи з живою музикою.

Grand Wailea, Waldorf Astoria Resort, Гаваї

Якщо ви мрієте на деякий час "відключитися" від щоденних турбот і опинитися в казковій локації з розслаблюючою спекотною погодою, ваш оптимальний пункт призначення – Гаваї. Це одне з найкращих місць для відпустки в теплу погоду, де можна побачити Санту, який прибуває на пляж Вайлеа на каное.

Відвідайте Grand Wailea, курорт Waldorf Astoria на островах пишної зелені, і ви поринете в райський світ блаженства та релаксації. Гості насолоджуються ресторанами Grand Wailea Maui з різноманітним меню місцевої та міжнародної кухні. Для безкомпромісної розкоші відвідайте вілли Ho’olei біля бірюзового моря.

The Ritz-Carlton, St. Thomas

The Ritz-Carlton на Сент-Томасі – це синонім неперевершеної розкоші з королівським шармом. Тут можна святкувати Різдво по-новому, оточені приголомшливими карибськими пейзажами.

The Ritz-Carlton – синонім бездоганної відпустки. Джерело: Pixels The Ritz-Carlton – синонім бездоганної відпустки. Джерело: Pixels

Список святкових активностей включає насолоду кулінарними шедеврами та напоями в ресторані, а також відвідування барів із вишуканими закусками та коктейлями. За бажання можна вирушити на полювання за скарбами ельфів або взяти участь у прикрашанні ялинки.

Sea Island Monastery, Sea Island, Джорджія

Якщо ви мрієте святкувати Різдво в незвичайній атмосфері, вирушайте до Sea Island Monastery, який розташований у Джорджії та відомий своєю теплою гостинністю. Цей ідеальний пункт призначення для сімейної відпустки в теплій країні пропонує щось для кожного.

Мандрівники тут знайдуть казку з ельфами Санти та веселими пригодами Reindeer Jerks. Під час захоплюючих заходів ви відчуєте неперевершений святковий дух, огорнутий енергією екзотичної локації біля блакитного моря. Тут гості можуть насолоджуватися чудовим різдвяним бранчем із хрусткою випічкою та пікантними делікатесами з м’яса та морепродуктів.

Ми підготували для вас список найкращих готелів для відпусток у теплих країнах, щоб ви могли спланувати чудову поїздку навіть узимку та святкувати Різдво з родиною з "екзотичною" ноткою. Відчуйте переваги відпустки в сонячних локаціях із чудовими різдвяними десертами та веселими активностями, щоб зарядитися свіжою енергією.

Насолоджуйтесь подорожжю та казковими емоціями!