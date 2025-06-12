Топ-10 найдорожчих готелів світу, які роблять розкішну відпустку вартою своїх грошей

Відпустка забезпечить максимальне відновлення, якщо вона буде саме такою, як ви собі уявляли. Проживання в найдорожчих готелях світу змушує зрозуміти, що фантазії можна втілити в реальність. Хоча розкіш не має меж, вона має чіткі грошові обриси. Сьогодні ми опишемо, що ви отримуєте, шукаючи найдорожчі місця для проживання у світі.

Звісно, сезон може відігравати велику роль у ціні, але ці готелі або дорогі, або надзвичайно дорогі. Це найдорожчі готелі на Землі. Їхня вартість складається з першокласних речей і послуг, тож спочатку з’ясуйте, що саме ви отримуєте. Кажуть, це дійсно того варте. Ознайомтеся зі статтею та оберіть напрямок для вашої наступної мега-розкішної подорожі.

Втеча на власний острів можлива на Фіджі. Джерело: https://www.kokomoislandfiji.com Втеча на власний острів можлива на Фіджі. Джерело: https://www.kokomoislandfiji.com

1. Kokomo Private Island, Fiji

Острів – це перше, що спадає на думку, коли ви починаєте мріяти про відпустку. Самота, спокій і тиша – це бажання, які об’єднують цей світ. Kokomo робить це реальністю. Острів віддалений від інших оазисів Фіджі, і він може бути повністю у вашому розпорядженні. Ми розповімо про вартість такої послуги та з’ясуємо, що дає цей шматочок раю на Землі.

Золоті піски Kokomo вміщають до 40 осіб. Ви можете зупинитися в окремих комфортних віллах, які самі по собі є окремим курортом. Таким чином, ви будете в повній приватності та усамітненні навіть без викупу всього острова. Вілли варіюються від романтичних притулків із однією спальнею до шестимісних просторів із безліччю розваг на території.

Будь-який варіант проживання включатиме харчування (без алкоголю), усі немотові спортивні активності та подарункову 45-хвилинну спа-процедуру або одноразове занурення з інструктором.

Якщо ви хочете витратити більше грошей, ви можете отримати все, що забажаєте в межах закону. Широкий вибір спа-процедур і екскурсій, які не дадуть вам нудьгувати, оздоровлюють і вражають надовго. Ресторанна сцена дуже інстаграмна, адже тут працюють найкращі шеф-кухарі. Що б ви не замовили – від сендвіча до риби фугу – це буде шедевр на тарілці. Проведіть власну дегустацію у винному погребі лише за $175 на особу та складіть особистий план вражень на острові та сусідніх пагорбах.

Ціна за бронювання вілли: від $6,000 за ніч, а стати королем острова можна за $65,000 за ніч.

Океанський кінотеатр на Мальдівах у Soneva Jani. Джерело: https://www.facebook.com/ Океанський кінотеатр на Мальдівах у Soneva Jani. Джерело: https://www.facebook.com/

2. Soneva Jani, Maldives

Ідеалістична природа Мальдів створила безліч розкішних притулків як на білих пісках, так і прямо над блакитними водами. Готель Soneva Jani пропонує свої унікальні вілли над водою, з’єднані лише звивистою доріжкою, для розкішно комфортної відпустки з найвищим рівнем сервісу та найвищою ціною за перебування у світі.

Двоповерхові вілли з кількома спальнями мають гірку з верхнього поверху, яка спускається просто в блакитні води. Тераса над водою прикрашена басейном кольору океану, а дах над головними спальнями повністю розсувається, щоб ви могли засинати прямо під зірками.

Інший варіант розміщення від цього дуже дорогого готелю у світі – пляжні вілли, оточені джунглями. Ви отримаєте приватність, повний сервіс, прямий доступ до пляжу та власний приватний басейн на території.

Ви можете скористатися окремим бронюванням або послугою "все включено", щоб додати спокою та конфіденційності до вашої розкішної відпустки.

