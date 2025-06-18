Топ-12 отелей для отпуска в тёплых странах: крутые варианты для отдыха

Есть много мест в мире, где солнце щедро одаривает своих обитателей теплом круглый год. Они предлагают безопасное убежище от зимнего холода и могут наполнить положительными эмоциями. Отпуск, проведенный в местах с теплой погодой, заряжает путешественников желаемой энергией и помогает расслабиться на сто процентов. Специально для вас мы составили список отелей в тёплых странах, которые приглашают гостей в сказочный мир с шикарными интерьерами и эксклюзивным сервисом.

Здесь вы можете свести к минимуму круг своих активностей, лежа целый день в шезлонге, или, наоборот, наполнить свой досуг приключениями, исследуя экзотические пейзажи и наслаждаясь водными активностями. Выбор всегда за вами.

Royal Mansour Marrakech, Марокко

Начнем наш виртуальный обзор с прекрасной гостиницы в теплой стране. Его имя Royal Mansour идеально передает его монархическую сущность с выраженным преобладанием роскоши и шика. Он расположен в Марракеше, Марокко, где царит мягкий субтропический климат. Эту "сказку среди зимы" выбирают многие туристы со всего мира.

Royal Mansour – сладкая сказка для туристов в Марокко. Источник: Pixels

Празднуйте Рождество, погружаясь в прозрачную воду индивидуального бассейна, который гармонично дополняет шикарные удобства номера. Зимой отель наполняется особой атмосферой благодаря украшению залов яркими гирляндами и установке елки, украшенной "нарядными" игрушками. Royal Mansour предлагает специальное праздничное меню с популярным французским десертом Büche de Noël. Он занимает почетное место на рождественском ужине, а его разнообразные начинки от сочного апельсина до кофейного крема сведут гостей с ума.

Marbella Club Hotel, Golf Resort and Spa, Испания

Испания – это шикарная локация, чтобы насладиться южным солнцем и теплом. Здесь можно найти благодатное спокойствие и яркие эмоции в зимний сезон, когда хочется снять тяжелый пуховик и надеть бикини с коротким топом.

Бродя по уютным улочкам Малаги, вы можете встретить Club Marbella, рейтинговую гостиницу в теплых странах с традиционным испанским гостеприимством. Здесь особенная аура с нежным ароматом оливковых деревьев и свежих апельсинов. Club Marbella стоит посетить не только ради удивительных дней, пронизанных южным солнцем, но и ради чудесных деликатесов андалузской кухни. Попробуйте здесь карпачо или фрикадельки с морепродуктами, и вы навсегда пересмотрите свое отношение к кулинарии. Нежный медовый нугат turrón – это особая ода испанским сладостям, о которой вам следует узнать вскоре.

Fairmont Scottsdale Princess, Аризона

Одним из преимуществ нашей виртуальной прогулки является возможность быстрой смены локации, и на этот раз мы хотим пригласить вас в прекрасное место для отпуска в теплых странах под именем Fairmont Scottsdale Princess. Здесь, в райском уголке Аризоны, можно смело приезжать на Новый год, когда на улицах многих городов Европы и Америки лежит снег.

Fairmont Scottsdale Princess приглашает ярко праздновать Рождество:

Есть катание на коньках в специально обустроенных зонах, а также прогулки на карете по живописной лагуне, освещенной тысячами светодиодных огней.

Искусственный снег можно наслаждаться в отеле, что создает реалистическое впечатление метели, приводящей романтические мысли.

Самые маленькие гости приходят в настоящий восторг от общения со сказочными персонажами – принцессой Ноэль и пингвином Пепперминтом. Отель имеет шикарное поле для гольфа и спа с прекрасными процедурами для лица и тела, что открывает новые возможности для здорового и насыщенного досуга для гостей.

The Breakers Palm Beach, Флорида

Шикарное место для отдыха в теплых странах – это The Breakers Palm Beach, расположенный во Флориде. Этот отель больше похож на дворец с его роскошным убранством и фантастическими видами на океан. Здесь много уютных просторов для развлечений гостей:

5 бассейнов с бирюзовыми водными объектами;

2 поля для гольфа на 18 лунок;

10 теннисных кортов. The Breakers Palm Beach – просторная территория для развлечений гостей. Источник: Pixels

Путешественники имеют много вариантов для питания, ведь на территории отеля разбросаны 9 ресторанов. Вы всегда можете побаловать себя роскошными омолаживающими процедурами в открытой или закрытой спа-зоне. Рождество здесь очень весело благодаря мастер-классам по изготовлению пряничных домиков и караоке-экстраваганзам. В сказочную новогоднюю ночь в бальном зале Понсе де Леон проводятся рождественские ужины с огромным выбором деликатесов и лакомств, удовлетворяющих самый взыскательный вкус.

Anantara Golden Triangle Elephant Camp, Таиланд

Еще один отличный отель для отпуска в теплой стране – это интригующе названный Anantara Golden Triangle Elephant Camp. Здесь можно наблюдать за величественными слонами в их природной среде, не исходя из оригинального джунглевого пузыря. Во время рождественского сезона ее украшают яркой мишурой, помогающей поддерживать беззаботное праздничное настроение.

Если вы приедете сюда на сказочное празднование Нового года, будьте готовы к роскошному пиру с богатым разнообразием тайских и международных деликатесов. Отдыхающие в восторге от хорошего выбора сыров, мясных вкусностей и соблазнительных десертов с невесомыми кремами. После роскошных обедов и ужинов можно отправиться в сад, где гостей ждут веселые колядники.