Дюжина ресторанів, що обслуговують курорт, пропонують велике розмаїття гастрономічних сцен і слугують окремим досвідом, задоволення від якого ви відчуватимете кілька разів на день.

Спа-центри, розташовані над водою, включають колекцію оздоровчих процедур для тіла, розуму та душі. Використання природних матеріалів і сил природи забезпечує відновлення на тривалий час. Курорт надасть розваги не лише для вас, але й для дітей будь-якого віку. Насолоджуйтесь, а ваші діти нехай відпочивають. Це ідеальна сімейна відпустка.

Ціна за віллу: від $6,400 за ніч, а послуга "все включено" підійде тим, хто готовий витратити більше.

Водна стежка до океану в курорті Waldorf Astoria, Гаваї. Джерело: https://www.facebook.com/ Водна стежка до океану в курорті Waldorf Astoria, Гаваї. Джерело: https://www.facebook.com/

3. Ho’olei at Grand Wailea, Waldorf Astoria Resort, Hawaii

Waldorf Astoria Hotels and Resorts є еталоном сталого розвитку та розширення уявлень про розкіш і комфорт.

Grand Wailea підняла планку першості на нові висоти. Цей курорт на Мауї увійшов до топ-10 найдорожчих місць для відпочинку у світі. Територія курорту поділена на кілька розкішних локацій, які надають власні притулки та послуги, працюючи на одну мету. Готель Ho’olei розташований у закритій зоні та містить кілька усамітнених вілл із повним набором розкішних зручностей.

Панорамний вид із пагорба створює атмосферу "короля гори", а приватні басейни та можливість замовляти всі послуги до вашого номера дозволяють відпочивати на власній території з мінімальним контактом із зовнішнім світом.

Можливість користуватися послугами всього курорту залишається, тож ви можете скласти відпустку відповідно до ваших бажань: спа-центр, фітнес-центр, дитячий клуб, різноманітні ресторани та види водних і підводних активностей.

Для тих, хто хоче відчути нові враження, готель пропонує занурення в гавайську культуру та гостинність. Ви побачите церемонії, традиції, знайомі активності та скуштуєте якісну гавайську кухню, де більшість інгредієнтів зібрані на острові або навколо нього.

Ціна за бронювання вілли: від $2,500 за ніч.

Унікальний досвід у курорті One&Only Gorilla’s Nest у Рунді. Джерело: https://www.oneandonlyresorts.com/ Унікальний досвід у курорті One&Only Gorilla’s Nest у Рунді. Джерело: https://www.oneandonlyresorts.com/

4. One&Only Gorilla’s Nest, Rwanda

Розкіш не обов’язково означає пляж. Ви зрозумієте це, зупинившись в одному з найдорожчих готелів світу. One&Only Gorilla’s Nest пропонує дуже просторі номери та люкси, деякі з яких сягають понад 4000 квадратних футів. Отримайте персональне користування багаторівневими терасами, басейнами для релаксації та цілодобовим сервісом.

На території є ресторан, бар і спа-центр із приватним басейном, усі з панорамними видами на вулкани та тропічні ліси. Ви будете раді дізнатися, що вся їжа та напої вже включені у вартість вашого дорогого перебування. Однак уникнути додаткових витрат навряд чи вдасться.

Готель пропонує унікальні та екзотичні екскурсії. Ви зможете безпечно познайомитися з тваринним світом джунглів під керівництвом професійних гідів. Поїздка до гірських горил – головна родзинка готелю. Саме тут починаються додаткові витрати. Однак чи зупинить це когось у найдорожчому курорті світу? Додаткові $1,500 за дозвіл, ймовірно, варті унікальної пропозиції. Курорт має вертолітний майданчик, і ви можете здійснити ще більш вражаючі походи над джунглями та вулканами.

Ціна за перебування у віллі: від $6,000 за ніч.

Розкішні апартаменти на краю світу в курорті Six Senses Zil Pasyon, Сейшели. Джерело: https://www.sixsenses.com/ Розкішні апартаменти на краю світу в курорті Six Senses Zil Pasyon, Сейшели. Джерело: https://www.sixsenses.com/

5. Six Senses Zil Pasyon, Seychelles

Ви можете відчути, що втекли на край світу, і, ймовірно, так і є. Сейшели мають свою неперевершену тропічну атмосферу, а майстерно вставлені притулки в гірських схилах лише додадуть вашому раю комфорту та можливостей. Ідеалістичні інтер’єри наповнені терасами з глибокими басейнами та душами на відкритому повітрі, де свобода не обмежується лише можливістю бачити горизонт. Резиденції, де винні погреби є частиною ваших номерів, обставлені мистецтвом, зібраним з усього світу.

Коли ви насолодитеся просторами та вирішите вирушити за пригодами, професійні гіди чекатимуть, щоб показати вам принади незайманої частини острова. Розваги включатимуть кінотеатр під відкритим небом і спа-центр, де сила природи зосереджена лише на вашому повному відновленні та продовженні життя.

Six Senses Zil Pasyon – один із найдорожчих готелів світу, де унікальність і розкіш є частиною вашої відпустки.

Ціна за перебування: від $3,500 за ніч.

Ідеалізм Мальдів, прикрашений розкішшю та можливостями, у курорті Kudadoo. Джерело: https://www.kudadoo.com/ Ідеалізм Мальдів, прикрашений розкішшю та можливостями, у курорті Kudadoo. Джерело: https://www.kudadoo.com/

6. Kudadoo Maldives Private Island, Maldives

Одна можливість заплатити високу ціну, але отримати все, що може запропонувати райський курорт на Мальдівах. Все, що вам потрібно зробити, – обрати одну з 15 вілл над водою, щоб отримати майже необмежений доступ до ресторанів, розкішних спа-процедур і безмежних активностей на острові. Винятком будуть виняткові враження, такі як унікальний підводний ресторан, приватні круїзи на яхті та екскурсії на приватному літаку. Є також додаткові враження, але основних вистачить на більш ніж одну тривалу відпустку.

Особистий дворецький допоможе скласти ексклюзивний план відпустки, розповівши про всі можливості та фантастичні активності на острові. Сирний і винний погреб також буде у вашому безкінечному розпорядженні.

Розташування відокремленого острова ідеально підходить для шаленої втечі від світу. Це ніби ви на комфортному великому човні, де 360-градусний вид на блакитний океанічний горизонт і нічого іншого.

Kudadoo Maldives Private Island – один із найдорожчих і найрозкішніших готелів на Землі, який зможе подарувати вам багато благ цього світу.

Ціна за віллу над водою: від $5,500 за ніч.

Цілорічні розкішні гірські втечі в клубі St. Regis Residence, Колорадо. Джерело: https://www.marriott.com/ Цілорічні розкішні гірські втечі в клубі St. Regis Residence, Колорадо. Джерело: https://www.marriott.com/

7. St. Regis Residence Club, Aspen, Colorado

Якщо ви шукаєте гірський притулок, ці 25 комфортних будинків із безліччю включених зручностей можуть стати вашою метою. Простори включають кілька спалень, власну обладнану кухню та атмосферні каміни, які додають просто казкової атмосфери взимку. Популярність притулків зростає взимку, оскільки комплекс пропонує всі послуги гірськолижного курорту.

Прибирання доступне 24 години на добу та включене у вартість вашого перебування.

Ви отримаєте трансфер не лише до та з аеропорту, але й до головного центру комплексу, де можна скористатися спа-процедурами, гламурною ресторанною сценою з відомими шеф-кухарями та навіть шопінгом.

Відкритий басейн розважатиме вас у теплі місяці, а засніжені пагорби дозволять насолоджуватися найкращими принадами схилів. Фітнес-центр включений у вашу ставку в будь-яку пору року, і ви можете відвідувати як індивідуальні, так і групові заняття. St. Regis Residence Hotel вітає домашніх улюбленців і забезпечує комфортну відпустку також для них.

Ціна за гірський притулок: від $3,200 за ніч.