Yasawa Island Resort and Spa, Фиджи

Если вы хотите посетить рейтинговую гостиницу в теплой стране, отправляйтесь в Yasawa Island Resort & Spa, расположенный на экзотическом острове Фиджи. Здесь можно уйти от зимнего холода в уютном бунгало с соломенной крышей на самом краю лазурного моря.

Здесь есть все для шикарного романтического отдыха, включая гамаки и шезлонги, тропический душ, окруженный экзотическими растениями, и другие эксклюзивные удобства. На курорте не нужно беспокоиться о праздничной еде, ведь об этом заботятся опытные кулинарные профессионалы. Они с любовью готовят роскошные деликатесы национальной и иностранной кухни, от одного вида которых гости в восторге.

Путешественники могут целый день качаться в комфортном гамаке на экзотической лужайке или "ловить кайф" от романтических прогулок в живописной местности или увлекательных водных активностей. Хор певцов из соседнего села Букама добавляет приятные эмоции к экзотическому отпуску.

Rock House: Providenciales, Теркс и Кайкос

Если вы хотите праздновать Рождество на солнечных островах, покупайте билет и улетите в Теркс и Кайкос. Здесь есть самые важные атрибуты для роскошного отпуска – величественные пальмы, обустроен бассейн и бескрайнее синее море. Rock House Providenciales, хорошая гостиница для отпусков в теплых странах, организует шикарные праздничные мероприятия, посвященные новогодним праздникам:

Торжества с живой музыкой в ресторане Vita и эстетически сервированными столами с изысканными деликатесами из мяса, овощей и морепродуктов.

Здесь организуются романтические прогулки на лодках с изумительными бранчами от талантливого кулинара Денниса Буна. Providenciales Rock House дарит гостям много приятных сюрпризов. Источник: Pixels

Вы можете сделать незабываемый сюрприз для своей половинки в виде великолепного ужина Mediterranean Journey. Здесь можно наслаждаться кулинарными шедеврами итальянской, марокканской и греческой кухни. После такого подарка ваша любимая точно скажет вам да.

Angama Mara, Кения

Еще одно волшебное место для отпуска, куда можно "убежать" от зимы – гостеприимный отель Angama Mara в жаркой Кении. На живописных равнинах Мара отдыхающие могут слушать звуки девственной природы с потрясающей флорой и фауной.

После яркого дня, наполненного крутыми похождениями, гости наслаждаются ужинами при свечах с праздничным печеньем и игристым шампанским. А вечером так приятно ощутить нереальную атмосферу новогодних каникул, распаковывая шелестящие пакеты с подарками.

COMO Cocoa Island, Мальдивы

COMO Cocoa Island – это уютное и светлое "убежище" для прекрасного отдыха в теплых странах. Белоснежные пляжи Мальдив манят путешественников, уставших от ежедневных хлопот и тех, кто стремится к южному теплу.

В новогодние праздники отель предлагает своим гостям роскошную программу Holiday с соблазнительными сюрпризами. Сюда входят релакс-лаунджи из Сантой с бокалами соблазнительных коктейлей, экстремальное плавание с акулами и праздничные мероприятия с живой музыкой.

Grand Wailea, Waldorf Astoria Resort, Гавайи

Если вы мечтаете на время "отключиться" от ежедневных забот и оказаться в сказочной локации с расслабляющей жаркой погодой, ваш оптимальный пункт назначения – Гавайи. Это одно из лучших мест для отпуска в теплую погоду, где можно увидеть Санту, прибывающего на пляж Вайле на каноэ.

Посетите Grand Wailea, курорт Waldorf Astoria на островах пышной зелени, и вы погрузитесь в райский мир блаженства и релаксации. Гости наслаждаются ресторанами Grand Wailea Maui с разнообразным меню местной и международной кухни. Для бескомпромиссной роскоши посетите виллы Ho'olei у бирюзового моря.

The Ritz-Carlton, St. Томас

The Ritz-Carlton на Сент-Томасе – это синоним непревзойденной роскоши с королевским шармом. Здесь можно праздновать Рождество по-новому, окруженные ошеломляющими карибскими пейзажами.

The Ritz-Carlton – синоним безупречного отпуска. Источник: Pixels

Список праздничных активностей включает в себя наслаждение кулинарными шедеврами и напитками в ресторане, а также посещение баров с изысканными закусками и коктейлями. При желании можно отправиться на охоту за сокровищами эльфов или поучаствовать в украшении елки.

Sea Island Monastery, Sea Island, Джорджия

Если вы мечтаете праздновать Рождество в необычной атмосфере, отправляйтесь в Sea Island Monastery, расположенный в Джорджии и известный своим теплым гостеприимством. Этот идеальный пункт назначения для семейного отпуска в тёплой стране предлагает что-то для каждого.

Путешественники найдут сказку с эльфами Санты и веселыми приключениями Reindeer Jerks. Во время увлекательных мероприятий вы почувствуете непревзойденный праздничный дух, объятый энергией экзотической локации у голубого моря. Здесь гости могут наслаждаться прекрасным рождественским бранчем с хрустящей выпечкой и пикантными деликатесами из мяса и морепродуктов.

Мы подготовили для вас список лучших отелей для отпусков в теплых странах, чтобы вы могли спланировать отличную поездку даже зимой и праздновать Рождество с семьей с "экзотической" ноткой. Ощутите преимущества отпуска в солнечных локациях с прекрасными рождественскими десертами и веселыми активностями, чтобы зарядиться свежей энергией.

Наслаждайтесь путешествием и сказочными эмоциями!