Яскрава пустеля в готелі Al Maha, Дубай. Джерело: https://www.marriott.com/ Яскрава пустеля в готелі Al Maha, Дубай. Джерело: https://www.marriott.com/

8. Al Maha, a Luxury Collection Desert Resort & Spa, Dubai

Дубай славиться численними розкішними та дорогими курортами, але ця пустельна перлина перевершує очікування. Al Maha розташований серед жовтих дюн, і його вілли мають наметову форму. Сюди варто поїхати, адже наметові резиденції дійсно комфортні. Здалеку пустельний курорт може нагадувати бедуїнське село, але лише тому, що розуму важко уявити щось інше посеред пустелі. 42 вілли, що гойдаються, мають кілька спалень, власні оазиси для релаксації серед піску, у які ви можете зануритися, коли забажаєте.

Панорама на 360 градусів пропонує неймовірні жовті пагорбові пейзажі, де проходять каравани диких верблюдів і стада газелей.

Ваше харчування буде включене у вартість вашого ексклюзивного перебування. Ресторан Al Diwaan познайомить вас як із унікальною кухнею регіону, так і з більш звичною гастрономічною сценою. Скористайтеся обслуговуванням у номері, якщо не хочете покидати пустельний ідеалістичний рай із унікальними активностями усередині.

Поїздка або прогулянка верхи через пустелю все ж рекомендується, адже це те, заради чого люди повертаються. Хоча Al Maha – дуже дорогий готель у пустелі, він вартий усієї суми.

Ціна за наметову віллу: від $5,200 за ніч.

Наметова розкіш у курорті One Nature Nyaruswiga Serengeti, Танзанія. Джерело: https://onenaturehotels.com/ Наметова розкіш у курорті One Nature Nyaruswiga Serengeti, Танзанія. Джерело: https://onenaturehotels.com/

9. One Nature Nyaruswiga Serengeti, Tanzania

Світ без кордонів – це гасло тих, хто шукає найцінніші місця для відпустки у світі. Танзанія пишається своїм надзвичайно комфортним наметовим табором, де індивідуальні резиденції пропонують унікальну зупинку з широкими можливостями. Розкішна "дикість" притулків включає мідні ванни просто посеред кімнати, величезні ліжка з балдахіном і приватні тераси, з яких ви відкриєте дивовижне природне та тваринне життя Танзанії.

Ресторан, бар і пейзажний басейн доповнюють загальні зручності та покращують враження. Спеціальна зона для спостереження за зірками – це приємний і унікальний досвід.

One Nature Nyaruswiga Serengeti – це дорогий притулок на Землі з унікальним і нетрадиційним досвідом.

Ціна за простір: від $3,350 за ніч.

Французький шик у готелі Hotel du Cap Ferrat, Франція. Джерело: https://www.fourseasons.com/ Французький шик у готелі Hotel du Cap Ferrat, Франція. Джерело: https://www.fourseasons.com/

10. The Grand-Hôtel du Cap-Ferrat, A Four Seasons Hotel, France

Історія готелю сягає часів Черчилля, Шагала та Тейлор. Так, усі вони були гостями цього розкішного, навіть тоді, притулку. Однак саме всесвітньо відомий бренд Four Seasons підняв його на вершину найдорожчих готелів світу.

Розташований на скелі з видом на Середземне море, готель доставляє своїх гостей до пляжу та кількох розважальних локацій за допомогою канатної дороги.

Номери виражають французький шик і наповнені різними лаундж-зонами для ваших активностей. Вийдіть на терасу, щоб почати ранок із йоги або бадьорої чашки кави. Ви отримаєте таку ж терапію релаксації, спостерігаючи за сходом і заходом сонця. Вілли в комплексі пропонують кілька поверхів із усіма зручностями, щоб ви залишалися у своєму просторі. Особистий асистент може швидко організувати романтичну вечерю в будь-якому місці, яке вам сподобається, або скласти карту вашої відпустки, наповнивши її всіма можливостями та пригодами.

Ціна за люкс середнього розміру: від $3,600 за ніч.